UK Property Price Paid

The dataset contains data about prices paid for real-estate property in England and Wales. The data is available since year 1995. The size of the dataset in uncompressed form is about 4 GiB and it will take about 278 MiB in ClickHouse.

Source: https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/price-paid-data-downloads Description of the fields: https://www.gov.uk/guidance/about-the-price-paid-data

Contains HM Land Registry data Β© Crown copyright and database right 2021. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.

Run the command:

wget http://prod.publicdata.landregistry.gov.uk.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pp-complete.csv



Download will take about 2 minutes with good internet connection.

CREATE TABLE uk_price_paid

(

price UInt32 ,

date Date ,

postcode1 LowCardinality ( String ) ,

postcode2 LowCardinality ( String ) ,

type Enum8 ( 'terraced' = 1 , 'semi-detached' = 2 , 'detached' = 3 , 'flat' = 4 , 'other' = 0 ) ,

is_new UInt8 ,

duration Enum8 ( 'freehold' = 1 , 'leasehold' = 2 , 'unknown' = 0 ) ,

addr1 String ,

addr2 String ,

street LowCardinality ( String ) ,

locality LowCardinality ( String ) ,

town LowCardinality ( String ) ,

district LowCardinality ( String ) ,

county LowCardinality ( String ) ,

category UInt8

) ENGINE = MergeTree ORDER BY ( postcode1 , postcode2 , addr1 , addr2 ) ;



We will use clickhouse-local tool for data preprocessing and clickhouse-client to upload it.

In this example, we define the structure of source data from the CSV file and specify a query to preprocess the data with clickhouse-local .

The preprocessing is:

splitting the postcode to two different columns postcode1 and postcode2 that is better for storage and queries;

and that is better for storage and queries; coverting the time field to date as it only contains 00:00 time;

field to date as it only contains 00:00 time; ignoring the UUid field because we don't need it for analysis;

transforming type and duration to more readable Enum fields with function transform;

and to more readable Enum fields with function transform; transforming is_new and category fields from single-character string ( Y / N and A / B ) to UInt8 field with 0 and 1.

Preprocessed data is piped directly to clickhouse-client to be inserted into ClickHouse table in streaming fashion.

clickhouse-local --input-format CSV --structure '

uuid String,

price UInt32,

time DateTime,

postcode String,

a String,

b String,

c String,

addr1 String,

addr2 String,

street String,

locality String,

town String,

district String,

county String,

d String,

e String

' --query "

WITH splitByChar(' ', postcode) AS p

SELECT

price,

toDate(time) AS date,

p[1] AS postcode1,

p[2] AS postcode2,

transform(a, ['T', 'S', 'D', 'F', 'O'], ['terraced', 'semi-detached', 'detached', 'flat', 'other']) AS type,

b = 'Y' AS is_new,

transform(c, ['F', 'L', 'U'], ['freehold', 'leasehold', 'unknown']) AS duration,

addr1,

addr2,

street,

locality,

town,

district,

county,

d = 'B' AS category

FROM table" --date_time_input_format best_effort < pp-complete.csv | clickhouse-client --query "INSERT INTO uk_price_paid FORMAT TSV"



It will take about 40 seconds.

Query:

SELECT count ( ) FROM uk_price_paid ;



Result:

β”Œβ”€β”€count()─┐

β”‚ 26321785 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



The size of dataset in ClickHouse is just 278 MiB, check it.

Query:

SELECT formatReadableSize ( total_bytes ) FROM system . tables WHERE name = 'uk_price_paid' ;



Result:

β”Œβ”€formatReadableSize(total_bytes)─┐

β”‚ 278.80 MiB β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Query:

SELECT toYear ( date ) AS year , round ( avg ( price ) ) AS price , bar ( price , 0 , 1000000 , 80 ) FROM uk_price_paid GROUP BY year ORDER BY year ;



Result:

β”Œβ”€year─┬──price─┬─bar(round(avg(price)), 0, 1000000, 80)─┐

β”‚ 1995 β”‚ 67932 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 1996 β”‚ 71505 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 1997 β”‚ 78532 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ 1998 β”‚ 85436 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 1999 β”‚ 96037 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 2000 β”‚ 107479 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ 2001 β”‚ 118885 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ 2002 β”‚ 137941 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ 2003 β”‚ 155889 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2004 β”‚ 178885 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ 2005 β”‚ 189351 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2006 β”‚ 203528 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ 2007 β”‚ 219378 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ 2008 β”‚ 217056 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ 2009 β”‚ 213419 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ 2010 β”‚ 236109 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β”‚ 2011 β”‚ 232805 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ 2012 β”‚ 238367 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ 2013 β”‚ 256931 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ 2014 β”‚ 279915 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2015 β”‚ 297266 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 2016 β”‚ 313201 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ 2017 β”‚ 346097 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 2018 β”‚ 350116 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ 2019 β”‚ 351013 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ 2020 β”‚ 369420 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ 2021 β”‚ 386903 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Query:

SELECT toYear ( date ) AS year , round ( avg ( price ) ) AS price , bar ( price , 0 , 2000000 , 100 ) FROM uk_price_paid WHERE town = 'LONDON' GROUP BY year ORDER BY year ;



Result:

β”Œβ”€year─┬───price─┬─bar(round(avg(price)), 0, 2000000, 100)───────────────┐

β”‚ 1995 β”‚ 109116 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 1996 β”‚ 118667 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β”‚ 1997 β”‚ 136518 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 1998 β”‚ 152983 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 1999 β”‚ 180637 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ 2000 β”‚ 215838 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 2001 β”‚ 232994 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 2002 β”‚ 263670 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2003 β”‚ 278394 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β”‚ 2004 β”‚ 304666 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2005 β”‚ 322875 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2006 β”‚ 356191 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 2007 β”‚ 404054 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2008 β”‚ 420741 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ 2009 β”‚ 427753 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2010 β”‚ 480306 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ 2011 β”‚ 496274 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 2012 β”‚ 519442 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β”‚ 2013 β”‚ 616212 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 2014 β”‚ 724154 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2015 β”‚ 792129 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ 2016 β”‚ 843655 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2017 β”‚ 982642 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2018 β”‚ 1016835 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 2019 β”‚ 1042849 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2020 β”‚ 1011889 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ 2021 β”‚ 960343 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Something happened in 2013. I don't have a clue. Maybe you have a clue what happened in 2020?

Query:

SELECT

town ,

district ,

count ( ) AS c ,

round ( avg ( price ) ) AS price ,

bar ( price , 0 , 5000000 , 100 )

FROM uk_price_paid

WHERE date >= '2020-01-01'

GROUP BY

town ,

district

HAVING c >= 100

ORDER BY price DESC

LIMIT 100 ;



Result:



β”Œβ”€town─────────────────┬─district───────────────┬────c─┬───price─┬─bar(round(avg(price)), 0, 5000000, 100)────────────────────────────┐

β”‚ LONDON β”‚ CITY OF WESTMINSTER β”‚ 3606 β”‚ 3280239 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ LONDON β”‚ CITY OF LONDON β”‚ 274 β”‚ 3160502 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ LONDON β”‚ KENSINGTON AND CHELSEA β”‚ 2550 β”‚ 2308478 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ LEATHERHEAD β”‚ ELMBRIDGE β”‚ 114 β”‚ 1897407 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β”‚ LONDON β”‚ CAMDEN β”‚ 3033 β”‚ 1805404 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ VIRGINIA WATER β”‚ RUNNYMEDE β”‚ 156 β”‚ 1753247 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ WINDLESHAM β”‚ SURREY HEATH β”‚ 108 β”‚ 1677613 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ THORNTON HEATH β”‚ CROYDON β”‚ 546 β”‚ 1671721 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ BARNET β”‚ ENFIELD β”‚ 124 β”‚ 1505840 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ COBHAM β”‚ ELMBRIDGE β”‚ 387 β”‚ 1237250 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ LONDON β”‚ ISLINGTON β”‚ 2668 β”‚ 1236980 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ OXFORD β”‚ SOUTH OXFORDSHIRE β”‚ 321 β”‚ 1220907 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ LONDON β”‚ RICHMOND UPON THAMES β”‚ 704 β”‚ 1215551 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ LONDON β”‚ HOUNSLOW β”‚ 671 β”‚ 1207493 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ ASCOT β”‚ WINDSOR AND MAIDENHEAD β”‚ 407 β”‚ 1183299 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ BEACONSFIELD β”‚ BUCKINGHAMSHIRE β”‚ 330 β”‚ 1175615 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ RICHMOND β”‚ RICHMOND UPON THAMES β”‚ 874 β”‚ 1110444 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ LONDON β”‚ HAMMERSMITH AND FULHAM β”‚ 3086 β”‚ 1053983 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ SURBITON β”‚ ELMBRIDGE β”‚ 100 β”‚ 1011800 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ RADLETT β”‚ HERTSMERE β”‚ 283 β”‚ 1011712 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ SALCOMBE β”‚ SOUTH HAMS β”‚ 127 β”‚ 1011624 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ WEYBRIDGE β”‚ ELMBRIDGE β”‚ 655 β”‚ 1007265 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ ESHER β”‚ ELMBRIDGE β”‚ 485 β”‚ 986581 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ LEATHERHEAD β”‚ GUILDFORD β”‚ 202 β”‚ 977320 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ BURFORD β”‚ WEST OXFORDSHIRE β”‚ 111 β”‚ 966893 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ BROCKENHURST β”‚ NEW FOREST β”‚ 129 β”‚ 956675 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ HINDHEAD β”‚ WAVERLEY β”‚ 137 β”‚ 953753 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ GERRARDS CROSS β”‚ BUCKINGHAMSHIRE β”‚ 419 β”‚ 951121 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ EAST MOLESEY β”‚ ELMBRIDGE β”‚ 192 β”‚ 936769 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ CHALFONT ST GILES β”‚ BUCKINGHAMSHIRE β”‚ 146 β”‚ 925515 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ LONDON β”‚ TOWER HAMLETS β”‚ 4388 β”‚ 918304 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ OLNEY β”‚ MILTON KEYNES β”‚ 235 β”‚ 910646 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ HENLEY-ON-THAMES β”‚ SOUTH OXFORDSHIRE β”‚ 540 β”‚ 902418 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ LONDON β”‚ SOUTHWARK β”‚ 3885 β”‚ 892997 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ KINGSTON UPON THAMES β”‚ KINGSTON UPON THAMES β”‚ 960 β”‚ 885969 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ LONDON β”‚ EALING β”‚ 2658 β”‚ 871755 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ CRANBROOK β”‚ TUNBRIDGE WELLS β”‚ 431 β”‚ 862348 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ LONDON β”‚ MERTON β”‚ 2099 β”‚ 859118 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ BELVEDERE β”‚ BEXLEY β”‚ 346 β”‚ 842423 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ GUILDFORD β”‚ WAVERLEY β”‚ 143 β”‚ 841277 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ HARPENDEN β”‚ ST ALBANS β”‚ 657 β”‚ 841216 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ LONDON β”‚ HACKNEY β”‚ 3307 β”‚ 837090 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ LONDON β”‚ WANDSWORTH β”‚ 6566 β”‚ 832663 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ MAIDENHEAD β”‚ BUCKINGHAMSHIRE β”‚ 123 β”‚ 824299 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ KINGS LANGLEY β”‚ DACORUM β”‚ 145 β”‚ 821331 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ BERKHAMSTED β”‚ DACORUM β”‚ 543 β”‚ 818415 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ GREAT MISSENDEN β”‚ BUCKINGHAMSHIRE β”‚ 226 β”‚ 802807 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ BILLINGSHURST β”‚ CHICHESTER β”‚ 144 β”‚ 797829 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β”‚ WOKING β”‚ GUILDFORD β”‚ 176 β”‚ 793494 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ STOCKBRIDGE β”‚ TEST VALLEY β”‚ 178 β”‚ 793269 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ EPSOM β”‚ REIGATE AND BANSTEAD β”‚ 172 β”‚ 791862 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ TONBRIDGE β”‚ TUNBRIDGE WELLS β”‚ 360 β”‚ 787876 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ TEDDINGTON β”‚ RICHMOND UPON THAMES β”‚ 595 β”‚ 786492 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ TWICKENHAM β”‚ RICHMOND UPON THAMES β”‚ 1155 β”‚ 786193 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ LYNDHURST β”‚ NEW FOREST β”‚ 102 β”‚ 785593 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ LONDON β”‚ LAMBETH β”‚ 5228 β”‚ 774574 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ LONDON β”‚ BARNET β”‚ 3955 β”‚ 773259 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ OXFORD β”‚ VALE OF WHITE HORSE β”‚ 353 β”‚ 772088 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ TONBRIDGE β”‚ MAIDSTONE β”‚ 305 β”‚ 770740 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ LUTTERWORTH β”‚ HARBOROUGH β”‚ 538 β”‚ 768634 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ WOODSTOCK β”‚ WEST OXFORDSHIRE β”‚ 140 β”‚ 766037 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ MIDHURST β”‚ CHICHESTER β”‚ 257 β”‚ 764815 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ MARLOW β”‚ BUCKINGHAMSHIRE β”‚ 327 β”‚ 761876 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ LONDON β”‚ NEWHAM β”‚ 3237 β”‚ 761784 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ ALDERLEY EDGE β”‚ CHESHIRE EAST β”‚ 178 β”‚ 757318 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ LUTON β”‚ CENTRAL BEDFORDSHIRE β”‚ 212 β”‚ 754283 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ PETWORTH β”‚ CHICHESTER β”‚ 154 β”‚ 754220 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ ALRESFORD β”‚ WINCHESTER β”‚ 219 β”‚ 752718 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ POTTERS BAR β”‚ WELWYN HATFIELD β”‚ 174 β”‚ 748465 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β”‚ HASLEMERE β”‚ CHICHESTER β”‚ 128 β”‚ 746907 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β”‚ TADWORTH β”‚ REIGATE AND BANSTEAD β”‚ 502 β”‚ 743252 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ THAMES DITTON β”‚ ELMBRIDGE β”‚ 244 β”‚ 741913 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ REIGATE β”‚ REIGATE AND BANSTEAD β”‚ 581 β”‚ 738198 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ BOURNE END β”‚ BUCKINGHAMSHIRE β”‚ 138 β”‚ 735190 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ SEVENOAKS β”‚ SEVENOAKS β”‚ 1156 β”‚ 730018 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ OXTED β”‚ TANDRIDGE β”‚ 336 β”‚ 729123 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ INGATESTONE β”‚ BRENTWOOD β”‚ 166 β”‚ 728103 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ LONDON β”‚ BRENT β”‚ 2079 β”‚ 720605 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ LONDON β”‚ HARINGEY β”‚ 3216 β”‚ 717780 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ PURLEY β”‚ CROYDON β”‚ 575 β”‚ 716108 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ WELWYN β”‚ WELWYN HATFIELD β”‚ 222 β”‚ 710603 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ RICKMANSWORTH β”‚ THREE RIVERS β”‚ 798 β”‚ 704571 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ BANSTEAD β”‚ REIGATE AND BANSTEAD β”‚ 401 β”‚ 701293 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ CHIGWELL β”‚ EPPING FOREST β”‚ 261 β”‚ 701203 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ PINNER β”‚ HARROW β”‚ 528 β”‚ 698885 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β”‚ HASLEMERE β”‚ WAVERLEY β”‚ 280 β”‚ 696659 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β”‚ SLOUGH β”‚ BUCKINGHAMSHIRE β”‚ 396 β”‚ 694917 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β”‚ WALTON-ON-THAMES β”‚ ELMBRIDGE β”‚ 946 β”‚ 692395 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ READING β”‚ SOUTH OXFORDSHIRE β”‚ 318 β”‚ 691988 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ NORTHWOOD β”‚ HILLINGDON β”‚ 271 β”‚ 690643 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ FELTHAM β”‚ HOUNSLOW β”‚ 763 β”‚ 688595 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ ASHTEAD β”‚ MOLE VALLEY β”‚ 303 β”‚ 687923 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ BARNET β”‚ BARNET β”‚ 975 β”‚ 686980 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ WOKING β”‚ SURREY HEATH β”‚ 283 β”‚ 686669 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ MALMESBURY β”‚ WILTSHIRE β”‚ 323 β”‚ 683324 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ AMERSHAM β”‚ BUCKINGHAMSHIRE β”‚ 496 β”‚ 680962 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ CHISLEHURST β”‚ BROMLEY β”‚ 430 β”‚ 680209 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ HYTHE β”‚ FOLKESTONE AND HYTHE β”‚ 490 β”‚ 676908 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ MAYFIELD β”‚ WEALDEN β”‚ 101 β”‚ 676210 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ ASCOT β”‚ BRACKNELL FOREST β”‚ 168 β”‚ 676004 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Projections allow to improve queries speed by storing pre-aggregated data.

Create an aggregate projection by dimensions toYear(date) , district , town :

ALTER TABLE uk_price_paid

ADD PROJECTION projection_by_year_district_town

(

SELECT

toYear ( date ) ,

district ,

town ,

avg ( price ) ,

sum ( price ) ,

count ( )

GROUP BY

toYear ( date ) ,

district ,

town

) ;



Populate the projection for existing data (without it projection will be created for only newly inserted data):

ALTER TABLE uk_price_paid

MATERIALIZE PROJECTION projection_by_year_district_town

SETTINGS mutations_sync = 1 ;



Let's run the same 3 queries.

Enable projections for selects:

SET allow_experimental_projection_optimization = 1 ;



Query:

SELECT

toYear ( date ) AS year ,

round ( avg ( price ) ) AS price ,

bar ( price , 0 , 1000000 , 80 )

FROM uk_price_paid

GROUP BY year

ORDER BY year ASC ;



Result:

β”Œβ”€year─┬──price─┬─bar(round(avg(price)), 0, 1000000, 80)─┐

β”‚ 1995 β”‚ 67932 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 1996 β”‚ 71505 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 1997 β”‚ 78532 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ 1998 β”‚ 85436 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 1999 β”‚ 96037 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 2000 β”‚ 107479 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ 2001 β”‚ 118885 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ 2002 β”‚ 137941 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ 2003 β”‚ 155889 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2004 β”‚ 178885 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ 2005 β”‚ 189351 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2006 β”‚ 203528 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ 2007 β”‚ 219378 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ 2008 β”‚ 217056 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ 2009 β”‚ 213419 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ 2010 β”‚ 236109 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β”‚ 2011 β”‚ 232805 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ 2012 β”‚ 238367 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ 2013 β”‚ 256931 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ 2014 β”‚ 279915 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2015 β”‚ 297266 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 2016 β”‚ 313201 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ 2017 β”‚ 346097 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 2018 β”‚ 350116 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ 2019 β”‚ 351013 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ 2020 β”‚ 369420 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ 2021 β”‚ 386903 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Query:

SELECT

toYear ( date ) AS year ,

round ( avg ( price ) ) AS price ,

bar ( price , 0 , 2000000 , 100 )

FROM uk_price_paid

WHERE town = 'LONDON'

GROUP BY year

ORDER BY year ASC ;



Result:

β”Œβ”€year─┬───price─┬─bar(round(avg(price)), 0, 2000000, 100)───────────────┐

β”‚ 1995 β”‚ 109116 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 1996 β”‚ 118667 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β”‚ 1997 β”‚ 136518 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 1998 β”‚ 152983 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 1999 β”‚ 180637 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ 2000 β”‚ 215838 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 2001 β”‚ 232994 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 2002 β”‚ 263670 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2003 β”‚ 278394 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β”‚ 2004 β”‚ 304666 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2005 β”‚ 322875 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2006 β”‚ 356191 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 2007 β”‚ 404054 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2008 β”‚ 420741 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ 2009 β”‚ 427753 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2010 β”‚ 480306 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ 2011 β”‚ 496274 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 2012 β”‚ 519442 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β”‚ 2013 β”‚ 616212 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 2014 β”‚ 724154 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2015 β”‚ 792129 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ 2016 β”‚ 843655 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2017 β”‚ 982642 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2018 β”‚ 1016835 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ 2019 β”‚ 1042849 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ 2020 β”‚ 1011889 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ 2021 β”‚ 960343 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



The condition (date >= '2020-01-01') needs to be modified to match projection dimension (toYear(date) >= 2020).

Query:

SELECT

town ,

district ,

count ( ) AS c ,

round ( avg ( price ) ) AS price ,

bar ( price , 0 , 5000000 , 100 )

FROM uk_price_paid

WHERE toYear ( date ) >= 2020

GROUP BY

town ,

district

HAVING c >= 100

ORDER BY price DESC

LIMIT 100 ;



Result:

β”Œβ”€town─────────────────┬─district───────────────┬────c─┬───price─┬─bar(round(avg(price)), 0, 5000000, 100)────────────────────────────┐

β”‚ LONDON β”‚ CITY OF WESTMINSTER β”‚ 3606 β”‚ 3280239 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ LONDON β”‚ CITY OF LONDON β”‚ 274 β”‚ 3160502 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ LONDON β”‚ KENSINGTON AND CHELSEA β”‚ 2550 β”‚ 2308478 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ LEATHERHEAD β”‚ ELMBRIDGE β”‚ 114 β”‚ 1897407 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β”‚ LONDON β”‚ CAMDEN β”‚ 3033 β”‚ 1805404 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ VIRGINIA WATER β”‚ RUNNYMEDE β”‚ 156 β”‚ 1753247 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ WINDLESHAM β”‚ SURREY HEATH β”‚ 108 β”‚ 1677613 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ THORNTON HEATH β”‚ CROYDON β”‚ 546 β”‚ 1671721 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ BARNET β”‚ ENFIELD β”‚ 124 β”‚ 1505840 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ COBHAM β”‚ ELMBRIDGE β”‚ 387 β”‚ 1237250 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ LONDON β”‚ ISLINGTON β”‚ 2668 β”‚ 1236980 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ OXFORD β”‚ SOUTH OXFORDSHIRE β”‚ 321 β”‚ 1220907 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ LONDON β”‚ RICHMOND UPON THAMES β”‚ 704 β”‚ 1215551 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ LONDON β”‚ HOUNSLOW β”‚ 671 β”‚ 1207493 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ ASCOT β”‚ WINDSOR AND MAIDENHEAD β”‚ 407 β”‚ 1183299 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ BEACONSFIELD β”‚ BUCKINGHAMSHIRE β”‚ 330 β”‚ 1175615 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ RICHMOND β”‚ RICHMOND UPON THAMES β”‚ 874 β”‚ 1110444 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ LONDON β”‚ HAMMERSMITH AND FULHAM β”‚ 3086 β”‚ 1053983 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ SURBITON β”‚ ELMBRIDGE β”‚ 100 β”‚ 1011800 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ RADLETT β”‚ HERTSMERE β”‚ 283 β”‚ 1011712 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ SALCOMBE β”‚ SOUTH HAMS β”‚ 127 β”‚ 1011624 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ WEYBRIDGE β”‚ ELMBRIDGE β”‚ 655 β”‚ 1007265 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ ESHER β”‚ ELMBRIDGE β”‚ 485 β”‚ 986581 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ LEATHERHEAD β”‚ GUILDFORD β”‚ 202 β”‚ 977320 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ BURFORD β”‚ WEST OXFORDSHIRE β”‚ 111 β”‚ 966893 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ BROCKENHURST β”‚ NEW FOREST β”‚ 129 β”‚ 956675 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ HINDHEAD β”‚ WAVERLEY β”‚ 137 β”‚ 953753 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ GERRARDS CROSS β”‚ BUCKINGHAMSHIRE β”‚ 419 β”‚ 951121 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ EAST MOLESEY β”‚ ELMBRIDGE β”‚ 192 β”‚ 936769 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ CHALFONT ST GILES β”‚ BUCKINGHAMSHIRE β”‚ 146 β”‚ 925515 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ LONDON β”‚ TOWER HAMLETS β”‚ 4388 β”‚ 918304 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ OLNEY β”‚ MILTON KEYNES β”‚ 235 β”‚ 910646 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ HENLEY-ON-THAMES β”‚ SOUTH OXFORDSHIRE β”‚ 540 β”‚ 902418 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ LONDON β”‚ SOUTHWARK β”‚ 3885 β”‚ 892997 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ KINGSTON UPON THAMES β”‚ KINGSTON UPON THAMES β”‚ 960 β”‚ 885969 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ LONDON β”‚ EALING β”‚ 2658 β”‚ 871755 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ CRANBROOK β”‚ TUNBRIDGE WELLS β”‚ 431 β”‚ 862348 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ LONDON β”‚ MERTON β”‚ 2099 β”‚ 859118 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ BELVEDERE β”‚ BEXLEY β”‚ 346 β”‚ 842423 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ GUILDFORD β”‚ WAVERLEY β”‚ 143 β”‚ 841277 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ HARPENDEN β”‚ ST ALBANS β”‚ 657 β”‚ 841216 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ LONDON β”‚ HACKNEY β”‚ 3307 β”‚ 837090 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ LONDON β”‚ WANDSWORTH β”‚ 6566 β”‚ 832663 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ MAIDENHEAD β”‚ BUCKINGHAMSHIRE β”‚ 123 β”‚ 824299 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ KINGS LANGLEY β”‚ DACORUM β”‚ 145 β”‚ 821331 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ BERKHAMSTED β”‚ DACORUM β”‚ 543 β”‚ 818415 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ GREAT MISSENDEN β”‚ BUCKINGHAMSHIRE β”‚ 226 β”‚ 802807 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ BILLINGSHURST β”‚ CHICHESTER β”‚ 144 β”‚ 797829 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β”‚ WOKING β”‚ GUILDFORD β”‚ 176 β”‚ 793494 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ STOCKBRIDGE β”‚ TEST VALLEY β”‚ 178 β”‚ 793269 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ EPSOM β”‚ REIGATE AND BANSTEAD β”‚ 172 β”‚ 791862 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ TONBRIDGE β”‚ TUNBRIDGE WELLS β”‚ 360 β”‚ 787876 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ TEDDINGTON β”‚ RICHMOND UPON THAMES β”‚ 595 β”‚ 786492 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ TWICKENHAM β”‚ RICHMOND UPON THAMES β”‚ 1155 β”‚ 786193 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ LYNDHURST β”‚ NEW FOREST β”‚ 102 β”‚ 785593 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ LONDON β”‚ LAMBETH β”‚ 5228 β”‚ 774574 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ LONDON β”‚ BARNET β”‚ 3955 β”‚ 773259 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ OXFORD β”‚ VALE OF WHITE HORSE β”‚ 353 β”‚ 772088 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ TONBRIDGE β”‚ MAIDSTONE β”‚ 305 β”‚ 770740 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ LUTTERWORTH β”‚ HARBOROUGH β”‚ 538 β”‚ 768634 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ WOODSTOCK β”‚ WEST OXFORDSHIRE β”‚ 140 β”‚ 766037 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ MIDHURST β”‚ CHICHESTER β”‚ 257 β”‚ 764815 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ MARLOW β”‚ BUCKINGHAMSHIRE β”‚ 327 β”‚ 761876 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ LONDON β”‚ NEWHAM β”‚ 3237 β”‚ 761784 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ ALDERLEY EDGE β”‚ CHESHIRE EAST β”‚ 178 β”‚ 757318 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ LUTON β”‚ CENTRAL BEDFORDSHIRE β”‚ 212 β”‚ 754283 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ PETWORTH β”‚ CHICHESTER β”‚ 154 β”‚ 754220 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ ALRESFORD β”‚ WINCHESTER β”‚ 219 β”‚ 752718 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ POTTERS BAR β”‚ WELWYN HATFIELD β”‚ 174 β”‚ 748465 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β”‚ HASLEMERE β”‚ CHICHESTER β”‚ 128 β”‚ 746907 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β”‚ TADWORTH β”‚ REIGATE AND BANSTEAD β”‚ 502 β”‚ 743252 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ THAMES DITTON β”‚ ELMBRIDGE β”‚ 244 β”‚ 741913 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ REIGATE β”‚ REIGATE AND BANSTEAD β”‚ 581 β”‚ 738198 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ BOURNE END β”‚ BUCKINGHAMSHIRE β”‚ 138 β”‚ 735190 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ SEVENOAKS β”‚ SEVENOAKS β”‚ 1156 β”‚ 730018 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ OXTED β”‚ TANDRIDGE β”‚ 336 β”‚ 729123 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ INGATESTONE β”‚ BRENTWOOD β”‚ 166 β”‚ 728103 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ LONDON β”‚ BRENT β”‚ 2079 β”‚ 720605 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ LONDON β”‚ HARINGEY β”‚ 3216 β”‚ 717780 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ PURLEY β”‚ CROYDON β”‚ 575 β”‚ 716108 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž β”‚

β”‚ WELWYN β”‚ WELWYN HATFIELD β”‚ 222 β”‚ 710603 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– β”‚

β”‚ RICKMANSWORTH β”‚ THREE RIVERS β”‚ 798 β”‚ 704571 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ BANSTEAD β”‚ REIGATE AND BANSTEAD β”‚ 401 β”‚ 701293 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ CHIGWELL β”‚ EPPING FOREST β”‚ 261 β”‚ 701203 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β”‚

β”‚ PINNER β”‚ HARROW β”‚ 528 β”‚ 698885 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β”‚ HASLEMERE β”‚ WAVERLEY β”‚ 280 β”‚ 696659 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β”‚ SLOUGH β”‚ BUCKINGHAMSHIRE β”‚ 396 β”‚ 694917 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š β”‚

β”‚ WALTON-ON-THAMES β”‚ ELMBRIDGE β”‚ 946 β”‚ 692395 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ READING β”‚ SOUTH OXFORDSHIRE β”‚ 318 β”‚ 691988 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ NORTHWOOD β”‚ HILLINGDON β”‚ 271 β”‚ 690643 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ FELTHAM β”‚ HOUNSLOW β”‚ 763 β”‚ 688595 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ ASHTEAD β”‚ MOLE VALLEY β”‚ 303 β”‚ 687923 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ BARNET β”‚ BARNET β”‚ 975 β”‚ 686980 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ WOKING β”‚ SURREY HEATH β”‚ 283 β”‚ 686669 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ MALMESBURY β”‚ WILTSHIRE β”‚ 323 β”‚ 683324 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ β”‚

β”‚ AMERSHAM β”‚ BUCKINGHAMSHIRE β”‚ 496 β”‚ 680962 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ CHISLEHURST β”‚ BROMLEY β”‚ 430 β”‚ 680209 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ HYTHE β”‚ FOLKESTONE AND HYTHE β”‚ 490 β”‚ 676908 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ MAYFIELD β”‚ WEALDEN β”‚ 101 β”‚ 676210 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β”‚ ASCOT β”‚ BRACKNELL FOREST β”‚ 168 β”‚ 676004 β”‚ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



All 3 queries work much faster and read fewer rows.

Query 1



no projection: 27 rows in set. Elapsed: 0.158 sec. Processed 26.32 million rows, 157.93 MB (166.57 million rows/s., 999.39 MB/s.)

projection: 27 rows in set. Elapsed: 0.007 sec. Processed 105.96 thousand rows, 3.33 MB (14.58 million rows/s., 458.13 MB/s.)





Query 2



no projection: 27 rows in set. Elapsed: 0.163 sec. Processed 26.32 million rows, 80.01 MB (161.75 million rows/s., 491.64 MB/s.)

projection: 27 rows in set. Elapsed: 0.008 sec. Processed 105.96 thousand rows, 3.67 MB (13.29 million rows/s., 459.89 MB/s.)



Query 3



no projection: 100 rows in set. Elapsed: 0.069 sec. Processed 26.32 million rows, 62.47 MB (382.13 million rows/s., 906.93 MB/s.)

projection: 100 rows in set. Elapsed: 0.029 sec. Processed 8.08 thousand rows, 511.08 KB (276.06 thousand rows/s., 17.47 MB/s.)



The dataset is also available in the Online Playground.