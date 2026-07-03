دليل للمؤسسات التي تنتقل من البدء السريع إلى عمليات نشر ClickHouse Cloud الجاهزة للاستخدام المؤسسي

للمؤسسات التي أكملت دليل البدء السريع ولديها خدمة نشطة تتدفق إليها البيانات

الخلاصة يساعدك هذا الدليل على الانتقال من البدء السريع إلى عمليات نشر ClickHouse Cloud الجاهزة للاستخدام المؤسسي. ستتعلّم كيفية: إنشاء بيئات منفصلة للتطوير/المرحلة التجريبية/الإنتاج لإجراء اختبارات آمنة

دمج مصادقة SAML/SSO مع موفّر الهوية لديك

أتمتة عمليات النشر باستخدام Terraform أو واجهة برمجة تطبيقات Cloud

ربط المراقبة ببنية التنبيهات لديك (Prometheus وPagerDuty)

التحقق من إجراءات النسخ الاحتياطي وتوثيق عمليات التعافي من الكوارث

لديك ClickHouse Cloud يعمل بنجاح لأحمال العمل في مؤسستك. والآن تحتاج إلى تطوير عملية النشر لتلبي معايير الإنتاج المؤسسية، سواء كان ذلك استجابةً لتدقيق امتثال، أو لحادث في بيئة الإنتاج سببه استعلام غير مختبَر، أو لمتطلبات قسم تقنية المعلومات للتكامل مع الأنظمة المؤسسية.

تتولى المنصة المُدارة في ClickHouse Cloud عمليات البنية التحتية، والتوسع التلقائي، وصيانة النظام. وتتطلب الجاهزية للإنتاج على مستوى المؤسسات ربط ClickHouse Cloud ببيئة تقنية المعلومات الأوسع لديك عبر أنظمة المصادقة، وبنية المراقبة، وأدوات الأتمتة، وعمليات استمرارية الأعمال.

مسؤولياتك لتحقيق الجاهزية للإنتاج على مستوى المؤسسات:

إنشاء بيئات منفصلة لإجراء اختبارات آمنة قبل النشر في الإنتاج

التكامل مع موفري الهوية الحاليين وأنظمة إدارة الوصول

ربط المراقبة والتنبيهات ببنيتك التشغيلية

تطبيق ممارسات البنية التحتية كتعريف برمجي لضمان إدارة متسقة

وضع إجراءات للتحقق من النسخ الاحتياطية والتعافي من الكوارث

تهيئة إدارة التكاليف وتكامل الفوترة

يأخذك هذا الدليل عبر كل مجال من هذه المجالات، ويساعدك على الانتقال من نشر عامل على ClickHouse Cloud إلى نظام جاهز للمؤسسات.

​ استراتيجية البيئات

أنشئ بيئات منفصلة لاختبار التغييرات بأمان قبل أن تؤثر في أحمال العمل الإنتاجية. تعود معظم الحوادث في الإنتاج إلى استعلامات أو تغييرات في الإعدادات لم تُختبر ثم نُشرت مباشرةً على أنظمة الإنتاج.

في ClickHouse Cloud، تكون كل بيئة خدمة منفصلة. ستنشئ خدمات منفصلة للإنتاج والاختبار المرحلي والتطوير داخل مؤسستك، ولكل منها موارد حوسبة وتخزين ونقطة نهاية خاصة بها.

هيكل البيئات: حافظ على بيئات للإنتاج (أحمال العمل الحية)، والاختبار المرحلي (التحقق المكافئ للإنتاج)، والتطوير (التجريب الفردي أو الجماعي).

الاختبار: اختبر الاستعلامات في بيئة الاختبار المرحلي قبل نشرها في الإنتاج. فالاستعلامات التي تعمل على مجموعات بيانات صغيرة غالبًا ما تتسبب في استنفاد الذاكرة، أو ارتفاع استخدام CPU، أو بطء التنفيذ على نطاق الإنتاج. تحقّق من تغييرات الإعدادات، بما في ذلك أذونات المستخدمين، والحصص، وإعدادات الخدمة، في بيئة الاختبار المرحلي — إذ إن أخطاء الإعدادات التي تُكتشف في الإنتاج تؤدي إلى حوادث تشغيلية فورية.

التحجيم: اجعل حجم خدمة الاختبار المرحلي قريبًا من خصائص حمل الإنتاج. فقد لا يكشف الاختبار على بنية تحتية أصغر بكثير عن التنازع على الموارد أو مشكلات التوسّع. استخدم مجموعات بيانات ممثلة للإنتاج عبر تحديثات دورية للبيانات أو توليد بيانات اصطناعية. للحصول على إرشادات حول كيفية تحديد حجم بيئة الاختبار المرحلي لديك وتوسيع الخدمات بالشكل المناسب، راجع وثائق : اجعل حجم خدمة الاختبار المرحلي قريبًا من خصائص حمل الإنتاج. فقد لا يكشف الاختبار على بنية تحتية أصغر بكثير عن التنازع على الموارد أو مشكلات التوسّع. استخدم مجموعات بيانات ممثلة للإنتاج عبر تحديثات دورية للبيانات أو توليد بيانات اصطناعية. للحصول على إرشادات حول كيفية تحديد حجم بيئة الاختبار المرحلي لديك وتوسيع الخدمات بالشكل المناسب، راجع وثائق توصيات التحجيم والأجهزة التوسّع في ClickHouse Cloud . توفّر هذه الموارد إرشادات عملية حول تحجيم الذاكرة وCPU والتخزين، بالإضافة إلى تفاصيل عن خيارات التوسّع الرأسي والأفقي لمساعدتك على مواءمة بيئة الاختبار المرحلي مع أحمال العمل الإنتاجية.

​ الشبكات الخاصة

تتيح لك الشبكات الخاصة في ClickHouse Cloud ربط خدمات ClickHouse لديك مباشرةً بشبكتك الافتراضية السحابية، مما يضمن عدم مرور البيانات عبر الإنترنت العام. ويُعد ذلك ضروريًا للمؤسسات التي لديها متطلبات صارمة تتعلق بالأمان أو الامتثال، أو التي تُشغّل تطبيقات ضمن شبكات فرعية خاصة.

يدعم ClickHouse Cloud الشبكات الخاصة من خلال الآليات التالية:

AWS PrivateLink: يوفّر اتصالًا آمنًا بين VPC لديك وClickHouse Cloud من دون تعريض حركة البيانات للإنترنت العام. كما يدعم الاتصال عبر المناطق، وهو متاح ضمن باقتي Scale وEnterprise. وتتضمن عملية الإعداد إنشاء PrivateLink نقطة نهاية وإضافته إلى organization وقائمة السماح الخاصة بـ service لديك في ClickHouse Cloud. تتوفر المزيد من التفاصيل والإرشادات خطوة بخطوة في الوثائق هنا.

GCP Private Service Connect (PSC): يتيح وصولًا خاصًا إلى ClickHouse Cloud من Google Cloud VPC لديك. وعلى غرار AWS، فهو متاح ضمن باقتي Scale وEnterprise، ويتطلب تهيئة صريحة لـ service نقاط نهاية وقوائم السماح هنا.

Azure Private Link: يوفّر اتصالًا خاصًا بين Azure VNet لديك وClickHouse Cloud، مع دعم الاتصالات عبر المناطق. وتتضمن عملية الإعداد الحصول على connection alias، وإنشاء private نقطة نهاية، وتحديث قوائم السماح هنا.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التفاصيل التقنية أو إلى إرشادات إعداد خطوة بخطوة، فستجد في الوثائق المرتبطة لكل provider أدلة شاملة.

​ المصادقة المؤسسية وإدارة المستخدمين

يُعدّ الانتقال من إدارة المستخدمين عبر وحدة تحكم إلى دمج المصادقة المؤسسية أمرًا أساسيًا لتحقيق الجاهزية للإنتاج.

​ SSO والمصادقة الاجتماعية

SAML SSO : تدعم ClickHouse Cloud ضمن فئة Enterprise تكامل SAML مع موفري الهوية، بما في ذلك Okta وAzure Active Directory وGoogle Workspace. ويتطلب تكوين SAML التنسيق مع دعم ClickHouse، كما يتضمن تزويدهم بالبيانات الوصفية الخاصة بـ IdP لديك وتهيئة عمليات تعيين السمات.

Social SSO : تدعم ClickHouse Cloud أيضًا موفري المصادقة الاجتماعية (Google وMicrosoft وGitHub) كبديل آمن بالقدر نفسه لـ SAML SSO. ويوفر Social SSO إعدادًا أسرع للمؤسسات التي لا تمتلك بنية تحتية قائمة لـ SAML، مع الحفاظ على معايير الأمان على مستوى المؤسسات.

قيد مهم يُعيَّن للمستخدمين الذين تتم مصادقتهم عبر SAML أو SSO الاجتماعي الدور “Member” افتراضيًا، ويجب منحهم يدويًا أدوارًا إضافية من قِبل مشرف بعد أول تسجيل دخول لهم. ولا يتوفر حاليًا تعيين المجموعات إلى الأدوار أو الإسناد التلقائي للأدوار.

​ تصميم التحكم في الوصول

تستخدم ClickHouse Cloud أدوارًا على مستوى المؤسسة ‏(Admin وDeveloper وBilling وMember)، وأدوارًا على مستوى الخدمة/قاعدة البيانات ‏(Service Admin وRead Only وأدوار SQL Console). صمّم الأدوار بحسب مهام العمل مع تطبيق مبدأ أقل قدر من الامتيازات:

مستخدمو التطبيقات : حسابات خدمة تتمتع بوصول محدد إلى database وtable

: حسابات خدمة تتمتع بوصول محدد إلى database وtable المستخدمون المحللون : وصول للقراءة فقط إلى datasets المنسّقة وviews الخاصة بالتقارير

: وصول للقراءة فقط إلى datasets المنسّقة وviews الخاصة بالتقارير مستخدمو Admin: صلاحيات إدارية كاملة

هيّئ الحصص والحدود وملفات تعريف الإعدادات لإدارة استخدام الموارد لمختلف المستخدمين والأدوار. عيّن حدود الذاكرة ووقت التنفيذ لمنع الاستعلامات الفردية من التأثير في أداء النظام. راقب استخدام الموارد من خلال سجلات التدقيق والجلسات والاستعلامات لتحديد المستخدمين أو التطبيقات التي تبلغ الحدود بشكل متكرر. وأجرِ مراجعات دورية للوصول باستخدام إمكانات التدقيق في ClickHouse Cloud.

​ قيود إدارة دورة حياة المستخدمين

يدعم ClickHouse Cloud التزويد عبر SCIM حاليًا ضمن معاينة خاصة، مع دعم لـ Okta. يوفّر SCIM أتمتة لإدارة دورة حياة المستخدمين والمجموعات، بحيث يتم إنشاء المستخدمين وإزالتهم تلقائيًا عند تعيينهم أو إلغاء تعيينهم في موفر الهوية لديك. إذا لم تكن تستخدم SCIM، فيجب إزالة المستخدمين يدويًا من وحدة تحكم ClickHouse Cloud بعد إزالتهم من موفر الهوية (IdP) لديك — لذا ينبغي التخطيط لعمليات يدوية لإدارة المستخدمين في هذه الحالة.

​ البنية التحتية ككود والأتمتة

توفّر إدارة ClickHouse Cloud باستخدام ممارسات البنية التحتية ككود وأتمتة واجهة برمجة التطبيقات اتساقًا، وتحكمًا في الإصدارات، وإمكانية تكرار تهيئة النشر.

هيّئ موفّر Terraform الخاص بـ ClickHouse باستخدام مفاتيح API التي أُنشئت في وحدة تحكم ClickHouse Cloud:

terraform { required_providers { clickhouse = { source = "ClickHouse/clickhouse" version = "~> 2.0" } } } provider "clickhouse" { environment = "production" organization_id = var . organization_id token_key = var . token_key token_secret = var . token_secret }

يدعم موفّر Terraform إنشاء الخدمات، وقوائم الوصول حسب عناوين IP، وإدارة المستخدمين. أما الميزات التي لا يغطيها الموفّر، فأدرها من خلال وحدة تحكم أو تواصل مع دعم ClickHouse.

للاطلاع على أمثلة شاملة تتضمن إعدادات الخدمة وضوابط التحكم بالوصول إلى الشبكة، راجع مثال Terraform على استخدام واجهة برمجة تطبيقات Cloud

​ تكامل واجهة برمجة تطبيقات Cloud

يمكن للمؤسسات التي لديها أُطر أتمتة قائمة دمج إدارة ClickHouse Cloud مباشرةً عبر واجهة برمجة تطبيقات Cloud. توفّر واجهة برمجة التطبيقات وصولًا برمجيًا إلى إدارة دورة حياة الخدمة، وإدارة المستخدمين، وعمليات النسخ الاحتياطي، واسترجاع بيانات المراقبة.

أنماط تكامل واجهة برمجة التطبيقات الشائعة:

سير عمل تهيئة مخصّص مدمج مع أنظمة التذاكر الداخلية

تعديلات تلقائية على التوسعة استنادًا إلى جداول نشر التطبيقات

التحقق البرمجي من النسخ الاحتياطية وإعداد التقارير لأغراض الامتثال

التكامل مع منصات إدارة البنية التحتية الحالية

تستخدم مصادقة واجهة برمجة التطبيقات النهج نفسه القائم على الرموز المميزة كما في Terraform. للاطلاع على مرجع واجهة برمجة التطبيقات الكامل وأمثلة التكامل، راجع وثائق ClickHouse واجهة برمجة تطبيقات Cloud

​ المراقبة والتكامل التشغيلي

يضمن ربط ClickHouse Cloud بالبنية التحتية الحالية للمراقبة لديك وضوح الرؤية واكتشاف المشكلات بشكل استباقي.

​ المراقبة المضمنة

يوفّر ClickHouse Cloud لوحة Advanced dashboard متقدمة تعرض مقاييس آنية تشمل عدد الاستعلامات في الثانية، واستخدام الذاكرة، واستخدام CPU، ومعدلات التخزين. ويمكن الوصول إليها من خلال Cloud وحدة تحكم ضمن Monitoring → Advanced dashboard. أنشئ لوحات معلومات مخصصة وفق أنماط أعباء العمل المحددة أو استهلاك موارد الفريق.

الفجوات الشائعة في بيئات الإنتاج الافتقار إلى تكامل للتنبيه الاستباقي مع أنظمة إدارة الحوادث المؤسسية، وإلى مراقبة آلية للتكلفة. توفّر لوحات المعلومات المضمنة رؤية واضحة، لكن التنبيه الآلي يتطلب تكاملًا خارجيًا.

​ إعداد التنبيهات في بيئة الإنتاج

الإمكانات المدمجة: يوفّر ClickHouse Cloud إشعارات لأحداث الفوترة، وأحداث التحجيم، وحالة الخدمة عبر البريد الإلكتروني، وواجهة المستخدم، وSlack. اضبط قنوات التسليم ومستويات شدة الإشعارات من خلال إعدادات الإشعارات في وحدة تحكم.

تكامل Enterprise: للتنبيهات المتقدمة (PagerDuty وwebhooks مخصّصة)، استخدم نقطة نهاية Prometheus لتصدير المقاييس إلى البنية التحتية الحالية للمراقبة لديك:

scrape_configs : - job_name : "clickhouse" static_configs : - targets : [ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/<org_id>/prometheus" ] basic_auth : username : <KEY_ID> password : <KEY_SECRET>

للحصول على إعداد شامل يتضمن تهيئة مفصلة لـ Prometheus/Grafana وتنبيهات متقدمة، راجع دليل Observability في ClickHouse Cloud

​ استمرارية الأعمال وتكامل الدعم

يضمن وضع إجراءات للتحقق من صحة النسخ الاحتياطية وتكامل الدعم أن تظل عملية نشر ClickHouse Cloud لديك قادرة على التعافي من الحوادث والحصول على المساعدة عند الحاجة.

​ تقييم استراتيجية النسخ الاحتياطي

يوفّر ClickHouse Cloud نسخًا احتياطية تلقائية مع فترات احتفاظ قابلة للتكوين. قيِّم إعدادات النسخ الاحتياطي الحالية لديك في ضوء متطلبات الامتثال والتعافي. إذا كانت لديك متطلبات امتثال محددة تتعلق بموقع تخزين النسخ الاحتياطية أو بتشفيرها، فيمكنك تهيئة ClickHouse Cloud لتخزين النسخ الاحتياطية في حاويات التخزين السحابي الخاصة بك (BYOB). تواصل مع دعم ClickHouse لإعداد BYOB.

تكتشف معظم المؤسسات فجوات النسخ الاحتياطي أثناء سيناريوهات التعافي الفعلية. اعتمد دورات تحقق منتظمة للتأكد من سلامة النسخ الاحتياطية واختبار إجراءات التعافي قبل وقوع الحوادث. حدِّد جدولًا دوريًا لعمليات استعادة اختبارية في بيئات غير إنتاجية، ووثِّق إجراءات التعافي خطوة بخطوة، بما في ذلك التقديرات الزمنية، وتحقّق من اكتمال البيانات المستعادة وسلامة عمل التطبيق، واختبر إجراءات التعافي في سيناريوهات فشل مختلفة (حذف الخدمة، تلف البيانات، انقطاعات إقليمية). حافظ على تحديث أدلة التشغيل الخاصة بالتعافي وإتاحتها لفرق المناوبة.

اختبر استعادة النسخ الاحتياطية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر للخدمات الإنتاجية الحرجة. وقد تحتاج المؤسسات ذات متطلبات الامتثال الصارمة إلى دورات تحقق شهرية أو حتى أسبوعية.

​ تخطيط التعافي من الكوارث

وثّق أهداف زمن التعافي (RTO) وأهداف نقطة التعافي (RPO) للتأكد من أن إعداد النسخ الاحتياطي الحالي يلبّي متطلبات العمل. وضع جدولًا منتظمًا لاختبار استعادة النسخ الاحتياطية، واحرص على تحديث وثائق التعافي باستمرار.

تخزين النسخ الاحتياطية عبر المناطق: يمكن للمؤسسات التي لديها متطلبات تعافٍ من الكوارث على نطاق جغرافي تهيئة ClickHouse Cloud لتصدير النسخ الاحتياطية إلى حاويات تخزين مملوكة للعملاء في مناطق بديلة. يوفّر ذلك حماية من الانقطاعات على مستوى المنطقة، لكنه يتطلب إجراءات استعادة يدوية. تواصل مع دعم ClickHouse لتنفيذ تصدير النسخ الاحتياطية عبر المناطق. وستوفّر إصدارات المنصة المستقبلية إمكانات النسخ المتماثل التلقائي متعدد المناطق.

​ تكامل دعم الإنتاج

تعرّف على توقعات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) وإجراءات التصعيد الخاصة بفئة الدعم الحالية لديك. وأنشئ أدلة تشغيل داخلية توضّح متى ينبغي التواصل مع دعم ClickHouse، ثم ادمج هذه الإجراءات ضمن عمليات إدارة الحوادث المعتمدة لديك.