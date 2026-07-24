يوضح هذا الدليل آلية عمل النسخ الاحتياطية في ClickHouse Cloud، والخيارات المتاحة لك لإعداد النسخ الاحتياطية لخدمتك، وكيفية الاستعادة من نسخة احتياطية.

المتطلبات الأساسية

يجب أن تكون قد قرأت “كيفية عمل النسخ الاحتياطية في ClickHouse Cloud” (صفحة النظرة العامة على الميزة)

​ قائمة حالات النسخ الاحتياطي

Backups الخاصة بالخدمة. ومن هنا، يمكنك الاطّلاع على حالة النسخة الاحتياطية ومدتها، بالإضافة إلى حجمها. كما يمكنك أيضًا استعادة نسخة احتياطية محددة باستخدام عمود Actions. سيتم أخذ نسخة احتياطية من خدمتك وفقًا للجدول الزمني المحدد، سواء كان الجدول اليومي الافتراضي أو جدولًا زمنيًا مخصصًا اخترته بنفسك. ويمكنك عرض جميع النسخ الاحتياطية المتاحة من علامة التبويبالخاصة بالخدمة. ومن هنا، يمكنك الاطّلاع على حالة النسخة الاحتياطية ومدتها، بالإضافة إلى حجمها. كما يمكنك أيضًا استعادة نسخة احتياطية محددة باستخدام عمود

​ فهم تكلفة النسخ الاحتياطي

وفقًا للسياسة الافتراضية في ClickHouse Cloud، يتم إنشاء نسخة احتياطية يوميًا مع الاحتفاظ بها لمدة 24 ساعة. وقد يؤدي اختيار جدول زمني يتطلب الاحتفاظ ببيانات أكثر أو إنشاء نسخ احتياطية بوتيرة أعلى إلى فرض رسوم تخزين إضافية على النسخ الاحتياطية.

لفهم تكلفة النسخ الاحتياطي، يمكنك عرض تكلفة النسخ الاحتياطي لكل خدمة من شاشة الاستخدام (كما هو موضح أدناه). وبعد تشغيل النسخ الاحتياطية لبضعة أيام وفق جدول زمني مخصص، يمكنك تكوين فكرة عن التكلفة وتقدير التكلفة الشهرية للنسخ الاحتياطية.

يتطلب تقدير التكلفة الإجمالية لنسخك الاحتياطية تحديد جدول زمني. وقبل تعيين جدول زمني، يمكنك استخدام حاسبة التسعير للحصول على تقدير للتكلفة الشهرية من خلال تقديم المدخلات التالية:

حجم النسخ الاحتياطية الكاملة والتزايدية

وتيرة النسخ الاحتياطي المطلوبة

مدة الاحتفاظ المطلوبة للنسخ الاحتياطية

موفر السحابة والمنطقة

ضع في اعتبارك أن التكلفة التقديرية للنسخ الاحتياطية ستتغير مع نمو حجم البيانات في الخدمة بمرور الوقت.

​ استعادة نسخة احتياطية

تتم استعادة النسخ الاحتياطية إلى خدمة ClickHouse Cloud جديدة، وليس إلى الخدمة الحالية التي أُخذت منها النسخة الاحتياطية.

بعد النقر على أيقونة Restore الخاصة بالنسخة الاحتياطية، يمكنك تحديد اسم الخدمة الجديدة التي سيتم إنشاؤها، ثم استعادة هذه النسخة الاحتياطية:

ستظهر الخدمة الجديدة في قائمة الخدمات بالحالة Provisioning إلى أن تصبح جاهزة:

​ العمل مع الخدمة المستعادة

بعد استعادة النسخة الاحتياطية، سيصبح لديك خدمتان متشابهتان: الخدمة الأصلية التي كانت بحاجة إلى الاستعادة، والخدمة المستعادة الجديدة التي تمت استعادتها من نسخة احتياطية للخدمة الأصلية.

بمجرد اكتمال استعادة النسخة الاحتياطية، ينبغي عليك القيام بأحد الخيارين التاليين:

استخدام الخدمة المستعادة الجديدة وإزالة الخدمة الأصلية.

ترحيل البيانات من الخدمة المستعادة الجديدة إلى الخدمة الأصلية، ثم إزالة الخدمة المستعادة الجديدة.

​ استخدم الخدمة المستعادة الجديدة

لاستخدام الخدمة الجديدة، نفّذ الخطوات التالية:

تحقّق من أن الخدمة الجديدة تتضمن إدخالات قائمة الوصول حسب عناوين IP اللازمة لحالة الاستخدام الخاصة بك. تحقّق من أن الخدمة الجديدة تحتوي على البيانات التي تحتاج إليها. أزِل الخدمة الأصلية.

​ رحّل البيانات من الخدمة المستعادة حديثًا إلى الخدمة الأصلية

لنفترض أنه لا يمكنك العمل مع الخدمة المستعادة حديثًا لسبب ما، على سبيل المثال إذا كان لا يزال لديك مستخدمون أو تطبيقات تتصل بالخدمة الحالية. عندها قد تقرر ترحيل البيانات المستعادة حديثًا إلى الخدمة الأصلية. ويمكن تنفيذ الترحيل باتباع الخطوات التالية:

اسمح بالوصول عن بُعد إلى الخدمة المستعادة حديثًا

Anywhere. عدّل قائمة السماح واسمح بالوصول من Anywhere مؤقتًا. راجع وثائق يجب استعادة الخدمة الجديدة من نسخة احتياطية باستخدام قائمة السماح لعناوين IP نفسها الخاصة بالخدمة الأصلية. وهذا ضروري لأنه لن يُسمح بالاتصال بخدمات ClickHouse Cloud الأخرى ما لم تكن قد سمحت بالوصول من. عدّل قائمة السماح واسمح بالوصول منمؤقتًا. راجع وثائق IP Access List لمزيد من التفاصيل.

على خدمة ClickHouse المستعادة حديثًا (النظام الذي يستضيف البيانات المستعادة)

ستحتاج إلى إعادة تعيين كلمة مرور الخدمة الجديدة حتى تتمكن من الوصول إليها. يمكنك القيام بذلك من علامة التبويب Settings في قائمة الخدمات.

أضف مستخدمًا للقراءة فقط يمكنه قراءة الجدول المصدر ( db.table في هذا المثال):

CREATE USER exporter IDENTIFIED WITH SHA256_PASSWORD BY 'password-here' SETTINGS readonly = 1 ;

GRANT SELECT ON db . table TO exporter;

انسخ تعريف الجدول:

SELECT create_table_query FROM system . tables WHERE database = 'db' AND table = 'table'

على نظام ClickHouse Cloud الوجهة (النظام الذي كان يحتوي على الجدول المتضرر):

أنشئ قاعدة بيانات الوجهة:

CREATE DATABASE db

باستخدام عبارة CREATE TABLE من المصدر، أنشئ الوجهة:

غيّر ENGINE إلى ReplicatedMergeTree من دون أي معلمات عند تشغيل عبارة CREATE . ينسخ ClickHouse Cloud الجداول دائمًا ويوفّر المعلمات الصحيحة.

CREATE TABLE db . table ... ENGINE = ReplicatedMergeTree ORDER BY ...

استخدم الدالة remoteSecure لسحب البيانات من خدمة ClickHouse Cloud التي تمت استعادتها حديثًا إلى خدمتك الأصلية:

INSERT INTO db . table SELECT * FROM remoteSecure( 'source-hostname' , db, table , 'exporter' , 'password-here' )

بعد إدراج البيانات بنجاح في خدمتك الأصلية، تأكد من التحقق من وجودها في الخدمة. كما ينبغي عليك حذف الخدمة الجديدة بمجرد التحقق من البيانات.

​ إلغاء حذف الجداول أو التراجع عن إسقاطها

UNDROP مدعوم في ClickHouse Cloud من خلال الأمرمدعوم في ClickHouse Cloud من خلال Shared Catalog

لمنع المستخدمين من إسقاط الجداول عن طريق الخطأ، يمكنك استخدام عبارات GRANT لإلغاء أذونات الأمر DROP TABLE لمستخدم أو دور معيّن.

لمنع حذف البيانات عن طريق الخطأ، يُرجى ملاحظة أنه لا يمكن افتراضيًا إسقاط الجداول التي يزيد حجمها على 1TB في ClickHouse Cloud. إذا أردت إسقاط جداول تتجاوز هذا الحد، فيمكنك استخدام الإعداد max_table_size_to_drop للقيام بذلك: DROP TABLE IF EXISTS table_to_drop SYNC SETTINGS max_table_size_to_drop = 2000000000000 -- يزيد الحد إلى 2TB

الخطط القديمة: بالنسبة إلى العملاء المشتركين في الخطط القديمة، تكون النسخ الاحتياطية اليومية الافتراضية، المحتفَظ بها لمدة 24 ساعة، مشمولة ضمن تكلفة التخزين.

​ مدد النسخ الاحتياطي

تعتمد مدد النسخ الاحتياطي والاستعادة على عدة عوامل، مثل حجم قاعدة البيانات، بالإضافة إلى المخطط وعدد الجداول فيها. وعادةً ما يكتمل النسخ الاحتياطي التزايدي أسرع بكثير من النسخ الاحتياطي الكامل، لأن حجم البيانات المنسوخة احتياطيًا يكون أقل. وتكون الاستعادة من نسخة احتياطية تزايدية أبطأ قليلًا من الاستعادة من نسخة احتياطية كاملة، لأن عملية الاستعادة تتضمن جميع النسخ الاحتياطية التزايدية وآخر نسخة احتياطية كاملة في السلسلة، كما هو موضح أعلاه.

في اختباراتنا، لاحظنا أن النسخ الاحتياطية الأصغر بحجم ~1 تيرابايت قد تستغرق نحو 10-15 دقيقة أو أكثر. ويُفترض أن تكتمل النسخ الاحتياطية الأقل من 20 تيرابايت خلال ساعة، كما أن النسخ الاحتياطي لـ 50 تيرابايت من البيانات ينبغي أن يستغرق نحو 2-3 ساعات. وتستفيد النسخ الاحتياطية من وفورات الحجم كلما زاد الحجم، وقد رأينا نسخًا احتياطية تصل إلى 1 بيتابايت لبعض الخدمات الداخلية تكتمل في نحو 10 ساعات.

قد تكون عمليات النسخ الاحتياطي إلى الحاويات الخارجية أبطأ من عمليات النسخ الاحتياطي إلى حاويات ClickHouse

تكون مدد الاستعادة مماثلة تقريبًا لمدد النسخ الاحتياطي.

نوصي بإجراء اختبارات باستخدام قاعدة بياناتك الخاصة أو بيانات عينة للحصول على تقديرات أدق، إذ تعتمد المدة الفعلية على عدة عوامل كما هو موضح أعلاه.

​ النسخ الاحتياطية القابلة للتهيئة

إذا كنت تريد إعداد جدولة للنسخ الاحتياطية تختلف عن الجدولة الافتراضية، فألقِ نظرة على النسخ الاحتياطية القابلة للتهيئة

​ صدِّر النسخ الاحتياطية إلى حسابك السحابي