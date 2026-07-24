قبل أن تبدأ
- دور Admin في مؤسسة ClickHouse Cloud الخاصة بك.
- أن يكون SAML SSO مُعَدًّا بالفعل بين IdP لديك وClickHouse Cloud. ينشئ SCIM حسابات المستخدمين، وتُسجِّل هذه الحسابات الدخول عبر SAML، لذا يجب أن يكون SSO يعمل أولًا.
- صلاحية المشرف الفائق (super-admin) على مستأجر Okta الخاص بك، مع إذن بتثبيت التطبيقات وتهيئة التزويد.
- قائمة بالأدوار التي تريد تعيينها عبر SCIM (على سبيل المثال: Admins وDevelopers وRead-only). حدِّد ذلك مسبقًا — إذ ستنشئ مجموعات مطابقة في Okta.
كيفية عمل SCIM مع ClickHouse Cloud
- يخصّص مسؤول في Okta مستخدمًا — مباشرةً أو عبر مجموعة — لتطبيق ClickHouse Cloud.
- يستدعي Okta نقطة النهاية الخاصة بـ SCIM في ClickHouse Cloud عبر HTTPS، مع المصادقة باستخدام رمز مميّز تُنشئه.
- ينشئ ClickHouse Cloud المستخدم في مؤسستك ويُسنِد إليه الأدوار استنادًا إلى عضويته في مجموعات Okta.
- يسجّل المستخدم دخوله إلى ClickHouse Cloud من خلال تدفّق SAML SSO الحالي لديك.
- تُطبَّق تلقائيًا على ClickHouse Cloud تغييرات الملف الشخصي، وتغييرات المجموعات، وإلغاء التنشيط في Okta.
تكوين SCIM على مؤسسة ClickHouse Cloud الخاصة بك
تمكين SCIM
Enable SCIM. يصبح SCIM متاحًا بمجرد ربط SAML SSO — إذا كان الخيار باللون الرمادي، فأكمِل إعداد SAML أولًا.سيتم إنشاء عنوان URL لنقطة نهاية SCIM، بالشكل التالي:
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/<your-org-id>/scim
إنشاء رمز وصول لـ SCIM
Create an API key واختر تاريخ انتهاء الصلاحية.انقر على
Generate key. سيظهر الرمز مرة واحدة فقط على شكل مفتاح (ببادئة
scim_) وسر. انسخ كليهما فورًا وخزّنهما في أداة آمنة لإدارة الأسرار — ولن تتمكن من استرجاعهما لاحقًا. إذا فقدتهما، فألغِ الرمز وأنشئ رمزًا جديدًا.
تحديد تعيين الأدوار
- لا يمكنك ربط مجموعة SCIM بدور نظام مُعرّف مسبقًا. تنطبق تعيينات SCIM على الأدوار المخصصة فقط. إذا كنت بحاجة إلى إتاحة إمكانية على مستوى النظام عبر SCIM، فأنشئ دورًا مخصصًا يضم الأذونات التي تريدها.
- الأسماء المتطابقة تُربط تلقائيًا. إذا كان للدور المخصص الاسم نفسه لمجموعة SCIM الواردة، فسيقوم ClickHouse Cloud بربطهما تلقائيًا — من دون الحاجة إلى تعيين يدوي.
- إذا أردت استخدام اسم دور مختلف عن اسم المجموعة، فأنشئ الدور المخصص بالاسم الذي تريده، ثم اضبط الحقل SCIM group على اسم مجموعة SCIM التي يجب أن يرتبط بها.
- المجموعات غير المعيّنة تُنشئ أدوارًا جديدة. إذا دفع Okta مجموعة لا تطابق اسم دور موجود، ولم تكن مُشارًا إليها في الحقل
SCIM groupلأي دور، فسينشئ ClickHouse Cloud دورًا مخصصًا جديدًا باسم تلك المجموعة. وبعد ذلك يمكنك منحه الأذونات التي تريدها.
إعداد تطبيق ClickHouse Cloud في Okta
افتح تطبيق ClickHouse Cloud في Okta
Edit. ضمن Provisioning، اختر
SCIM، ثم انقر على
Save.يعرض التطبيق الآن علامة التبويب Provisioning.
صِل Okta بنقطة نهاية SCIM
Edit. املأ النموذج:
- SCIM connector base URL — عنوان URL الأساسي لموصل SCIM الذي ذكرناه سابقًا.
- Unique identifier field for users —
userName.
- Supported provisioning actions — حدِّد جميع الخيارات التالية:
- Import New Users and Profile Updates
- Push New Users
- Push Profile Updates
- Push Groups
- Import Groups
- Authentication Mode —
Basic Auth.
-
Username — مفتاح رمز SCIM (يبدأ بـ
scim_).
- Password — القيمة السرية لرمز SCIM.
- Username — مفتاح رمز SCIM (يبدأ بـ
Test Connector Configuration. ينبغي أن تظهر لك رسالة تأكيد باللون الأخضر. إذا فشل الاختبار، فانتقل إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها.انقر على
Save.
تكوين سلوك التوفير
To App في الشريط الجانبي الأيسر. انقر
Edit ثم فعِّل ما يلي:
|الإعداد
|الإجراء
|ما الذي يفعله
|إنشاء المستخدمين
|تمكين
|يُنشئ مستخدمين جدد في ClickHouse Cloud عند تعيينهم في Okta
|تحديث سمات المستخدم
|تمكين
|يُزامن تغييرات الملف الشخصي (الاسم، البريد الإلكتروني، وما إلى ذلك) تلقائيًا
|إلغاء تنشيط المستخدمين
|تمكين
|يُزيل مستخدمًا من ClickHouse Cloud عند إلغاء تعيينه أو إلغاء تنشيطه في Okta
|مزامنة كلمة المرور
|تعطيل
|غير مستخدمة — يتم تسجيل الدخول عبر SAML، وليس بكلمات المرور
Save، ثم ارجع إلى علامتَي التبويب Sign On / Provisioning في التطبيق للتأكد من تطبيق الإعدادات.
تعيين سمات المستخدم
To App وراجع Attribute Mappings الخاصة بتطبيقك. تكون الإعدادات الافتراضية في تطبيق Okta SAML مناسبةً عادةً — تأكد من مطابقتها للجدول أدناه:
|سمة Okta
|سمة ClickHouse Cloud (SCIM)
|مطلوب
userName
userName
|نعم — يُستخدم كمعرّف فريد وكبريد إلكتروني أساسي
email (primary)
emails[primary].value
|نعم — يجب أن يطابق
userName
firstName
name.givenName
|يُوصى به
lastName
name.familyName
|يُوصى به
displayName
displayName
|يُوصى به — يظهر في واجهة مستخدم ClickHouse Cloud
externalId
externalId
|يُوصى به — يحسّن الدقة عند التسوية
دفع المجموعات وتعيين المستخدمين
ClickHouse-Admins → Admin، فأنشئ مجموعة باسم
ClickHouse-Admins في Okta.افتح المجموعة التي أنشأتها للتو وانقر على
Assign people لإضافة عضو إليها.ثم اربط تطبيق SCIM بالمجموعة نفسها حتى تظل عضوية الأدوار وإمكانية الوصول إلى التطبيق متزامنتين.ادفع المجموعات. في علامة التبويب Provisioning الخاصة بالتطبيق، انقر على
Push Groups → Find groups by name، وابحث عن مجموعتك، ثم انقر على
Save. كرر ذلك لكل مجموعة أدوار. يجب أن تظهر لكل مجموعة Push Status بالقيمة Active (Pushed) بعد اكتمال التزويد.عيّن المستخدمين. لديك خياران:
- عبر المجموعات (موصى به). أضف المستخدمين إلى مجموعات Okta التي دفعتها للتو. سيُزوَّدون إلى ClickHouse Cloud ويُسند إليهم الدور المطابق تلقائيًا.
- مباشرةً. في علامة التبويب Assignments الخاصة بالتطبيق، انقر على
Assign → Assign to Peopleوحدد المستخدمين بشكل فردي. سيُزوَّدون بـ الدور الافتراضي ما لم يكونوا أيضًا ضمن مجموعة مدفوعة.
اختبر التكامل
|#
|الإجراء في Okta
|النتيجة المتوقعة في ClickHouse Cloud
|1
|أضف مستخدم اختبار إلى مجموعة Okta
ClickHouse-Admins
|يظهر المستخدم في Settings → Members مع الدور Admin
|2
|يسجّل مستخدم الاختبار الدخول إلى ClickHouse Cloud عبر SSO
|يصل إلى لوحة المعلومات بصلاحية المسؤول
|3
|حدّث الاسم الأول للمستخدم في Okta
|يظهر الاسم المحدّث في Members خلال ثوانٍ
|4
|انقل المستخدم من
ClickHouse-Admins إلى
ClickHouse-Read-only
|يتغيّر دوره إلى Read-only
|5
|ألغِ إسناد المستخدم من التطبيق (أو عطّله في Okta)
|يُزال المستخدم من المؤسسة؛ وتفشل أي محاولات لاحقة لتسجيل الدخول
أفضل الممارسات لبيئة الإنتاج
بدّل الرموز بانتظام
استخدم المجموعات، لا التعيينات المباشرة
راجع سجل التدقيق
عيّن دورًا افتراضيًا مناسبًا
تجنّب استخدام SCIM والدعوات اليدوية في الوقت نفسه
راقب مهام التزويد الفاشلة
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
فشل "Test connector configuration" في Okta
فشل "Test connector configuration" في Okta
- تأكد من أن SCIM مفعّل في ClickHouse Cloud Console.
- تأكد من أن base URL في Okta يطابق تمامًا عنوان URL لنقطة نهاية SCIM المعروض في Cloud Console — ويجب أن يكون معرّف organization صحيحًا.
- تأكد من لصق مفتاح الرمز وsecret الخاص به من دون أي مسافات بيضاء في البداية أو النهاية.
- إذا كنت قد بدّلت الرموز، فتأكد من أنك تستخدم المفتاح وsecret الجديدين، وليس الزوج السابق.
يتم إنشاء المستخدمين ولكن ليست لديهم أي أذونات
يتم إنشاء المستخدمين ولكن ليست لديهم أي أذونات
- تحقّق من أنك أضفت صفًا ضمن Map roles in “Users and roles” للدور المتوقع.
- تحقّق من أن اسم مجموعة Okta يطابق تمامًا اسم مجموعة SCIM في التعيين، بما في ذلك الأحرف الكبيرة والشرطات.
- إذا كان تصميمك يتعمّد تزويد بعض المستخدمين من دون مجموعة، فتأكد من تعيين الدور الافتراضي.
مستخدم مكرر في قائمة الأعضاء
مستخدم مكرر في قائمة الأعضاء
فشل Group push مع ظهور "displayName not recognised"
فشل Group push مع ظهور "displayName not recognised"
المستخدمون الذين تم إلغاء تنشيطهم ما زالوا يظهرون كأعضاء
المستخدمون الذين تم إلغاء تنشيطهم ما زالوا يظهرون كأعضاء
لقد بدّلت SCIM رمز والآن يفشل Okta
لقد بدّلت SCIM رمز والآن يفشل Okta
Test Connector Configuration للتأكد. وبمجرد أن تعود عملية التزويد إلى الحالة السليمة، ألغِ الرمز القديم في ClickHouse Cloud Console.
لقد فقدت SCIM رمز
لقد فقدت SCIM رمز
الأسئلة الشائعة
هل أحتاج إلى SAML SSO قبل أن أتمكن من استخدام SCIM؟
هل أحتاج إلى SAML SSO قبل أن أتمكن من استخدام SCIM؟
هل يعمل SCIM مع Microsoft Entra ID أو OneLogin أو موفري IdP الآخرين المتوافقين مع SCIM 2.0؟
هل يعمل SCIM مع Microsoft Entra ID أو OneLogin أو موفري IdP الآخرين المتوافقين مع SCIM 2.0؟
ما مدى سرعة ظهور التغييرات في Okta داخل ClickHouse Cloud؟
ما مدى سرعة ظهور التغييرات في Okta داخل ClickHouse Cloud؟
هل يمكنني تزويد عدة مؤسسات في ClickHouse Cloud من مستأجر Okta واحد؟
هل يمكنني تزويد عدة مؤسسات في ClickHouse Cloud من مستأجر Okta واحد؟
أين أحصل على المساعدة إذا واجهت مشكلة؟
أين أحصل على المساعدة إذا واجهت مشكلة؟
- معرّف المؤسسة الخاص بك،
- معرّف تطبيق Okta الخاص بك، و
- لقطة شاشة للمهمة أو الاختبار الذي فشل من سجلات Okta.