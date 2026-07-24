- يجب أن تنتمي المناطق التي تستخدم Global Access إلى شبكة VPC نفسها.
- يجب تمكين Global Access صراحةً على مستوى PSC (راجع لقطة الشاشة أدناه).
- تأكد من أن إعدادات firewall لديك لا تمنع الوصول إلى PSC من مناطق أخرى.
- انتبه إلى أنك قد تتحمل رسوم نقل البيانات بين المناطق في GCP.
- احصل على service attachment في GCP لـ Private Service Connect.
- أنشئ endpoint للخدمة.
- أضف “Endpoint ID” إلى خدمة ClickHouse Cloud.
- أضف “Endpoint ID” إلى قائمة السماح لخدمة ClickHouse.
يحاول ClickHouse تجميع خدماتك لإعادة استخدام PSC endpoint المنشور نفسه داخل منطقة GCP. ومع ذلك، لا يضمن هذا التجميع دائمًا، خاصةً إذا كانت خدماتك موزعة على عدة مؤسسات في ClickHouse. إذا كان PSC مُعدًّا بالفعل لخدمات أخرى ضمن مؤسسة ClickHouse الخاصة بك، فبإمكانك غالبًا تخطي معظم الخطوات بفضل هذا التجميع والانتقال مباشرةً إلى الخطوة الأخيرة: إضافة “Endpoint ID” إلى قائمة السماح لخدمة ClickHouse. يمكنك العثور على أمثلة Terraform هنا.
انتباه
قبل البدء
ستحتاج إلى استرجاع معلومات عن خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك. يمكنك القيام بذلك إما عبر وحدة تحكم ClickHouse Cloud أو عبر ClickHouse API. وإذا كنت ستستخدم ClickHouse API، فالرجاء تعيين متغيرات البيئة التالية قبل المتابعة:
تُعرض أمثلة التعليمات البرمجية أدناه لتوضيح كيفية إعداد Private Service Connect ضمن خدمة ClickHouse Cloud. في الأمثلة التالية، سنستخدم:
- منطقة GCP:
us-central1
- مشروع GCP (مشروع GCP الخاص بالعميل):
my-gcp-project
- عنوان IP خاص في GCP ضمن مشروع GCP الخاص بالعميل:
10.128.0.2
- شبكة VPC في GCP ضمن مشروع GCP الخاص بالعميل:
default
يمكنك إنشاء مفتاح API جديد لـ ClickHouse Cloud أو استخدام مفتاح موجود. احصل على
REGION=<Your region code using the GCP format, for example: us-central1>
PROVIDER=gcp
KEY_ID=<Your ClickHouse key ID>
KEY_SECRET=<Your ClickHouse key secret>
ORG_ID=<Your ClickHouse organization ID>
SERVICE_NAME=<Your ClickHouse service name>
INSTANCE_ID الخاص بمثيل ClickHouse لديك عبر التصفية حسب المنطقة والمزوّد واسم الخدمة:
INSTANCE_ID=$(curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services" | \
jq ".result[] | select (.region==\"${REGION:?}\" and .provider==\"${PROVIDER:?}\" and .name==\"${SERVICE_NAME:?}\") | .id " -r)
- يمكنك الحصول على Organization ID الخاص بك من ClickHouse console (Organization -> Organization Details).
- يمكنك إنشاء مفتاح جديد أو استخدام مفتاح حالي.
في ClickHouse Cloud console، افتح الخدمة التي تريد الاتصال بها باستخدام Private Service Connect، ثم افتح قائمة Settings. انقر على الزر Set up private endpoint. دوّن اسم الخدمة (
الحصول على service attachment في GCP واسم DNS لـ Private Service Connect
endpointServiceId) واسم DNS (
privateDnsHostname). ستستخدمهما في الخطوات التالية.
احصل على service attachment وDNS name لخدمة Private Service Connect في GCP:
تحتاج إلى نشر مثيل واحد على الأقل في هذه المنطقة لتنفيذ هذه الخطوة.
دوّن
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}/privateEndpointConfig" | jq .result
{
"endpointServiceId": "projects/.../regions/us-central1/serviceAttachments/production-us-central1-clickhouse-cloud",
"privateDnsHostname": "xxxxxxxxxx.us-central1.p.gcp.clickhouse.cloud"
}
endpointServiceId و
privateDnsHostname. ستستخدمهما في الخطوات التالية.
في هذا القسم، ستنشئ نقطة نهاية للخدمة.
إنشاء نقطة نهاية للخدمة
أولًا، ستُنشئ Private Service Connection.
إضافة Private Service Connection
في Google Cloud console، انتقل إلى Network services -> Private Service Connect. افتح مربع حوار إنشاء Private Service Connect بالنقر على الزر Connect Endpoint.
الخيار 1: استخدام Google Cloud console
- Target: استخدم Published service
- Target service: استخدم
endpointServiceIdواجهة برمجة تطبيقات أو
Service nameconsole من خطوة الحصول على service attachment في GCP لـ Private Service Connect.
- Endpoint name: عيّن اسمًا لـ PSC Endpoint name.
- Network/Subnetwork/IP address: اختر الشبكة التي تريد استخدامها للاتصال. ستحتاج إلى إنشاء عنوان IP أو استخدام عنوان موجود لنقطة نهاية Private Service Connect. في مثالنا، أنشأنا مسبقًا عنوانًا بالاسم your-ip-address وعيّنا له عنوان IP
10.128.0.2.
- لجعل نقطة النهاية متاحة من أي Region، يمكنك تفعيل مربع الاختيار Enable global access.
الخيار 2: استخدام Terraform
provider "google" {
project = "my-gcp-project"
region = "us-central1"
}
variable "region" {
type = string
default = "us-central1"
}
variable "subnetwork" {
type = string
default = "https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/my-gcp-project/regions/us-central1/subnetworks/default"
}
variable "network" {
type = string
default = "https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/my-gcp-project/global/networks/default"
}
resource "google_compute_address" "psc_endpoint_ip" {
address = "10.128.0.2"
address_type = "INTERNAL"
name = "your-ip-address"
purpose = "GCE_ENDPOINT"
region = var.region
subnetwork = var.subnetwork
}
resource "google_compute_forwarding_rule" "clickhouse_cloud_psc" {
ip_address = google_compute_address.psc_endpoint_ip.self_link
name = "ch-cloud-${var.region}"
network = var.network
region = var.region
load_balancing_scheme = ""
# service attachment
target = "https://www.googleapis.com/compute/v1/$TARGET" # See below in notes
}
output "psc_connection_id" {
value = google_compute_forwarding_rule.clickhouse_cloud_psc.psc_connection_id
description = "Add GCP PSC Connection ID to allow list on instance level."
}
استخدم
endpointServiceIdAPI أو
اسم الخدمةConsole من خطوة الحصول على service attachment في GCP واسم DNS لـ Private Service Connect
اضبط اسم DNS الخاص لنقطة النهاية
تحتاج إلى توجيه “اسم DNS”، المأخوذ من خطوة الحصول على service attachment واسم DNS لـ Private Service Connect، إلى عنوان IP لنقطة نهاية GCP Private Service Connect. ويضمن ذلك أن تتمكن الخدمات/المكونات داخل VPC/الشبكة لديك من resolve هذا الاسم بشكل صحيح.
توجد عدة طرق لتهيئة DNS. يُرجى إعداد DNS بما يتوافق مع حالة الاستخدام الخاصة بك.
لإضافة نقطة نهاية إلى مؤسستك، انتقل إلى خطوة إضافة “Endpoint ID” إلى قائمة السماح لخدمة ClickHouse. تؤدي إضافة
أضِف Endpoint ID إلى مؤسسة ClickHouse Cloud
PSC Connection ID باستخدام ClickHouse Cloud console إلى قائمة السماح للخدمة إلى إضافته تلقائيًا إلى المؤسسة أيضًا.
لإزالة نقطة نهاية، افتح Organization details -> Private Endpoints وانقر على زر الحذف لإزالة نقطة النهاية.
عيّن متغيرات البيئة التالية قبل تشغيل أي أوامر:
استبدل
ENDPOINT_ID أدناه بالقيمة الواردة في Endpoint ID ضمن خطوة إضافة Private Service Connection.
لإضافة نقطة نهاية، شغّل:
لإزالة نقطة نهاية، نفِّذ:
cat <<EOF | tee pl_config_org.json
{
"privateEndpoints": {
"add": [
{
"cloudProvider": "gcp",
"id": "${ENDPOINT_ID:?}",
"description": "A GCP private endpoint",
"region": "${REGION:?}"
}
]
}
}
EOF
إضافة/إزالة Private Endpoint لمؤسسة:
cat <<EOF | tee pl_config_org.json
{
"privateEndpoints": {
"remove": [
{
"cloudProvider": "gcp",
"id": "${ENDPOINT_ID:?}",
"region": "${REGION:?}"
}
]
}
}
EOF
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" -X PATCH -H "Content-Type: application/json" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}" -d @pl_config_org.json
تحتاج إلى إضافة Endpoint ID إلى قائمة السماح لكل مثيل يُفترض إتاحته عبر Private Service Connect. في ClickHouse Cloud console، افتح الخدمة التي تريد الاتصال بها عبر Private Service Connect، ثم انتقل إلى Settings. أدخل
أضف “Endpoint ID” إلى قائمة السماح لخدمة ClickHouse
Endpoint ID الذي حصلت عليه من خطوة إضافة Private Service Connection. انقر على Create endpoint.
عيّن متغيرات البيئة التالية قبل تشغيل أي أوامر: استبدل ENDPOINT_ID أدناه بالقيمة الواردة في Endpoint ID ضمن خطوة إضافة Private Service Connection. نفّذ ذلك لكل خدمة يجب أن تكون متاحة عبر Private Service Connect. للإضافة:
إذا كنت تريد السماح بالوصول من اتصال Private Service Connect موجود، فاستخدم القائمة المنسدلة الحالية الخاصة بـ endpoint.
لإزالة:
cat <<EOF | tee pl_config.json
{
"privateEndpointIds": {
"add": [
"${ENDPOINT_ID}"
]
}
}
EOF
cat <<EOF | tee pl_config.json
{
"privateEndpointIds": {
"remove": [
"${ENDPOINT_ID}"
]
}
}
EOF
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" -X PATCH -H "Content-Type: application/json" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}" -d @pl_config.json | jq
تحتوي كل خدمة مفعَّل لها Private Service Connect على نقطة نهاية عامة وأخرى خاصة. وللاتصال باستخدام Private Service Connect، يجب استخدام نقطة النهاية الخاصة، وهي
الوصول إلى المثيل عبر Private Service Connect
privateDnsHostname المذكورة في خطوة الحصول على service attachment واسم DNS في GCP لـ Private Service Connect.
في ClickHouse Cloud console، انتقل إلى Settings. انقر على زر Set up private endpoint. في اللوحة المنبثقة التي تفتح، انسخ اسم DNS.
الحصول على اسم مضيف DNS خاص
الخيار 2: واجهة برمجة التطبيقات
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}/privateEndpointConfig" | jq .result
في هذا المثال، سيُوجَّه الاتصال إلى اسم المضيف
{
...
"privateDnsHostname": "xxxxxxx.<region code>.p.gcp.clickhouse.cloud"
}
xxxxxxx.yy-xxxxN.p.gcp.clickhouse.cloud عبر Private Service Connect. وفي المقابل، سيُوجَّه
xxxxxxx.yy-xxxxN.gcp.clickhouse.cloud عبر الإنترنت.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
DNS_NAME - استخدم
اختبار إعدادات DNS
privateDnsHostname من خطوة الحصول على service attachment واسم DNS لـ Private Service Connect
nslookup $DNS_NAME
Non-authoritative answer:
...
Address: 10.128.0.2
إعادة تعيين الاتصال من الطرف المقابل
- على الأرجح، لم تتم إضافة Endpoint ID إلى قائمة السماح الخاصة بالخدمة. راجع خطوة إضافة Endpoint ID إلى قائمة السماح الخاصة بالخدمات.
إذا واجهت مشكلات في الاتصال باستخدام رابط PSC، فتحقق من إمكانية الاتصال باستخدام
اختبار الاتصال
openssl. تأكد من أن حالة نقطة نهاية Private Service Connect هي
Accepted:
يجب أن يتمكن OpenSSL من الاتصال (ابحث عن CONNECTED في المخرجات). ومن المتوقع ظهور
errno=104.
DNS_NAME - استخدم
privateDnsHostname من خطوة الحصول على service attachment لـ Private Service Connect
openssl s_client -connect ${DNS_NAME}:9440
CONNECTED(00000003)
write:errno=104
---
no peer certificate available
---
No client certificate CA names sent
---
SSL handshake has read 0 bytes and written 335 bytes
Verification: OK
---
New, (NONE), Cipher is (NONE)
Secure Renegotiation IS NOT supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
Early data was not sent
Verify return code: 0 (ok)
التحقق من مرشّحات نقاط النهاية
واجهة برمجة تطبيقات REST
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" -X GET -H "Content-Type: application/json" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}" | jq .result.privateEndpointIds
[
"102600141743718403"
]
وفقًا لـ وثائق GCP Private Service Connect:
الاتصال بقاعدة بيانات بعيدة
تصميم موجّه للخدمات: تُنشر خدمات المنتجين عبر موازنات تحميل تعرض عنوان IP واحدًا لشبكة VPC الخاصة بالمستهلك. وتكون حركة مرور المستهلك التي تصل إلى خدمات المنتجين أحادية الاتجاه، ولا يمكنها الوصول إلا إلى عنوان IP الخاص بالخدمة بدلًا من الوصول إلى شبكة VPC مقترنة بالكامل.لتوصيل دوال الجداول MySQL أو PostgreSQL في ClickHouse Cloud بقاعدة بيانات مستضافة في GCP VPC لديك، قم بتهيئة قواعد جدار الحماية في GCP VPC للسماح بالاتصالات من ClickHouse Cloud. راجع عناوين IP الصادرة الافتراضية لمناطق ClickHouse Cloud، إلى جانب عناوين IP الثابتة المتاحة.
لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى زيارة cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-service-connect-services.