لإعداد جدولة النسخ الاحتياطي لخدمة، انتقل إلى علامة التبويب الإعدادات في وحدة التحكم وانقر على تغيير إعدادات النسخ الاحتياطي.

سيؤدي ذلك إلى فتح علامة تبويب على اليمين، حيث يمكنك اختيار قيم مدة الاحتفاظ والتكرار ووقت البدء. ستحتاج إلى حفظ الإعدادات التي اخترتها لكي يتم تطبيقها.

وقت البدء والتكرار لا يمكن استخدامهما معًا. وتكون الأولوية لوقت البدء.