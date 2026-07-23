تهيئة الجدول

بعد اكتمال رفع الملف، ستتمكن من تهيئة الجدول الذي تريد إدراج البيانات فيه. وستظهر معاينة للجدول تتضمن الصفوف الثلاثة الأولى.

يمكنك الآن تحديد جدول الوجهة. والخيارات هي:

جدول جديد

جدول موجود

يمكنك تحديد قاعدة البيانات التي تريد رفع البيانات إليها، وفي حالة الجدول الجديد، اسم الجدول الذي سيُنشأ. كما يمكنك أيضًا تحديد مفتاح الترتيب:

تُعرض الأعمدة المقروءة من الملف على أنها Source field ، ولكل حقل يمكنك تغيير ما يلي:

النوع المستنتَج

القيمة الافتراضية

ما إذا كان يجب جعل العمود Nullable أم لا

استبعاد الحقول يمكنك أيضًا إزالة حقل إذا كنت لا تريد تضمينه في الاستيراد

يمكنك تحديد نوع محرك الجدول الذي تريد استخدامه:

MergeTree

ReplacingMergeTree

SummingMergeTree

Null

يمكنك تحديد تعبير مفتاح التقسيم وتعبير المفتاح الأساسي.

انقر على Import to ClickHouse (الموضح أعلاه) لاستيراد البيانات. ستُدرَج عملية استيراد البيانات في قائمة الانتظار كما تشير شارة الحالة queued في عمود Status ، كما هو موضح أدناه. يمكنك أيضًا النقر على Open as query (الموضح أعلاه) لفتح استعلام الإدراج في SQL Console. سيُدرِج الاستعلام الملف الذي رُفع إلى S3 bucket باستخدام الدالة الجدولية URL .