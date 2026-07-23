|التنسيق
CSV
CSVWithNamesAndTypes
CSVWithNames
JSONEachRow
TabSeparated
TabSeparatedWithNames
TabSeparatedWithNamesAndTypes
1
رفع ملف
من الصفحة الرئيسية في Cloud، حدّد الخدمة الخاصة بك كما هو موضح أدناه:إذا كانت خدمتك في حالة خمول، فستحتاج إلى تشغيلها.حدّد
Data sources من علامة التبويب الموجودة على اليسار كما هو موضح أدناه:بعد ذلك، حدّد
Upload a file في الجانب الأيمن من صفحة مصادر البيانات:ستظهر نافذة لاختيار ملف، تتيح لك تحديد الملف الذي تريد
استخدامه لإدراج البيانات في جدول على خدمة Cloud الخاصة بك.
2
تهيئة الجدول
بعد اكتمال رفع الملف، ستتمكن من تهيئة الجدول الذي تريد إدراج البيانات فيه. وستظهر معاينة للجدول تتضمن الصفوف الثلاثة الأولى.يمكنك الآن تحديد جدول الوجهة. والخيارات هي:
يمكنك تحديد قاعدة البيانات التي تريد رفع البيانات إليها، وفي حالة الجدول الجديد، اسم الجدول الذي سيُنشأ. كما يمكنك أيضًا تحديد مفتاح الترتيب:تُعرض الأعمدة المقروءة من الملف على أنها
يمكنك تحديد تعبير مفتاح التقسيم وتعبير المفتاح الأساسي.انقر على
- جدول جديد
- جدول موجود
يمكنك تحديد قاعدة البيانات التي تريد رفع البيانات إليها، وفي حالة الجدول الجديد، اسم الجدول الذي سيُنشأ. كما يمكنك أيضًا تحديد مفتاح الترتيب:تُعرض الأعمدة المقروءة من الملف على أنها
Source field، ولكل حقل
يمكنك تغيير ما يلي:
- النوع المستنتَج
- القيمة الافتراضية
- ما إذا كان يجب جعل العمود Nullable أم لا
يمكنك تحديد نوع محرك الجدول الذي تريد استخدامه:
استبعاد الحقوليمكنك أيضًا إزالة حقل إذا كنت لا تريد تضمينه في الاستيراد
MergeTree
ReplacingMergeTree
SummingMergeTree
Null
يمكنك تحديد تعبير مفتاح التقسيم وتعبير المفتاح الأساسي.انقر على
Import to ClickHouse (الموضح أعلاه) لاستيراد البيانات. ستُدرَج عملية استيراد البيانات في قائمة الانتظار كما
تشير شارة الحالة
queued في عمود
Status، كما هو موضح أدناه. يمكنك أيضًا النقر على
Open as query (الموضح أعلاه) لفتح استعلام الإدراج في SQL Console. سيُدرِج الاستعلام
الملف الذي رُفع إلى S3 bucket باستخدام الدالة الجدولية
URL.إذا فشلت المهمة، فسترى شارة الحالة
failed تحت عمود
Status في
علامة التبويب
Data upload history. يمكنك النقر على
View Details للحصول على مزيد من المعلومات
حول سبب فشل الرفع. وقد تحتاج إلى تعديل تهيئة الجدول أو تنظيف
البيانات استنادًا إلى رسالة الخطأ الخاصة بعملية الإدراج الفاشلة.