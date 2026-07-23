​ نظرة عامة

تُعد ClickHouse Cloud API واجهة برمجة تطبيقات REST صُممت للمطورين لتسهيل إدارة المؤسسات والخدمات على ClickHouse Cloud. وباستخدام Cloud API الخاصة بنا، يمكنك إنشاء الخدمات وإدارتها، وإنشاء مفاتيح API، وإضافة أعضاء إلى مؤسستك أو إزالتهم، وغير ذلك الكثير.

​ نقطة نهاية Swagger (OpenAPI) وواجهة المستخدم

تم إنشاء واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse Cloud استنادًا إلى مواصفة OpenAPI المفتوحة المصدر لضمان إمكانية استهلاكها من جانب العميل بشكل متوقَّع. إذا كنت بحاجة إلى استهلاك وثائق واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse Cloud برمجيًا، فنحن نوفر نقطة نهاية Swagger بصيغة JSON عبر https://api.clickhouse.cloud/v1 . ويمكنك أيضًا العثور على وثائق واجهة برمجة تطبيقات عبر واجهة مستخدم Swagger

tier من طلب POST الخاص بإنشاء الخدمة. إذا كانت مؤسستك قد نُقلت إلى إحدى خطط التسعير الجديدة ، وكنت تستخدم OpenAPI، فسيتعين عليك إزالة الحقلمن طلبالخاص بإنشاء الخدمة. تمت إزالة الحقل tier من كائن الخدمة لأننا لم نعد نعتمد فئات للخدمة. سيؤثر ذلك في الكائنات التي تُرجعها طلبات الخدمة POST و GET و PATCH . لذلك، قد يلزم تعديل أي شيفرة تستهلك واجهات برمجة التطبيقات هذه للتعامل مع هذه التغييرات.

​ حدود المعدل

يُسمح للمطورين بما يصل إلى 100 مفتاح API لكل مؤسسة. ولكل مفتاح API حد أقصى يبلغ 10 طلبات خلال نافذة مدتها 10 ثوانٍ. إذا كنت ترغب في زيادة عدد مفاتيح API أو عدد الطلبات لكل نافذة مدتها 10 ثوانٍ في مؤسستك، فيرجى التواصل مع support@clickhouse.com

يتيح لك موفّر Terraform الرسمي من ClickHouse استخدام البنية التحتية بوصفها شيفرة لإنشاء تهيئات قابلة للتنبؤ وخاضعة للتحكم في الإصدارات، مما يجعل عمليات النشر أقل عرضةً للأخطاء بكثير.

يمكنك الاطلاع على وثائق موفّر Terraform في سجل Terraform

إذا كنت ترغب في المساهمة في موفّر Terraform الخاص بـ ClickHouse، فيمكنك الاطلاع على المصدر في مستودع GitHub

tier الخاصة بالخدمة، إذ بعد ترحيل التسعير، لم يعد الحقل tier مقبولًا ويجب إزالة أي إشارات إليه. إذا كانت مؤسستك قد رُحّلت إلى إحدى خطط التسعير الجديدة ، فسيتعيّن عليك استخدام موفّر Terraform من ClickHouse بالإصدار 2.0.0 أو أحدث. وهذه الترقية مطلوبة للتعامل مع التغييرات في السمةالخاصة بالخدمة، إذ بعد ترحيل التسعير، لم يعد الحقلمقبولًا ويجب إزالة أي إشارات إليه. ستتمكن الآن أيضًا من تحديد الحقل num_replicas كخاصية ضمن مورد الخدمة.

​ إصدارات موفّر Terraform

توفّر ClickHouse موفّرَين رسميَّين لـ Terraform — موفّر ClickHouse Cloud للبنية التحتية السحابية وموفّر DBops للكائنات على مستوى قاعدة البيانات. وكلاهما يتّبع نموذج الإصدار نفسه.

​ الإصدارات المستقرة مقابل alpha

لا تتضمن الإصدارات المستقرة (مثل 3.11.1 و1.9.0) سوى الموارد الخاصة بميزات GA. أما إصدارات alpha (مثل 3.12.0-alpha2 و1.10.0-alpha1)، فتتضمن كل ما تتضمنه الإصدارات المستقرة، بالإضافة إلى موارد للميزات التي لا تزال في مرحلة Beta أو private preview، ويجب تثبيت إصدارها بشكل صريح لاستخدامها.

​ إدارة الإصدارات

يستخدم كلا الموفّرين نظام الإصدارات الدلالية (MAJOR.MINOR.PATCH). ويُزاد رقم الإصدار الرئيسي عند حدوث تغييرات غير متوافقة، ورقم الإصدار الثانوي عند إضافة ميزات أو موارد جديدة، و رقم إصدار التصحيحات عند إصلاح العيوب. وتُلحق إصدارات alpha لاحقة ما قبل الإصدار بالإصدار الثانوي التالي (مثل 3.12.0-alpha1)، مع زيادة رقم alpha كلما أُضيفت إصلاحات أو تغييرات إضافية قبل الترقية (مثل alpha1 → alpha2 → alpha3). وتُطرح الإصدارات عند الحاجة بدلًا من اتباع جدول زمني ثابت. ويُنشأ إصدار alpha جديد عند إضافة مورد لميزة لم تصل بعد إلى GA، أو عندما يحتاج إصلاح ما إلى تحقق مبكر. ويُنشأ إصدار مستقر جديد بمجرد أن تصبح التغييرات المتراكمة — بما في ذلك أي ميزات وصلت منذ ذلك الحين إلى GA — جاهزة لبيئة production، ويكون ذلك عادةً بعد فترة من ملاحظات العملاء. وقد تتراكم عدة إصدارات ثانوية من alpha قبل دمجها في إصدار مستقر واحد.

​ الترقية من alpha إلى مستقر

عندما تصبح إحدى ميزات Terraform جاهزة لمرحلة GA، يُرقّى مورد Terraform من alpha إلى مستقر في الإصدار المستقر التالي. وحتى ذلك الحين، لا يتوفر هذا المورد إلا في إصدارات alpha.

​ Terraform وOpenAPI للتسعير الجديد: شرح إعدادات النسخ المتماثلة

يكون العدد الافتراضي للنسخ المتماثلة التي تُنشأ لكل خدمة هو 3 في مستويَي Scale وEnterprise، بينما يكون 1 في مستوى Basic. وفي مستويَي Scale وEnterprise، يمكن تعديل هذا العدد بتمرير الحقل numReplicas في طلب إنشاء الخدمة. يجب أن تكون قيمة الحقل numReplicas بين 2 و20 بالنسبة إلى الخدمة الأولى في مستودع. أما الخدمات التي تُنشأ في مستودع حالي، فيمكن أن يكون عدد النسخ المتماثلة فيها منخفضًا حتى 1.