يُرجى إكمال الخطوات التالية لتمكين Azure Private Link:
قد تُفرض رسوم إضافية على حركة المرور بين المناطق. يُرجى مراجعة أحدث وثائق Azure.
- احصل على الاسم المستعار لاتصال Azure في Private Link
- أنشئ Private Endpoint في Azure
- أضف معرّف مورد Private Endpoint إلى المؤسسة في ClickHouse Cloud
- أضف معرّف مورد Private Endpoint إلى قائمة السماح الخاصة بخدماتك
- الوصول إلى خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك باستخدام Private Link
انتقلت ClickHouse Cloud Azure PrivateLink من استخدام عوامل تصفية resourceGUID إلى عوامل تصفية Resource ID. ولا يزال بإمكانك استخدام resourceGUID لأنه متوافق مع الإصدارات السابقة، لكننا نوصي بالانتقال إلى عوامل تصفية Resource ID. للترحيل، ما عليك سوى إنشاء endpoint جديد باستخدام Resource ID، وربطه بالخدمة، ثم إزالة endpoint القديم المستند إلى resourceGUID.
يحاول ClickHouse تجميع خدماتك لإعادة استخدام خدمة Private Link المنشورة نفسها داخل منطقة Azure. ومع ذلك، لا يضمن هذا التجميع دائمًا، خصوصًا إذا كانت خدماتك موزعة على عدة مؤسسات في ClickHouse. إذا كان Private Link مُعدًّا بالفعل لخدمات أخرى في مؤسسة ClickHouse الخاصة بك، فغالبًا يمكنك تخطي معظم الخطوات بفضل هذا التجميع والانتقال مباشرةً إلى الخطوة الأخيرة: إضافة معرّف مورد Private Endpoint إلى قائمة السماح الخاصة بخدماتك. يمكنك العثور على أمثلة Terraform في مستودع Terraform Provider الخاص بـ ClickHouse.
تنبيه
في وحدة تحكم ClickHouse Cloud، افتح الخدمة التي تريد الاتصال بها عبر PrivateLink، ثم افتح قائمة Settings. انقر على زر إعداد Private Endpoint. دوّن
الحصول على الاسم المستعار لاتصال Azure الخاص بـ Private Link
Service name و
DNS name، إذ سيُستخدمان عند إعداد Private Link.
دوّن
Service name و
DNS name، فستحتاج إليهما في الخطوات التالية.
قبل البدء، ستحتاج إلى مفتاح API لـ ClickHouse Cloud. يمكنك إنشاء مفتاح جديد أو استخدام مفتاح حالي.
بمجرد حصولك على مفتاح API، عيّن متغيرات البيئة التالية قبل تشغيل أي أوامر:
احصل على
REGION=<region code, use Azure format, for example: westus3>
PROVIDER=azure
KEY_ID=<Key ID>
KEY_SECRET=<Key secret>
ORG_ID=<set ClickHouse organization ID>
SERVICE_NAME=<Your ClickHouse service name>
INSTANCE_ID الخاص بمثيل ClickHouse من خلال التصفية حسب المنطقة والمزوّد واسم الخدمة:
احصل على الاسم المستعار لاتصال Azure واسم مضيف DNS الخاص بـ Private Link:
INSTANCE_ID=$(curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services" | \
jq ".result[] | select (.region==\"${REGION:?}\" and .provider==\"${PROVIDER:?}\" and .name==\"${SERVICE_NAME:?}\") | .id " -r)
دوّن قيمة
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}/privateEndpointConfig" | jq .result
{
"endpointServiceId": "production-westus3-0-0.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.westus3.azure.privatelinkservice",
"privateDnsHostname": "xxxxxxxxxx.westus3.privatelink.azure.clickhouse.cloud"
}
endpointServiceId. ستستخدمها في الخطوة التالية.
في هذا القسم، سننشئ Private Endpoint في Azure. يمكنك استخدام Azure Portal أو Terraform.
إنشاء Private Endpoint في Azure
في Azure Portal، افتح Private Link Center → Private Endpoints. افتح مربع حوار إنشاء Private Endpoint بالنقر على الزر Create.
الخيار 1: استخدام Azure Portal لإنشاء نقطة نهاية خاصة في Azure
في الشاشة التالية، حدِّد الخيارات التالية:
- Subscription / Resource Group: يُرجى اختيار اشتراك Azure ومجموعة الموارد الخاصة بـ Private Endpoint.
- Name: عيّن اسمًا لـ Private Endpoint.
- Region: اختر المنطقة التي توجد فيها شبكة VNet المنشورة والتي ستتصل بـ ClickHouse Cloud عبر Private Link.
حدِّد الخيار Connect to an Azure resource by resource ID or alias. بالنسبة إلى Resource ID or alias، استخدم
endpointServiceId الذي حصلت عليه من خطوة الحصول على الاسم المستعار لاتصال Azure لـ Private Link.
انقر على الزر Next: Virtual Network.
- Virtual network: اختر شبكة VNet التي تريد ربطها بـ ClickHouse Cloud باستخدام Private Link
- Subnet: اختر الشبكة الفرعية التي سيتم فيها إنشاء Private Endpoint
- Application security group: يمكنك إرفاق ASG بـ Private Endpoint واستخدامه في Network Security Groups لتصفية حركة مرور الشبكة من وإلى Private Endpoint.
اختياريًا، يمكنك إرفاق tags بـ Private Endpoint. انقر على الزر Next: Review + create.
أخيرًا، انقر على الزر Create. ستكون Connection status الخاصة بـ Private Endpoint التي تم إنشاؤها في حالة Pending. وستتغير إلى حالة Approved بمجرد إضافة Private Endpoint هذه إلى allow list الخاصة بالخدمة. افتح network interface المرتبطة بـ Private Endpoint وانسخ Private IPv4 address (10.0.0.4 في هذا المثال)، إذ ستحتاج إلى هذه المعلومة في الخطوات التالية.
استخدم القالب أدناه لإنشاء Private Endpoint باستخدام Terraform:
الخيار 2: استخدام Terraform لإنشاء Private Endpoint في Azure
resource "azurerm_private_endpoint" "example_clickhouse_cloud" {
name = var.pe_name
location = var.pe_location
resource_group_name = var.pe_resource_group_name
subnet_id = var.pe_subnet_id
private_service_connection {
name = "test-pl"
private_connection_resource_alias = "<data from 'Obtain Azure connection alias for Private Link' step>"
is_manual_connection = true
}
}
لاستخدام Private Link، تحتاج إلى إضافة Resource ID لاتصال Private Endpoint إلى قائمة السماح الخاصة بالـ service. يظهر معرّف مورد Private Endpoint في Azure Portal. افتح Private Endpoint الذي تم إنشاؤه في الخطوة السابقة وانقر على JSON View: ضمن properties، ابحث عن الحقل
الحصول على معرّف مورد Private Endpoint
id وانسخ هذه القيمة:
الطريقة المفضلة: استخدام Resource ID
الطريقة القديمة: استخدام resourceGUID
لا يزال بإمكانك استخدام resourceGUID للحفاظ على backward compatibility. ابحث عن الحقل
resourceGuid وانسخ هذه القيمة:
ستحتاج إلى إنشاء منطقة Private DNS (
إعداد DNS لـ Private Link
${location_code}.privatelink.azure.clickhouse.cloud) وربطها بـ VNet للوصول إلى الموارد عبر Private Link.
الخيار 1: باستخدام Azure Portal يُرجى اتباع هذا الدليل لإنشاء منطقة Azure private DNS باستخدام Azure Portal. الخيار 2: باستخدام Terraform استخدم قالب Terraform التالي لإنشاء منطقة Private DNS:
إنشاء منطقة Private DNS
resource "azurerm_private_dns_zone" "clickhouse_cloud_private_link_zone" {
name = "${var.location}.privatelink.azure.clickhouse.cloud"
resource_group_name = var.resource_group_name
}
أنشئ سجل wildcard ووجّهه إلى Private Endpoint الخاص بك: الخيار 1: باستخدام Azure Portal
إنشاء سجل DNS من نوع wildcard
- افتح مجموعة الموارد
MyAzureResourceGroupوحدد منطقة Private DNS
${region_code}.privatelink.azure.clickhouse.cloud.
- حدد + Record set.
- في Name، اكتب
*.
- في IP Address، اكتب عنوان IP الظاهر لـ Private Endpoint.
- حدد OK.
resource "azurerm_private_dns_a_record" "example" {
name = "*"
zone_name = var.zone_name
resource_group_name = var.resource_group_name
ttl = 300
records = ["10.0.0.4"]
}
لربط منطقة Private DNS بشبكة افتراضية، ستحتاج إلى إنشاء رابط شبكة افتراضية. الخيار 1: باستخدام Azure Portal يُرجى اتباع هذا الدليل لربط الشبكة الافتراضية بـ منطقة Private DNS الخاصة بك. الخيار 2: باستخدام Terraform
إنشاء رابط شبكة افتراضية
تحتاج إلى توجيه “DNS name”، المأخوذ من خطوة الحصول على الاسم المستعار لاتصال Azure لـ Private Link، إلى عنوان IP الخاص بـ Private Endpoint. ويضمن ذلك أن تتمكن الخدمات/المكونات داخل VPC/الشبكة لديك من حلّه بشكل صحيح.
توجد عدة طرق لتهيئة DNS. يُرجى إعداد DNS وفقًا لحالة الاستخدام الخاصة بك.
يجب توجيه النطاق
تحقّق من إعداد DNS
xxxxxxxxxx.westus3.privatelink.azure.clickhouse.cloud إلى عنوان IP الخاص بـ Private Endpoint. (
10.0.0.4 في هذا المثال).
nslookup xxxxxxxxxx.westus3.privatelink.azure.clickhouse.cloud.
Server: 127.0.0.53
Address: 127.0.0.53#53
Non-authoritative answer:
Name: xxxxxxxxxx.westus3.privatelink.azure.clickhouse.cloud
Address: 10.0.0.4
لإضافة نقطة نهاية إلى المؤسسة، انتقل إلى خطوة إضافة معرّف مورد Private Endpoint إلى قائمة السماح الخاصة بخدماتك. تؤدي إضافة معرّف مورد Private Endpoint إلى قائمة السماح الخاصة بالخدمات باستخدام وحدة تحكم ClickHouse Cloud إلى إضافته تلقائيًا إلى المؤسسة. لإزالة نقطة نهاية، افتح Organization details -> Private Endpoints وانقر على زر الحذف لإزالة نقطة النهاية. عيّن متغيرات البيئة التالية قبل تنفيذ أي أوامر:
أضِف معرّف مورد Private Endpoint إلى المؤسسة الخاصة بك في ClickHouse Cloud
عيّن متغير البيئة
PROVIDER=azure
KEY_ID=<Key ID>
KEY_SECRET=<Key secret>
ORG_ID=<set ClickHouse organization ID>
ENDPOINT_ID=<Private Endpoint Resource ID>
REGION=<region code, use Azure format>
ENDPOINT_ID باستخدام البيانات الواردة في خطوة الحصول على معرّف مورد نقطة النهاية الخاصة.
شغّل الأمر التالي لإضافة Private Endpoint:
يمكنك أيضًا تشغيل الأمر التالي لإزالة Private Endpoint:
cat <<EOF | tee pl_config_org.json
{
"privateEndpoints": {
"add": [
{
"cloudProvider": "azure",
"id": "${ENDPOINT_ID:?}",
"description": "Azure private endpoint",
"region": "${REGION:?}"
}
]
}
}
EOF
بعد إضافة Private Endpoint أو إزالته، نفِّذ الأمر التالي لتطبيق التغيير على مؤسستك:
cat <<EOF | tee pl_config_org.json
{
"privateEndpoints": {
"remove": [
{
"cloudProvider": "azure",
"id": "${ENDPOINT_ID:?}",
"region": "${REGION:?}"
}
]
}
}
EOF
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" -X PATCH -H "Content-Type: application/json" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}" -d @pl_config_org.json
افتراضيًا، لا تكون خدمة ClickHouse Cloud متاحة عبر اتصال Private Link حتى إذا تمت الموافقة على اتصال Private Link وإنشاؤه. يجب عليك إضافة معرّف مورد Private Endpoint صراحةً لكل خدمة تريد إتاحتها باستخدام Private Link. في وحدة تحكم ClickHouse Cloud، افتح الخدمة التي تريد الاتصال بها عبر PrivateLink، ثم انتقل إلى الإعدادات. أدخل
أضِف معرّف مورد Private Endpoint إلى قائمة السماح لخدماتك
Resource ID الذي حصلت عليه من الخطوة السابقة.
عيّن متغيرات البيئة التالية قبل تنفيذ أي أوامر:
إذا كنت تريد السماح بالوصول من اتصال PrivateLink موجود، فاستخدم القائمة المنسدلة الخاصة بنقطة النهاية الموجودة.
نفّذ هذا لكل خدمة يجب أن تكون متاحة عبر Private Link. شغّل الأمر التالي لإضافة Private Endpoint إلى قائمة السماح الخاصة بالخدمات:
PROVIDER=azure
KEY_ID=<Key ID>
KEY_SECRET=<Key secret>
ORG_ID=<set ClickHouse organization ID>
ENDPOINT_ID=<Private Endpoint Resource ID>
INSTANCE_ID=<Instance ID>
يمكنك أيضًا تنفيذ الأمر التالي لإزالة Private Endpoint من قائمة السماح الخاصة بالخدمات:
cat <<EOF | tee pl_config.json
{
"privateEndpointIds": {
"add": [
"${ENDPOINT_ID:?}"
]
}
}
EOF
بعد إضافة Private Endpoint إلى قائمة السماح للخدمات أو إزالته منها، شغّل الأمر التالي لتطبيق هذا التغيير على مؤسستك:
cat <<EOF | tee pl_config.json
{
"privateEndpointIds": {
"remove": [
"${ENDPOINT_ID:?}"
]
}
}
EOF
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" -X PATCH -H "Content-Type: application/json" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}" -d @pl_config.json | jq
تتضمن كل خدمة مفعَّل لها Private Link نقطة نهاية عامة وأخرى خاصة. وللاتصال باستخدام Private Link، تحتاج إلى استخدام نقطة نهاية خاصة، وستكون هذه هي
الوصول إلى خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك باستخدام Private Link
privateDnsHostnameAPI أو
اسم DNSconsole المأخوذ من الحصول على الاسم المستعار لاتصال Azure لـ Private Link.
في وحدة تحكم ClickHouse Cloud، انتقل إلى الإعدادات. انقر على الزر إعداد Private Endpoint. في اللوحة الجانبية التي تفتح، انسخ اسم DNS. عيّن متغيرات البيئة التالية قبل تشغيل أي أوامر:
الحصول على اسم مضيف DNS الخاص
نفّذ الأمر التالي:
KEY_ID=<Key ID>
KEY_SECRET=<Key secret>
ORG_ID=<set ClickHouse organization ID>
INSTANCE_ID=<Instance ID>
من المفترض أن تتلقى استجابةً مشابهة لما يلي:
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}/privateEndpointConfig" | jq .result
في هذا المثال، سيُوجَّه الاتصال باسم المضيف
{
...
"privateDnsHostname": "xxxxxxx.<region code>.privatelink.azure.clickhouse.cloud"
}
xxxxxxx.region_code.privatelink.azure.clickhouse.cloud عبر Private Link. في المقابل، سيُوجَّه
xxxxxxx.region_code.azure.clickhouse.cloud عبر الإنترنت.
استخدم
privateDnsHostname للاتصال بخدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك عبر Private Link.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
شغّل الأمر التالي:
اختبار إعدادات DNS
حيث يشير “اسم DNS” إلى
nslookup <dns name>
privateDnsHostnameAPI أو
DNS nameconsole من الحصول على الاسم المستعار لاتصال Azure لـ Private Link
يُفترض أن تتلقى الاستجابة التالية:
Non-authoritative answer:
Name: <dns name>
Address: 10.0.0.4
على الأرجح، لم تتم إضافة معرّف مورد Private Endpoint إلى قائمة السماح الخاصة بالخدمة. راجع خطوة إضافة معرّف مورد Private Endpoint إلى قائمة السماح الخاصة بخدماتك.
أعاد النظير تعيين الاتصال
على الأرجح، لم تتم إضافة معرّف مورد Private Endpoint إلى قائمة السماح الخاصة بالخدمة. ارجع إلى خطوة إضافة معرّف مورد Private Endpoint إلى قائمة السماح الخاصة بخدماتك.
Private Endpoint في حالة انتظار
إذا واجهت مشكلات عند الاتصال باستخدام Private Link، فتحقّق من إمكانية الاتصال باستخدام
اختبار الاتصال
openssl. تأكّد من أن حالة نقطة نهاية Private Link هي
Accepted.
يُفترض أن يتمكّن OpenSSL من الاتصال (ابحث عن CONNECTED في المخرجات). ومن المتوقع ظهور
errno=104.
openssl s_client -connect abcd.westus3.privatelink.azure.clickhouse.cloud:9440
CONNECTED(00000003)
write:errno=104
---
no peer certificate available
---
No client certificate CA names sent
---
SSL handshake has read 0 bytes and written 335 bytes
Verification: OK
---
New, (NONE), Cipher is (NONE)
Secure Renegotiation IS NOT supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
Early data was not sent
Verify return code: 0 (ok)
عيّن متغيرات البيئة التالية قبل تشغيل أي أوامر:
التحقق من عوامل تصفية نقطة النهاية الخاصة
شغّل الأمر التالي للتحقق من مرشحات Private Endpoint:
KEY_ID=<Key ID>
KEY_SECRET=<Key secret>
ORG_ID=<please set ClickHouse organization ID>
INSTANCE_ID=<Instance ID>
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" -X GET -H "Content-Type: application/json" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}" | jq .result.privateEndpointIds
لمزيد من المعلومات حول Azure Private Link، يُرجى زيارة azure.microsoft.com/en-us/products/private-link.