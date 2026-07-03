يُرجى ملاحظة أن العملاء المشتركين فقط لديهم اتفاقية مستوى خدمة لحوادث الدعم. وإذا لم تكن حاليًا مستخدمًا لـ ClickHouse Cloud، فسنحاول الإجابة عن سؤالك، لكننا نشجّعك بدلًا من ذلك على التوجّه إلى أحد موارد مجتمعنا:
خدمات دعم ClickHouse Cloud
معلومات حول خدمات دعم ClickHouse Cloud
توفّر ClickHouse خدمات دعم لمستخدمي ClickHouse Cloud وعملائها. ويتمثل هدفنا في تقديم فريق دعم يعكس منتج ClickHouse نفسه — أداءً لا مثيل له، وسهولة في الاستخدام، ونتائج سريعة للغاية وعالية الجودة. لمزيد من التفاصيل، زُر صفحة برنامج دعم ClickHouse. سجّل الدخول إلى Cloud Console ثم اختر Help -> Support من خيارات القائمة لفتح حالة دعم جديدة وعرض حالة الطلبات التي قدّمتها. يمكنك أيضًا الاشتراك في صفحة الحالة لتلقّي إشعارات سريعة بأي حوادث تؤثر في منصتنا.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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