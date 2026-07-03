يُرجى ملاحظة أن العملاء المشتركين فقط لديهم اتفاقية مستوى خدمة لحوادث الدعم. وإذا لم تكن حاليًا مستخدمًا لـ ClickHouse Cloud، فسنحاول الإجابة عن سؤالك، لكننا نشجّعك بدلًا من ذلك على التوجّه إلى أحد موارد مجتمعنا: