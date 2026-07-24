يُرجى إكمال ما يلي لتمكين AWS PrivateLink:
يدعم ClickHouse Cloud PrivateLink عبر المناطق من المناطق التالية:
- sa-east-1
- il-central-1
- me-south-1
- mx-central-1
- eu-central-2
- eu-north-1
- eu-south-2
- eu-west-3
- eu-south-1
- eu-west-2
- eu-west-1
- eu-central-1
- ca-west-1
- ca-central-1
- ap-northeast-1
- ap-southeast-2
- ap-southeast-1
- ap-northeast-2
- ap-northeast-3
- ap-south-1
- ap-southeast-4
- ap-southeast-3
- ap-south-2
- ap-east-1
- af-south-1
- us-west-2
- us-west-1
- us-east-2
- us-east-1 اعتبارات التسعير: ستفرض AWS رسومًا على المستخدمين مقابل نقل البيانات عبر المناطق. راجع الأسعار هنا.
- احصل على “Service name” الخاص بالـ Endpoint.
- أنشئ AWS Endpoint.
- أضف “Endpoint ID” إلى المؤسسة في ClickHouse Cloud.
- أضف “Endpoint ID” إلى قائمة السماح لخدمة ClickHouse.
يحاول ClickHouse تجميع خدماتك لإعادة استخدام نقطة نهاية الخدمة المنشورة نفسها داخل منطقة AWS. ومع ذلك، لا يمكن ضمان هذا التجميع، خصوصًا إذا كانت خدماتك موزعة على عدة مؤسسات في ClickHouse. إذا كان PrivateLink مهيأً بالفعل لخدمات أخرى في مؤسسة ClickHouse الخاصة بك، فغالبًا يمكنك تخطي معظم الخطوات بفضل هذا التجميع والانتقال مباشرةً إلى الخطوة الأخيرة: إضافة “Endpoint ID” الخاص بـ ClickHouse إلى قائمة السماح لخدمة ClickHouse.
اعتبارات مهمة
قبل البدء، ستحتاج إلى ما يلي:
المتطلبات الأساسية لهذه العملية
- حساب AWS الخاص بك.
- مفتاح واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse مع الأذونات اللازمة لإنشاء نقاط النهاية الخاصة وإدارتها من جانب ClickHouse.
اتبع هذه الخطوات لتوصيل خدمات ClickHouse Cloud الخاصة بك عبر AWS PrivateLink.
الخطوات
الحصول على “Service name” الخاص بنقطة النهاية
في ClickHouse Cloud console، افتح الخدمة التي تريد الاتصال بها عبر PrivateLink، ثم انتقل إلى قائمة Settings. دوّن
الخيار 1: ClickHouse Cloud console
Service name و
اسم DNS، ثم انتقل إلى الخطوة التالية.
أولًا، عيّن متغيرات البيئة التالية قبل تشغيل أي أوامر:
الخيار 2: واجهة برمجة تطبيقات
احصل على
REGION=<Your region code using the AWS format, for example: us-west-2>
PROVIDER=aws
KEY_ID=<Your ClickHouse key ID>
KEY_SECRET=<Your ClickHouse key secret>
ORG_ID=<Your ClickHouse organization ID>
SERVICE_NAME=<Your ClickHouse service name>
INSTANCE_ID الخاص بـ ClickHouse من خلال التصفية حسب المنطقة وموفّر الخدمة واسم الخدمة:
احصل على
INSTANCE_ID=$(curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services" | \
jq ".result[] | select (.region==\"${REGION:?}\" and .provider==\"${PROVIDER:?}\" and .name==\"${SERVICE_NAME:?}\") | .id " -r)
endpointServiceId و
privateDnsHostname الخاصَّين بإعداد PrivateLink لديك:
من المفترض أن يُرجع هذا الأمر شيئًا مثل:
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}/privateEndpointConfig" | \
jq .result
دوّن
{
"endpointServiceId": "com.amazonaws.vpce.us-west-2.vpce-svc-xxxxxxxxxxxxxxxxx",
"privateDnsHostname": "xxxxxxxxxx.us-west-2.vpce.aws.clickhouse.cloud"
}
endpointServiceId و
privateDnsHostname، ثم انتقل إلى الخطوة التالية.
إنشاء نقطة نهاية AWS
افتح AWS Console وانتقل إلى VPC → Endpoints → Create endpoints. حدِّد Endpoint services that use NLBs and GWLBs، ثم استخدم
الخيار 1: AWS Console
Service nameconsole أو
endpointServiceIdواجهة برمجة تطبيقات الذي حصلت عليه من خطوة Obtain Endpoint “Service name” في حقل Service Name. انقر على Verify service:
إذا كنت تريد إنشاء اتصال بين المناطق عبر PrivateLink، ففعِّل مربع الاختيار “Cross region endpoint” وحدِّد Region الخاصة بالخدمة. Region الخاصة بالخدمة هي المنطقة التي يعمل فيها مثيل ClickHouse.
إذا ظهرت لك رسالة الخطأ “Service name couldn’t be verified.”، فيُرجى التواصل مع دعم العملاء لطلب إضافة Regions جديدة إلى قائمة المناطق المدعومة.
بعد ذلك، حدِّد VPC والشبكات الفرعية الخاصة بك:
كخطوة اختيارية، عيِّن مجموعات الأمان/الوسوم:
بعد إنشاء VPC Endpoint، دوِّن قيمة
تأكّد من السماح بالمنافذ
443 و
8443 و
9440 و
3306 في مجموعة الأمان.
Endpoint ID، إذ ستحتاج إليها في خطوة لاحقة.
بعد ذلك، عليك إنشاء VPC Endpoint باستخدام
الخيار 2: AWS CloudFormation
Service nameConsole أو
endpointServiceIdواجهة برمجة تطبيقات اللذين حصلت عليهما من خطوة الحصول على Endpoint و”Service name” .
تأكد من استخدام معرّفات الشبكات الفرعية الصحيحة، ومجموعات الأمان، ومعرّف VPC الصحيح.
بعد إنشاء VPC Endpoint، دوّن قيمة
Resources:
ClickHouseInterfaceEndpoint:
Type: 'AWS::EC2::VPCEndpoint'
Properties:
VpcEndpointType: Interface
PrivateDnsEnabled: false
ServiceName: <Service name(endpointServiceId), pls see above>
VpcId: vpc-vpc_id
SubnetIds:
- subnet-subnet_id1
- subnet-subnet_id2
- subnet-subnet_id3
SecurityGroupIds:
- sg-security_group_id1
- sg-security_group_id2
- sg-security_group_id3
Endpoint ID، إذ ستحتاج إليها في خطوة لاحقة.
الخيار 3: Terraform
service_name أدناه هو
Service nameConsole أو
endpointServiceIdواجهة برمجة تطبيقات اللذان حصلت عليهما من خطوة الحصول على “Service name” لنقطة النهاية
بعد إنشاء VPC Endpoint، دوِّن قيمة
resource "aws_vpc_endpoint" "this" {
vpc_id = var.vpc_id
service_name = "<pls see comment above>"
vpc_endpoint_type = "Interface"
security_group_ids = [
Var.security_group_id1,var.security_group_id2, var.security_group_id3,
]
subnet_ids = [var.subnet_id1,var.subnet_id2,var.subnet_id3]
private_dns_enabled = false
service_region = "(Optional) If specified, the VPC endpoint will connect to the service in the provided region. Define it for multi-regional PrivateLink connections."
}
Endpoint ID؛ فستحتاج إليها في خطوة لاحقة.
عيّن اسم DNS الخاص لنقطة النهاية
يجب توجيه “اسم DNS”، المأخوذ من خطوة الحصول على “Service name” لنقطة النهاية ، إلى واجهات الشبكة الخاصة بـ AWS Endpoint. وهذا يضمن أن الخدمات/المكوّنات داخل شبكة VPC/الشبكة لديك يمكنها حلّه بشكل صحيح.
هناك عدة طرق لتهيئة DNS. يُرجى إعداد DNS وفقًا لحالة الاستخدام الخاصة بك.
أضف “Endpoint ID” إلى قائمة السماح لخدمة ClickHouse
للإضافة، يُرجى الانتقال إلى ClickHouse Cloud console، ثم فتح الخدمة التي تريد الاتصال بها عبر PrivateLink، وبعد ذلك الانتقال إلى الإعدادات. انقر على إعداد نقطة نهاية خاصة لفتح إعدادات نقاط النهاية الخاصة. أدخل
الخيار 1: ClickHouse Cloud console
Endpoint ID الذي حصلت عليه من خطوة إنشاء AWS Endpoint. انقر على “إنشاء نقطة نهاية”.
للإزالة، يُرجى الانتقال إلى ClickHouse Cloud console، ثم العثور على الخدمة، وبعد ذلك الانتقال إلى الإعدادات الخاصة بها، ثم العثور على نقطة النهاية التي تريد إزالتها. أزلها من قائمة نقاط النهاية.
إذا كنت تريد السماح بالوصول من اتصال PrivateLink حالي، فاستخدم القائمة المنسدلة لنقطة النهاية الحالية.
تحتاج إلى إضافة Endpoint ID إلى قائمة السماح لكل مثيل يجب أن يكون متاحًا عبر PrivateLink. عيّن متغير البيئة
الخيار 2: واجهة برمجة تطبيقات
ENDPOINT_ID باستخدام البيانات الواردة في خطوة Create AWS Endpoint.
عيّن متغيرات البيئة التالية قبل تشغيل أي أوامر:
لإضافة Endpoint ID إلى قائمة السماح:
REGION=<Your region code using the AWS format, for example: us-west-2>
PROVIDER=aws
KEY_ID=<Your ClickHouse key ID>
KEY_SECRET=<Your ClickHouse key secret>
ORG_ID=<Your ClickHouse organization ID>
SERVICE_NAME=<Your ClickHouse service name>
لإزالة Endpoint ID من قائمة السماح:
cat <<EOF | tee pl_config.json
{
"privateEndpointIds": {
"add": [
"${ENDPOINT_ID:?}"
]
}
}
EOF
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
-X PATCH -H "Content-Type: application/json" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}" \
-d @pl_config.json | jq
cat <<EOF | tee pl_config.json
{
"privateEndpointIds": {
"remove": [
"${ENDPOINT_ID:?}"
]
}
}
EOF
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
-X PATCH -H "Content-Type: application/json" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}" \
-d @pl_config.json | jq
لكل خدمة مُفعَّل لها Private Link نقطة نهاية عامة وأخرى خاصة. وللاتصال باستخدام Private Link، يجب استخدام نقطة نهاية خاصة، وهي
الوصول إلى مثيل باستخدام PrivateLink
privateDnsHostnameواجهة برمجة تطبيقات أو
DNS Nameوحدة التحكم، كما هو موضح في الحصول على «اسم الخدمة» لنقطة النهاية.
الحصول على اسم مضيف DNS خاص
في ClickHouse Cloud console، انتقل إلى الإعدادات. انقر على زر إعداد نقطة نهاية خاصة. في اللوحة الجانبية المنبثقة، انسخ اسم DNS.
الخيار 1: ClickHouse Cloud console
اضبط متغيرات البيئة التالية قبل تشغيل أي أوامر:
الخيار 2: واجهة برمجة تطبيقات
يمكنك الحصول على
KEY_ID=<Your ClickHouse key ID>
KEY_SECRET=<Your ClickHouse key secret>
ORG_ID=<Your ClickHouse organization ID>
INSTANCE_ID=<Your ClickHouse service name>
INSTANCE_ID من الخطوة.
من المفترض أن تكون النتيجة شيئًا مثل:
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}/privateEndpointConfig" | \
jq .result
في هذا المثال، سيُوجَّه الاتصال عبر اسم المضيف الوارد في قيمة
{
"endpointServiceId": "com.amazonaws.vpce.us-west-2.vpce-svc-xxxxxxxxxxxxxxxxx",
"privateDnsHostname": "xxxxxxxxxx.us-west-2.vpce.aws.clickhouse.cloud"
}
privateDnsHostname إلى PrivateLink، لكن الاتصال عبر اسم المضيف
endpointServiceId سيُوجَّه عبر الإنترنت.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
في معظم الحالات، لا تحتاج إلا إلى إنشاء خدمة endpoint واحدة لكل VPC. ويمكن لهذا endpoint توجيه الطلبات من الـ VPC إلى عدة خدمات ClickHouse Cloud. يُرجى الرجوع إلى هذا القسم
عدة PrivateLinks في منطقة واحدة
انتهت مهلة الاتصال بنقطة النهاية الخاصة
- يُرجى إرفاق مجموعة أمان بـ VPC Endpoint.
- يُرجى التحقق من قواعد
inboundفي مجموعة الأمان المرتبطة بـ Endpoint، والتأكد من السماح بمنافذ ClickHouse.
- يُرجى التحقق من قواعد
outboundفي مجموعة الأمان المرتبطة بالآلة الافتراضية المستخدمة لاختبار الاتصال، والتأكد من السماح بالاتصالات إلى منافذ ClickHouse.
اسم المضيف الخاص: تعذّر العثور على عنوان المضيف
- يُرجى التحقق من إعدادات DNS لديك
تمت إعادة ضبط الاتصال بواسطة النظير
- على الأرجح، لم تتم إضافة Endpoint ID إلى قائمة السماح الخاصة بالخدمة. يُرجى الرجوع إلى الخطوة
اضبط متغيرات البيئة التالية قبل تشغيل أي أوامر:
التحقق من مرشحات نقاط النهاية
يمكنك الحصول على
KEY_ID=<Key ID>
KEY_SECRET=<Key secret>
ORG_ID=<please set ClickHouse organization ID>
INSTANCE_ID=<Instance ID>
INSTANCE_ID من الخطوة.
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
-X GET -H "Content-Type: application/json" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}" | \
jq .result.privateEndpointIds
وفقًا لـ وثائق AWS PrivateLink:
الاتصال بقاعدة بيانات بعيدة
استخدم AWS PrivateLink عندما يكون لديك إعداد عميل/خادم وتريد منح VPC مستهلك واحد أو أكثر وصولًا أحادي الاتجاه إلى خدمة محددة أو إلى مجموعة من المثيلات داخل VPC الخاص بمزوّد الخدمة. ولا يمكن إلا للعملاء الموجودين في VPC المستهلك بدء اتصال بالخدمة الموجودة في VPC الخاص بمزوّد الخدمة.لتوصيل دوال الجداول MySQL أو PostgreSQL في ClickHouse Cloud بقاعدة بيانات مستضافة في AWS VPC لديك، اضبط مجموعات الأمان في AWS للسماح باتصالات من ClickHouse Cloud. راجع عناوين IP الصادرة الافتراضية لمناطق ClickHouse Cloud، إلى جانب عناوين IP الثابتة المتاحة.