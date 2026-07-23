متطلبات مسار المعالجة
- يجب أن يكون اشتراك Pub/Sub المصدر موجودًا.
- يجب أن تكون الرسائل المنشورة إلى الاشتراك بتنسيق JSON صالح.
- يجب أن يكون جدول ClickHouse المستهدف موجودًا، وأن تتطابق أسماء أعمدته مع أسماء الحقول في حمولة JSON.
- يجب أن يكون مضيف ClickHouse متاحًا من أجهزة العامل في Dataflow.
- يجب توفير وجهة واحدة على الأقل للرسائل المتعذّرة (
clickHouseDeadLetterTableأو
deadLetterTopic). وإذا تم توفير كلتيهما، فسيتم توجيه الرسائل الفاشلة إلى الوجهتين كلتيهما في الوقت نفسه.
- عند تعيين
clickHouseDeadLetterTable، يجب أن يكون جدول الرسائل المتعذّرة موجودًا مسبقًا في ClickHouse بالمخطط الموضّح في معالجة الرسائل المتعذّرة.
- عند تعيين
deadLetterTopic، يجب أن يكون موضوع Pub/Sub موجودًا مسبقًا.
معلمات Template
|اسم المعلَمة
|وصف المعلَمة
|مطلوب
|ملاحظات
inputSubscription
|اشتراك Pub/Sub الذي ستُقرأ منه الرسائل. مثال:
projects/<PROJECT_ID>/subscriptions/<SUBSCRIPTION_NAME>.
|✅
|يجب أن تكون الرسائل مُرمَّزة بصيغة JSON.
clickHouseUrl
|عنوان URL لنقطة نهاية ClickHouse. استخدم
https:// لاتصالات SSL (ClickHouse Cloud) أو
http:// للاتصالات دون SSL. مثال:
https://<HOST>:8443 أو
http://<HOST>:8123.
|✅
|بالنسبة إلى ClickHouse Cloud، استخدم نقطة نهاية HTTPS على المنفذ
8443.
clickHouseDatabase
|اسم قاعدة بيانات ClickHouse التي يوجد فيها الجدول الهدف. مثال:
default.
|✅
clickHouseTable
|اسم جدول ClickHouse الذي ستُكتب فيه البيانات.
|✅
|يجب أن يكون الجدول موجودًا قبل تشغيل مسار المعالجة.
clickHouseUsername
|اسم المستخدم للمصادقة مع ClickHouse.
|✅
clickHousePassword
|كلمة المرور للمصادقة مع ClickHouse.
|✅
clickHouseDeadLetterTable
|جدول ClickHouse الذي ستُكتب فيه الرسائل الفاشلة. مثال:
my_table_dead_letter.
|يجب توفير واحد على الأقل من
clickHouseDeadLetterTable أو
deadLetterTopic. ويجب أن يكون الجدول موجودًا وفق مخطط الرسائل المتعذّرة الموضّح في معالجة الرسائل المتعذّرة.
deadLetterTopic
|موضوع Pub/Sub الذي ستُنشر إليه الرسائل الفاشلة. مثال:
projects/<PROJECT_ID>/topics/<TOPIC_NAME>.
|يجب توفير واحد على الأقل من
clickHouseDeadLetterTable أو
deadLetterTopic. وتُنشر الحمولات الفاشلة إلى الموضوع مع تعيين
errorMessage و
failedAt كسمات للرسالة.
windowSeconds
|المدة بالثواني لنوافذ التجميع على دفعات المعتمدة على الوقت.
|راجع التجميع على دفعات والنوافذ لمعرفة التفاعل مع
batchRowCount. إذا لم يتم تعيين أيٍّ منهما، فسيستخدم الوضع المجمّع القيم الافتراضية
30s و
1000 صف.
batchRowCount
|عدد الصفوف التي سيتم تجميعها قبل التفريغ إلى ClickHouse.
|راجع التجميع على دفعات والنوافذ لمعرفة التفاعل مع
windowSeconds.
maxInsertBlockSize
|الحد الأقصى لعدد الصفوف في كل عبارة
INSERT تُرسَل إلى ClickHouse. القيمة الافتراضية هي
1,000,000.
|خيار من
ClickHouseIO.
maxRetries
|الحد الأقصى لعدد محاولات إعادة المحاولة لإدخالات ClickHouse الفاشلة. القيمة الافتراضية هي
5.
|خيار من
ClickHouseIO.
insertDeduplicate
|ما إذا كان سيتم تمكين إزالة التكرار لاستعلامات
INSERT في جداول ClickHouse المكررة. القيمة الافتراضية هي
true.
|خيار من
ClickHouseIO.
insertQuorum
|بالنسبة إلى استعلامات
INSERT في الجداول المكررة، انتظر حتى يقرّ العدد المحدد من النسخ المتماثلة بعملية الكتابة، وبحيث تُضاف البيانات باتساق خطي. تؤدي القيمة
0 إلى تعطيل الكتابة بالنصاب.
|خيار من
ClickHouseIO. وهو معطَّل في إعدادات الخادم الافتراضية.
insertDistributedSync
|إذا كان مُمكّنًا، فإن استعلامات
INSERT إلى الجداول الموزعة تنتظر حتى تُرسَل البيانات إلى جميع العُقد في العنقود. القيمة الافتراضية هي
true.
|خيار من
ClickHouseIO.
يمكن العثور على القيم الافتراضية لجميع معلمات
ClickHouseIO في
ClickHouseIO Apache Beam Connector.
يجب أن تكون رسائل Pub/Sub كائنات JSON تتطابق أسماء حقولها ذات المستوى الأعلى تمامًا مع أسماء أعمدة جدول ClickHouse الهدف. لمواءمة الرسائل الواردة مع الجدول الهدف، ينفّذ مسار المعالجة ما يلي عند بدء التشغيل:
تنسيق الرسائل وتعيين المخطط
- يجلب مخطط جدول ClickHouse الهدف.
- يبني مخطط
Rowفي Beam انطلاقًا من مخطط ClickHouse هذا.
- لكل رسالة Pub/Sub واردة، يحلّل حمولة JSON ويُنشئ صفًا بقراءة الحقول المسمّاة في مخطط ClickHouse.
تُحوَّل قيم JSON إلى نوع عمود ClickHouse المقابل:
تحويل الأنواع
|نوع ClickHouse
|ملاحظات
Float32
|يُحلَّل باستخدام
Float.valueOf.
Float64
|يُحلَّل باستخدام
Double.valueOf.
Date
|يُحلَّل كسلسلة تاريخ بتنسيق ISO-8601.
DateTime
|يُحلَّل كسلسلة تاريخ ووقت بتنسيق ISO-8601 (مثل
2026-01-15T12:34:56Z).
Array(T)
|مصفوفة JSON؛ يُحوَّل كل عنصر إلى نوع العنصر
T. وتنتج المصفوفات الفارغة أو غير الموجودة مصفوفة فارغة.
|Integer types (
Int8/
Int16/
Int32/
Int64,
UInt8/
UInt16/
UInt32/
UInt64)
|تُحلَّل من الرقم في JSON أو من تمثيله النصي.
String
|يُستخدم كما هو للحقول النصية؛ أما عُقد JSON غير النصية فتُسلسَل إلى تمثيلها النصي بصيغة JSON.
نظرًا لأن مسار المعالجة تدفقي، تتراكم الصفوف الواردة ضمن نوافذ قبل كتابتها إلى ClickHouse. وتُختار استراتيجية تحديد النوافذ بناءً على المعلمات التي توفّرها:
التجميع على دفعات وتحديد النوافذ
يتيح لك ضبط هذه القيم الموازنة بين زمن الاستجابة وكفاءة الإدراج. فالنوافذ الأصغر تقلل زمن الاستجابة من البداية إلى النهاية، بينما تنتج النوافذ الأكبر دفعات
windowSeconds
batchRowCount
|السلوك
|معيّن
|غير معيّن
|نوافذ ثابتة قائمة على الوقت مدتها
windowSeconds.
|غير معيّن
|معيّن
|نافذة عامة مع مشغّل يعتمد على العدد؛ يُفعَّل كلما بلغ عدد الصفوف
batchRowCount.
|كلاهما معيّن
|كلاهما معيّن
|نافذة عامة مع مشغّل مركّب؛ يُفعَّل عند تحقق أيٍّ من الشرطين أولًا (الوقت أو عدد الصفوف).
|لا شيء منهما معيّن
|لا شيء منهما معيّن
|وضع مركّب بالقيم الافتراضية:
30 ثانية أو
1000 صف، أيهما يتحقق أولًا.
INSERT أقل عددًا وأكبر حجمًا.
تُوجَّه الرسائل التي تفشل في تحليل JSON، أو تعيين المخطط، أو تحويل النوع قسرًا إلى وجهة أو وجهات الرسائل المتعذّرة المُعدّة. ويجب توفير واحد على الأقل من
معالجة الرسائل المتعذّرة
clickHouseDeadLetterTable أو
deadLetterTopic؛ وإذا جرى تعيينهما معًا، فستُرسَل الرسائل الفاشلة إلى كليهما.
عند تعيين
جدول الرسائل المتعذّرة في ClickHouse
clickHouseDeadLetterTable، يجب أن يكون جدول الرسائل المتعذّرة موجودًا مسبقًا بهذا المخطط الثابت:
تعريف مبسّط لعملية نشر بعقدة واحدة:
|العمود
|النوع
|الوصف
raw_message
String
|حمولة رسالة Pub/Sub الأصلية بصيغة نص UTF-8.
error_message
String
|رسالة الاستثناء التي توضّح سبب فشل الصف.
stack_trace
String
|تتبّع مكدس Java الكامل الذي جرى التقاطه وقت الفشل.
failed_at
DateTime
|الطابع الزمني لوقت المعالجة الذي فشل فيه الصف.
CREATE TABLE my_table_dead_letter (
raw_message String,
error_message String,
stack_trace String,
failed_at DateTime
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY failed_at;
اضبط المحرك وبند
ORDER BY بما يناسب بيئة النشر لديك — استخدم
ReplicatedMergeTree للجداول المكررة، وأضف
ON CLUSTER لعمليات النشر الموزعة، وعدّل التقسيم أو
TTL حسب الحاجة.
عند تعيين
موضوع Pub/Sub للرسائل المتعذّرة
deadLetterTopic، تُعاد كل رسالة فاشلة إلى الموضوع مع:
- الحمولة: بايتات الرسالة الأصلية.
- السمة
errorMessage: رسالة الاستثناء التي تم التقاطها وقت حدوث الفشل.
- السمة
failedAt: الطابع الزمني لوقت المعالجة الذي فشل عنده الصف.
يتوفر قالب Pub/Sub إلى ClickHouse عبر Google Cloud Console.
تشغيل القالب
سجّل الدخول إلى Google Cloud Console وابحث عن Dataflow.
احرص على مراجعة هذا المستند، ولا سيما الأقسام أعلاه، لفهم متطلبات إعداد القالب والمتطلبات المسبقة فهمًا كاملًا.
-
اضغط على الزر
CREATE JOB FROM TEMPLATE.
- بعد فتح نموذج القالب، أدخل اسم المهمة وحدد المنطقة المطلوبة.
-
في حقل
Dataflow Template، اكتب
ClickHouseأو
Pub/Sub، ثم اختر قالب
Pub/Sub to ClickHouse.
-
بعد تحديده، يتوسع النموذج. املأ ما يلي:
- اشتراك إدخال Pub/Sub، بالصيغة
projects/<PROJECT_ID>/subscriptions/<SUBSCRIPTION_NAME>.
- عنوان URL لنقطة نهاية ClickHouse — ولاستخدام ClickHouse Cloud، استخدم
https://<HOST>:8443.
- قاعدة بيانات ClickHouse، والجدول الهدف، واسم المستخدم وكلمة المرور.
- وجهة الرسائل المتعذّرة واحدة على الأقل: جدول ClickHouse أو موضوع في Pub/Sub (أو كلاهما).
- اشتراك إدخال Pub/Sub، بالصيغة
-
يمكنك اختياريًا تخصيص التجميع على دفعات (
windowSeconds,
batchRowCount) ومعلمات ضبط
ClickHouseIO، كما هو موضح في قسم Template parameters.
انتقل إلى علامة التبويب Dataflow Jobs في Google Cloud Console لمتابعة حالة المهمة. ستجد تفاصيل المهمة، بما في ذلك مدى التقدّم وأي أخطاء: يُصدر القالب أيضًا المقاييس المخصّصة التالية ضمن مساحة الاسم
راقب المهمة
PubSubToClickHouse، ويمكن الاطلاع عليها من صفحة مهمة Dataflow:
|المقياس
|النوع
|الوصف
messages-received
|عداد
|إجمالي رسائل Pub/Sub التي استقبلتها خطوة التحليل.
rows-parsed-ok
|عداد
|الرسائل التي حُوِّلت بنجاح إلى صف وأُرسلت إلى المخرج الرئيسي.
rows-parse-failed
|عداد
|الرسائل التي فشل تحليلها أو فشل تعيين المخطط لها، وأُرسلت إلى مسار الرسائل المتعذّرة.
message-payload-bytes
|توزيع
|توزيع أحجام حمولة رسائل Pub/Sub الواردة، بالبايت.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
يحدث هذا الخطأ عندما تنفد ذاكرة ClickHouse أثناء معالجة دفعات كبيرة من البيانات. لحل هذه المشكلة:
خطأ تجاوز حد الذاكرة (الإجمالي) (الرمز 241)
- زيادة موارد المثيل: قم بترقية ClickHouse server إلى مثيل أكبر بذاكرة أكثر للتعامل مع حمل معالجة البيانات.
- تقليل حجم الدفعة: خفّض
batchRowCount(و/أو
maxInsertBlockSize) في إعدادات مهمة Dataflow لإرسال أجزاء أصغر من البيانات إلى ClickHouse، مما يقلّل استهلاك الذاكرة لكل دفعة.
الأسباب الأكثر شيوعًا هي:
جميع الرسائل تتجه إلى وجهة الرسائل المتعذّرة
- أسماء حقول JSON لا تتطابق تمامًا مع أسماء أعمدة ClickHouse (والتطابق هنا حساس لحالة الأحرف).
- يتعذر تحويل قيمة JSON إلى نوع العمود المطلوب (على سبيل المثال، سلسلة غير متوافقة مع ISO-8601 في عمود
DateTime).
- تغيّر مخطط الجدول الهدف منذ بدء مسار المعالجة — إذ يُجلَب المخطط مرة واحدة فقط عند بدء التشغيل. أعد تشغيل المهمة بعد تطبيق تغييرات المخطط.
error_message و
stack_trace في جدول ClickHouse الخاص بالرسائل المتعذّرة (أو السمة
errorMessage في رسائل Pub/Sub المتعذّرة) لتحديد السبب الجذري.
يبدأ مسار المعالجة ولكن لا تصل أي صفوف إلى ClickHouse
- تأكَّد من أن الاشتراك يستقبل الرسائل — تحقّق من مقياس
messages-receivedفي صفحة مهمة Dataflow.
- في الوضع المعتمد على الوقت (
windowSecondsفقط)، لا تُفرَّغ الصفوف إلا عند حدود النافذة. خفِّض قيمة
windowSecondsللتحقّق من حدوث عمليات التفريغ.
- تحقّق من إمكانية الوصول الشبكي بين عمّال Dataflow ونقطة نهاية ClickHouse (
firewallأو VPC peering أو Private Service Connect).
الكود المصدري للقالب متاح في:
الكود المصدري للقالب
GoogleCloudPlatform/DataflowTemplates— مستودع Google Cloud Platform الأصلي.
ClickHouse/DataflowTemplates— النسخة المتفرعة الخاصة بـ ClickHouse.