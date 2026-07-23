يمكنك بث رسائل JSON من Pub/Sub إلى ClickHouse باستخدام قالب Google Dataflow

قالب Dataflow من Pub/Sub إلى ClickHouse

قالب Pub/Sub إلى ClickHouse هو مسار معالجة متدفق يقرأ الرسائل المُرمَّزة بصيغة JSON من اشتراك في Pub/Sub ويكتبها في جدول ClickHouse. تُوجَّه الرسائل التي يتعذر parse لها أو يتعذر map لها إلى schema الهدف إلى وجهة الرسائل المتعذّرة: جدول ClickHouse أو topic في Pub/Sub أو كليهما.

​ متطلبات مسار المعالجة

يجب أن يكون اشتراك Pub/Sub المصدر موجودًا.

يجب أن تكون الرسائل المنشورة إلى الاشتراك بتنسيق JSON صالح.

يجب أن يكون جدول ClickHouse المستهدف موجودًا، وأن تتطابق أسماء أعمدته مع أسماء الحقول في حمولة JSON.

يجب أن يكون مضيف ClickHouse متاحًا من أجهزة العامل في Dataflow.

يجب توفير وجهة واحدة على الأقل للرسائل المتعذّرة ( clickHouseDeadLetterTable أو deadLetterTopic ). وإذا تم توفير كلتيهما، فسيتم توجيه الرسائل الفاشلة إلى الوجهتين كلتيهما في الوقت نفسه.

أو ). وإذا تم توفير كلتيهما، فسيتم توجيه الرسائل الفاشلة إلى الوجهتين كلتيهما في الوقت نفسه. عند تعيين clickHouseDeadLetterTable ، يجب أن يكون جدول الرسائل المتعذّرة موجودًا مسبقًا في ClickHouse بالمخطط الموضّح في معالجة الرسائل المتعذّرة.

، يجب أن يكون جدول الرسائل المتعذّرة موجودًا مسبقًا في ClickHouse بالمخطط الموضّح في معالجة الرسائل المتعذّرة. عند تعيين deadLetterTopic ، يجب أن يكون موضوع Pub/Sub موجودًا مسبقًا.

​ معلمات Template

اسم المعلَمة وصف المعلَمة مطلوب ملاحظات inputSubscription اشتراك Pub/Sub الذي ستُقرأ منه الرسائل. مثال: projects/<PROJECT_ID>/subscriptions/<SUBSCRIPTION_NAME> . ✅ يجب أن تكون الرسائل مُرمَّزة بصيغة JSON. clickHouseUrl عنوان URL لنقطة نهاية ClickHouse. استخدم https:// لاتصالات SSL ‏(ClickHouse Cloud) أو http:// للاتصالات دون SSL. مثال: https://<HOST>:8443 أو http://<HOST>:8123 . ✅ بالنسبة إلى ClickHouse Cloud، استخدم نقطة نهاية HTTPS على المنفذ 8443 . clickHouseDatabase اسم قاعدة بيانات ClickHouse التي يوجد فيها الجدول الهدف. مثال: default . ✅ clickHouseTable اسم جدول ClickHouse الذي ستُكتب فيه البيانات. ✅ يجب أن يكون الجدول موجودًا قبل تشغيل مسار المعالجة. clickHouseUsername اسم المستخدم للمصادقة مع ClickHouse. ✅ clickHousePassword كلمة المرور للمصادقة مع ClickHouse. ✅ clickHouseDeadLetterTable جدول ClickHouse الذي ستُكتب فيه الرسائل الفاشلة. مثال: my_table_dead_letter . يجب توفير واحد على الأقل من clickHouseDeadLetterTable أو deadLetterTopic . ويجب أن يكون الجدول موجودًا وفق مخطط الرسائل المتعذّرة الموضّح في معالجة الرسائل المتعذّرة. deadLetterTopic موضوع Pub/Sub الذي ستُنشر إليه الرسائل الفاشلة. مثال: projects/<PROJECT_ID>/topics/<TOPIC_NAME> . يجب توفير واحد على الأقل من clickHouseDeadLetterTable أو deadLetterTopic . وتُنشر الحمولات الفاشلة إلى الموضوع مع تعيين errorMessage و failedAt كسمات للرسالة. windowSeconds المدة بالثواني لنوافذ التجميع على دفعات المعتمدة على الوقت. راجع التجميع على دفعات والنوافذ لمعرفة التفاعل مع batchRowCount . إذا لم يتم تعيين أيٍّ منهما، فسيستخدم الوضع المجمّع القيم الافتراضية 30s و 1000 صف. batchRowCount عدد الصفوف التي سيتم تجميعها قبل التفريغ إلى ClickHouse. راجع التجميع على دفعات والنوافذ لمعرفة التفاعل مع windowSeconds . maxInsertBlockSize الحد الأقصى لعدد الصفوف في كل عبارة INSERT تُرسَل إلى ClickHouse. القيمة الافتراضية هي 1,000,000 . خيار من ClickHouseIO . maxRetries الحد الأقصى لعدد محاولات إعادة المحاولة لإدخالات ClickHouse الفاشلة. القيمة الافتراضية هي 5 . خيار من ClickHouseIO . insertDeduplicate ما إذا كان سيتم تمكين إزالة التكرار لاستعلامات INSERT في جداول ClickHouse المكررة. القيمة الافتراضية هي true . خيار من ClickHouseIO . insertQuorum بالنسبة إلى استعلامات INSERT في الجداول المكررة، انتظر حتى يقرّ العدد المحدد من النسخ المتماثلة بعملية الكتابة، وبحيث تُضاف البيانات باتساق خطي. تؤدي القيمة 0 إلى تعطيل الكتابة بالنصاب. خيار من ClickHouseIO . وهو معطَّل في إعدادات الخادم الافتراضية. insertDistributedSync إذا كان مُمكّنًا، فإن استعلامات INSERT إلى الجداول الموزعة تنتظر حتى تُرسَل البيانات إلى جميع العُقد في العنقود. القيمة الافتراضية هي true . خيار من ClickHouseIO .

ClickHouseIO في يمكن العثور على القيم الافتراضية لجميع معلماتفي ClickHouseIO Apache Beam Connector

​ تنسيق الرسائل وتعيين المخطط

يجب أن تكون رسائل Pub/Sub كائنات JSON تتطابق أسماء حقولها ذات المستوى الأعلى تمامًا مع أسماء أعمدة جدول ClickHouse الهدف.

لمواءمة الرسائل الواردة مع الجدول الهدف، ينفّذ مسار المعالجة ما يلي عند بدء التشغيل:

يجلب مخطط جدول ClickHouse الهدف. يبني مخطط Row في Beam انطلاقًا من مخطط ClickHouse هذا. لكل رسالة Pub/Sub واردة، يحلّل حمولة JSON ويُنشئ صفًا بقراءة الحقول المسمّاة في مخطط ClickHouse.

NULL لذلك العمود — ولا ينجح ذلك إلا إذا كان العمود معرّفًا على أنه NULL في عمود غير قابل للقيم NULL، إلى وجهة الرسائل المتعذّرة. يجب أن تتطابق أسماء حقول JSON تمامًا مع أسماء أعمدة ClickHouse (فالمطابقة حساسة لحالة الأحرف). وتُتجاهل الحقول الموجودة في الرسالة التي لا تقابل أي عمود في ClickHouse. وإذا لم يكن لعمود في ClickHouse حقل مطابق في حمولة JSON، يحاول مسار المعالجة كتابةلذلك العمود — ولا ينجح ذلك إلا إذا كان العمود معرّفًا على أنه Nullable . وتُوجَّه الرسائل التي يتعذر تحليلها، أو التي لا يمكن تحويل قيمها إلى نوع العمود، أو التي قد تؤدي إلى كتابةفي عمود غير قابل للقيم NULL، إلى وجهة الرسائل المتعذّرة.

​ تحويل الأنواع

تُحوَّل قيم JSON إلى نوع عمود ClickHouse المقابل:

نوع ClickHouse ملاحظات Float32 يُحلَّل باستخدام Float.valueOf . Float64 يُحلَّل باستخدام Double.valueOf . Date يُحلَّل كسلسلة تاريخ بتنسيق ISO-8601. DateTime يُحلَّل كسلسلة تاريخ ووقت بتنسيق ISO-8601 (مثل 2026-01-15T12:34:56Z ). Array(T) مصفوفة JSON؛ يُحوَّل كل عنصر إلى نوع العنصر T . وتنتج المصفوفات الفارغة أو غير الموجودة مصفوفة فارغة. Integer types ( Int8 / Int16 / Int32 / Int64 , UInt8 / UInt16 / UInt32 / UInt64 ) تُحلَّل من الرقم في JSON أو من تمثيله النصي. String يُستخدم كما هو للحقول النصية؛ أما عُقد JSON غير النصية فتُسلسَل إلى تمثيلها النصي بصيغة JSON.

​ التجميع على دفعات وتحديد النوافذ

نظرًا لأن مسار المعالجة تدفقي، تتراكم الصفوف الواردة ضمن نوافذ قبل كتابتها إلى ClickHouse. وتُختار استراتيجية تحديد النوافذ بناءً على المعلمات التي توفّرها:

windowSeconds batchRowCount السلوك معيّن غير معيّن نوافذ ثابتة قائمة على الوقت مدتها windowSeconds . غير معيّن معيّن نافذة عامة مع مشغّل يعتمد على العدد؛ يُفعَّل كلما بلغ عدد الصفوف batchRowCount . كلاهما معيّن كلاهما معيّن نافذة عامة مع مشغّل مركّب؛ يُفعَّل عند تحقق أيٍّ من الشرطين أولًا (الوقت أو عدد الصفوف). لا شيء منهما معيّن لا شيء منهما معيّن وضع مركّب بالقيم الافتراضية: 30 ثانية أو 1000 صف، أيهما يتحقق أولًا.

يتيح لك ضبط هذه القيم الموازنة بين زمن الاستجابة وكفاءة الإدراج. فالنوافذ الأصغر تقلل زمن الاستجابة من البداية إلى النهاية، بينما تنتج النوافذ الأكبر دفعات INSERT أقل عددًا وأكبر حجمًا.

​ معالجة الرسائل المتعذّرة

تُوجَّه الرسائل التي تفشل في تحليل JSON، أو تعيين المخطط، أو تحويل النوع قسرًا إلى وجهة أو وجهات الرسائل المتعذّرة المُعدّة. ويجب توفير واحد على الأقل من clickHouseDeadLetterTable أو deadLetterTopic ؛ وإذا جرى تعيينهما معًا، فستُرسَل الرسائل الفاشلة إلى كليهما.

​ جدول الرسائل المتعذّرة في ClickHouse

عند تعيين clickHouseDeadLetterTable ، يجب أن يكون جدول الرسائل المتعذّرة موجودًا مسبقًا بهذا المخطط الثابت:

العمود النوع الوصف raw_message String حمولة رسالة Pub/Sub الأصلية بصيغة نص UTF-8. error_message String رسالة الاستثناء التي توضّح سبب فشل الصف. stack_trace String تتبّع مكدس Java الكامل الذي جرى التقاطه وقت الفشل. failed_at DateTime الطابع الزمني لوقت المعالجة الذي فشل فيه الصف.

تعريف مبسّط لعملية نشر بعقدة واحدة:

CREATE TABLE my_table_dead_letter ( raw_message String, error_message String, stack_trace String, failed_at DateTime ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY failed_at;

اضبط المحرك وبند ORDER BY بما يناسب بيئة النشر لديك — استخدم ReplicatedMergeTree للجداول المكررة، وأضف ON CLUSTER لعمليات النشر الموزعة، وعدّل التقسيم أو TTL حسب الحاجة.

​ موضوع Pub/Sub للرسائل المتعذّرة

عند تعيين deadLetterTopic ، تُعاد كل رسالة فاشلة إلى الموضوع مع:

الحمولة : بايتات الرسالة الأصلية.

: بايتات الرسالة الأصلية. السمة errorMessage : رسالة الاستثناء التي تم التقاطها وقت حدوث الفشل.

: رسالة الاستثناء التي تم التقاطها وقت حدوث الفشل. السمة failedAt : الطابع الزمني لوقت المعالجة الذي فشل عنده الصف.

وهذا يسهّل إعادة تمرير الرسائل الفاشلة بعد حل المشكلة الأساسية في المخطط أو المُنتِج.

​ تشغيل القالب

يتوفر قالب Pub/Sub إلى ClickHouse عبر Google Cloud Console.

احرص على مراجعة هذا المستند، ولا سيما الأقسام أعلاه، لفهم متطلبات إعداد القالب والمتطلبات المسبقة فهمًا كاملًا.

سجّل الدخول إلى Google Cloud Console وابحث عن Dataflow.

اضغط على الزر CREATE JOB FROM TEMPLATE . بعد فتح نموذج القالب، أدخل اسم المهمة وحدد المنطقة المطلوبة. في حقل Dataflow Template ، اكتب ClickHouse أو Pub/Sub ، ثم اختر قالب Pub/Sub to ClickHouse . بعد تحديده، يتوسع النموذج. املأ ما يلي: اشتراك إدخال Pub/Sub، بالصيغة projects/<PROJECT_ID>/subscriptions/<SUBSCRIPTION_NAME> .

. عنوان URL لنقطة نهاية ClickHouse — ولاستخدام ClickHouse Cloud، استخدم https://<HOST>:8443 .

. قاعدة بيانات ClickHouse، والجدول الهدف، واسم المستخدم وكلمة المرور.

وجهة الرسائل المتعذّرة واحدة على الأقل: جدول ClickHouse أو موضوع في Pub/Sub (أو كلاهما). windowSeconds , batchRowCount ) ومعلمات ضبط ClickHouseIO ، كما هو موضح في قسم يمكنك اختياريًا تخصيص التجميع على دفعات () ومعلمات ضبط، كما هو موضح في قسم Template parameters

​ راقب المهمة

انتقل إلى علامة التبويب Dataflow Jobs في Google Cloud Console لمتابعة حالة المهمة. ستجد تفاصيل المهمة، بما في ذلك مدى التقدّم وأي أخطاء:

يُصدر القالب أيضًا المقاييس المخصّصة التالية ضمن مساحة الاسم PubSubToClickHouse ، ويمكن الاطلاع عليها من صفحة مهمة Dataflow:

المقياس النوع الوصف messages-received عداد إجمالي رسائل Pub/Sub التي استقبلتها خطوة التحليل. rows-parsed-ok عداد الرسائل التي حُوِّلت بنجاح إلى صف وأُرسلت إلى المخرج الرئيسي. rows-parse-failed عداد الرسائل التي فشل تحليلها أو فشل تعيين المخطط لها، وأُرسلت إلى مسار الرسائل المتعذّرة. message-payload-bytes توزيع توزيع أحجام حمولة رسائل Pub/Sub الواردة، بالبايت.

​ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

​ خطأ تجاوز حد الذاكرة (الإجمالي) (الرمز 241)

يحدث هذا الخطأ عندما تنفد ذاكرة ClickHouse أثناء معالجة دفعات كبيرة من البيانات. لحل هذه المشكلة:

زيادة موارد المثيل: قم بترقية ClickHouse server إلى مثيل أكبر بذاكرة أكثر للتعامل مع حمل معالجة البيانات.

تقليل حجم الدفعة: خفّض batchRowCount (و/أو maxInsertBlockSize ) في إعدادات مهمة Dataflow لإرسال أجزاء أصغر من البيانات إلى ClickHouse، مما يقلّل استهلاك الذاكرة لكل دفعة.

​ جميع الرسائل تتجه إلى وجهة الرسائل المتعذّرة

الأسباب الأكثر شيوعًا هي:

أسماء حقول JSON لا تتطابق تمامًا مع أسماء أعمدة ClickHouse (والتطابق هنا حساس لحالة الأحرف).

يتعذر تحويل قيمة JSON إلى نوع العمود المطلوب (على سبيل المثال، سلسلة غير متوافقة مع ISO-8601 في عمود DateTime ).

). تغيّر مخطط الجدول الهدف منذ بدء مسار المعالجة — إذ يُجلَب المخطط مرة واحدة فقط عند بدء التشغيل. أعد تشغيل المهمة بعد تطبيق تغييرات المخطط.

افحص العمودين error_message و stack_trace في جدول ClickHouse الخاص بالرسائل المتعذّرة (أو السمة errorMessage في رسائل Pub/Sub المتعذّرة) لتحديد السبب الجذري.

​ يبدأ مسار المعالجة ولكن لا تصل أي صفوف إلى ClickHouse

تأكَّد من أن الاشتراك يستقبل الرسائل — تحقّق من مقياس messages-received في صفحة مهمة Dataflow.

في صفحة مهمة Dataflow. في الوضع المعتمد على الوقت ( windowSeconds فقط)، لا تُفرَّغ الصفوف إلا عند حدود النافذة. خفِّض قيمة windowSeconds للتحقّق من حدوث عمليات التفريغ.

فقط)، لا تُفرَّغ الصفوف إلا عند حدود النافذة. خفِّض قيمة للتحقّق من حدوث عمليات التفريغ. تحقّق من إمكانية الوصول الشبكي بين عمّال Dataflow ونقطة نهاية ClickHouse ( firewall أو VPC peering أو Private Service Connect).

​ الكود المصدري للقالب

الكود المصدري للقالب متاح في: