يتيح لك مشغّل Java تشغيل مسارات Apache Beam مخصّصة على خدمة Dataflow من Google Cloud. يوفّر هذا النهج أقصى قدر من المرونة، وهو ملائم جدًا لسير عمل ETL المتقدّمة.

​ آلية العمل

تنفيذ خط المعالجة لاستخدام مشغّل Java، تحتاج إلى تنفيذ خط Apache Beam الخاص بك باستخدام ClickHouseIO ، وهو الموصل الرسمي لدينا لـ Apache Beam. للاطلاع على أمثلة التعليمات البرمجية وإرشادات استخدام ClickHouseIO ، يُرجى زيارة لاستخدام مشغّل Java، تحتاج إلى تنفيذ خط Apache Beam الخاص بك باستخدام، وهو الموصل الرسمي لدينا لـ Apache Beam. للاطلاع على أمثلة التعليمات البرمجية وإرشادات استخدام، يُرجى زيارة ClickHouse Apache Beam النشر بعد تنفيذ خط المعالجة وتهيئته، يمكنك نشره على Dataflow باستخدام أدوات النشر من Google Cloud. تجد تعليمات النشر التفصيلية في بعد تنفيذ خط المعالجة وتهيئته، يمكنك نشره على Dataflow باستخدام أدوات النشر من Google Cloud. تجد تعليمات النشر التفصيلية في وثائق Google Cloud Dataflow - Java Pipeline