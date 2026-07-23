يمكنك إدخال البيانات من BigQuery إلى ClickHouse باستخدام قالب Google Dataflow

قالب BigQuery إلى ClickHouse هو مسار معالجة دفعي يُدخِل البيانات من جدول BigQuery إلى جدول ClickHouse. يمكن للقالب قراءة الجدول بالكامل أو تصفية سجلات محددة باستخدام استعلام SQL مُقدَّم.

​ متطلبات مسار المعالجة

يجب أن يكون جدول BigQuery المصدر موجودًا.

يجب أن يكون جدول ClickHouse الهدف موجودًا.

يجب أن يكون مضيف ClickHouse متاحًا من الأجهزة العاملة في Dataflow.

​ معلمات القالب

اسم المعلمة وصف المعلمة مطلوب ملاحظات jdbcUrl عنوان URL لـ JDBC الخاص بـ ClickHouse بالتنسيق jdbc:clickhouse://<host>:<port>/<schema> . ✅ لا تُضِف اسم المستخدم وكلمة المرور كخيارات JDBC. ويمكن إضافة أي خيار JDBC آخر في نهاية عنوان URL الخاص بـ JDBC. بالنسبة إلى مستخدمي ClickHouse Cloud، أضِف ssl=true&sslmode=NONE إلى jdbcUrl . clickHouseUsername اسم مستخدم ClickHouse المستخدم للمصادقة. ✅ clickHousePassword كلمة مرور ClickHouse المستخدمة للمصادقة. ✅ clickHouseTable جدول ClickHouse الهدف الذي ستُدرَج فيه البيانات. ✅ maxInsertBlockSize الحد الأقصى لحجم الكتلة للإدراج، إذا كنا نتحكم في إنشاء الكتل للإدراج (خيار ClickHouseIO ). خيار ClickHouseIO . insertDistributedSync إذا كان هذا الإعداد مُمكّنًا، فإن insert query إلى Distributed تنتظر حتى يتم إرسال البيانات إلى جميع العقد في cluster. (خيار ClickHouseIO ). خيار ClickHouseIO . insertQuorum بالنسبة إلى استعلامات INSERT في جدول Replicated، انتظر اكتمال الكتابة إلى العدد المحدد من replicas واجعل إضافة البيانات خطية. 0 - معطّل. خيار ClickHouseIO . هذا الإعداد معطّل في إعدادات الخادم الافتراضية. insertDeduplicate بالنسبة إلى استعلامات INSERT في جدول Replicated، يحدد ما إذا كان ينبغي تنفيذ إزالة التكرار لكتل الإدراج. خيار ClickHouseIO . maxRetries الحد الأقصى لعدد محاولات إعادة التنفيذ لكل عملية insert. خيار ClickHouseIO . InputTableSpec جدول BigQuery المطلوب القراءة منه. حدِّد إما inputTableSpec أو query . وعند تعيينهما معًا، تكون الأولوية للمعلمة query . مثال: <BIGQUERY_PROJECT>:<DATASET_NAME>.<INPUT_TABLE> . يقرأ البيانات مباشرةً من تخزين BigQuery باستخدام BigQuery Storage Read API. انتبه إلى قيود Storage Read API. outputDeadletterTable جدول BigQuery المخصّص للرسائل التي تعذّر وصولها إلى جدول الإخراج. إذا لم يكن الجدول موجودًا، فسيتم إنشاؤه أثناء تنفيذ مسار المعالجة. وإذا لم يتم تحديده، فسيُستخدم <outputTableSpec>_error_records . على سبيل المثال: <PROJECT_ID>:<DATASET_NAME>.<DEADLETTER_TABLE> . query استعلام SQL المستخدم لقراءة البيانات من BigQuery. إذا كانت مجموعة بيانات BigQuery في مشروع مختلف عن job الخاصة بـ Dataflow، فحدِّد الاسم الكامل لمجموعة البيانات في استعلام SQL، على سبيل المثال: <PROJECT_ID>.<DATASET_NAME>.<TABLE_NAME> . تكون القيمة الافتراضية GoogleSQL ما لم تكن useLegacySql تساوي true . يجب تحديد inputTableSpec أو query . وإذا عيّنت المعلمتين معًا، يستخدم القالب المعلمة query . مثال: SELECT * FROM sampledb.sample_table . useLegacySql اضبطها على true لاستخدام SQL القديمة. لا تنطبق هذه المعلمة إلا عند استخدام المعلمة query . القيمة الافتراضية هي false . queryLocation تكون مطلوبة عند القراءة من عرض مصرَّح له بدون إذن الوصول إلى الجدول الأساسي. على سبيل المثال، US . queryTempDataset حدِّد مجموعة بيانات موجودة لإنشاء الجدول المؤقت لتخزين نتائج query. على سبيل المثال، temp_dataset . KMSEncryptionKey عند القراءة من BigQuery باستخدام مصدر query، استخدم مفتاح Cloud KMS هذا لتشفير أي جداول مؤقتة يتم إنشاؤها. على سبيل المثال، projects/your-project/locations/global/keyRings/your-keyring/cryptoKeys/your-key .

ClickHouseIO في يمكن الاطلاع على القيم الافتراضية لجميع معلماتفي موصل Apache Beam لـ ClickHouseIO

​ مخطط جدولَي المصدر والهدف

لتحميل مجموعة بيانات BigQuery إلى ClickHouse بكفاءة، ينفّذ مسار المعالجة عملية استنتاج للأعمدة عبر المراحل التالية:

تنشئ القوالب كائن مخطط استنادًا إلى جدول ClickHouse الهدف. تمرّ القوالب على مجموعة بيانات BigQuery وتحاول مطابقة الأعمدة بناءً على أسمائها.

ومع ذلك، يجب أن تتضمن مجموعة بيانات BigQuery لديك (سواء كانت جدولًا أو استعلامًا) أسماء الأعمدة نفسها تمامًا الموجودة في جدول ClickHouse الهدف.

​ مطابقة أنواع البيانات

تُحوَّل أنواع BigQuery استنادًا إلى تعريف جدول ClickHouse لديك. لذلك، يوضّح الجدول أعلاه المطابقة الموصى بها التي ينبغي اعتمادها في جدول ClickHouse الهدف (لجدول أو query معيّن في BigQuery):

​ تشغيل قالب

يتوفر قالب ‏من BigQuery إلى ClickHouse للتشغيل عبر Google Cloud CLI.

احرص على مراجعة هذا المستند، ولا سيما الأقسام الواردة أعلاه، لفهم متطلبات تهيئة قالب والمتطلبات المسبقة الخاصة به فهمًا كاملًا.

Google Cloud Console

Google Cloud CLI سجّل الدخول إلى Google Cloud Console وابحث عن DataFlow. اضغط على الزر CREATE JOB FROM TEMPLATE بعد فتح نموذج قالب، أدخل اسم المهمة وحدد المنطقة المطلوبة. في حقل DataFlow Template ، اكتب ClickHouse أو BigQuery ، ثم اختر قالب ‏ BigQuery to ClickHouse بعد الاختيار، سيتوسع النموذج ليتيح لك إدخال تفاصيل إضافية: عنوان JDBC URL لخادم ClickHouse، بالتنسيق التالي jdbc:clickhouse://host:port/schema .

. اسم مستخدم ClickHouse.

اسم الجدول الهدف في ClickHouse.

خيار كلمة مرور ClickHouse مُشار إليه على أنه اختياري، وذلك لحالات الاستخدام التي لا تكون فيها كلمة مرور مُعدّة. لإضافتها، يُرجى التمرير إلى أسفل حتى خيار Password for ClickHouse Endpoint . خصّص وأضف أي إعدادات مرتبطة بـ BigQuery/ClickHouseIO، كما هو موضح في قسم معلمات القالب ​ تثبيت gcloud CLI وتهيئته إذا لم يكن gcloud CLI مثبتًا بالفعل، فثبّته.

CLI مثبتًا بالفعل، فثبّته. اتبع قسم Before you begin في هذا الدليل لإعداد التهيئات والإعدادات والأذونات المطلوبة لتشغيل DataFlow قالب. ​ تشغيل الأمر استخدم الأمر gcloud dataflow flex-template run لتشغيل مهمة Dataflow تستخدم Flex قالب. فيما يلي مثال على الأمر: gcloud dataflow flex-template run "bigquery-clickhouse-dataflow-$( date +%Y%m%d-%H%M%S)" \ --template-file-gcs-location "gs://clickhouse-dataflow-templates/bigquery-clickhouse-metadata.json" \ --parameters inputTableSpec="<bigquery table id>",jdbcUrl="jdbc:clickhouse://<clickhouse host>:<clickhouse port>/<schema>?ssl=true&sslmode=NONE",clickHouseUsername="<username>",clickHousePassword="<password>",clickHouseTable="<clickhouse target table>" ​ شرح مكوّنات الأمر اسم المهمة: النص الذي يلي الكلمة المفتاحية run هو اسم المهمة الفريد.

النص الذي يلي الكلمة المفتاحية هو اسم المهمة الفريد. ملف قالب: يحدد JSON file المشار إليه بواسطة --template-file-gcs-location بنية قالب وتفاصيل المعلمات المقبولة. مسار الملف المذكور عام وجاهز للاستخدام.

يحدد JSON file المشار إليه بواسطة بنية قالب وتفاصيل المعلمات المقبولة. مسار الملف المذكور عام وجاهز للاستخدام. Parameters: تُفصل Parameters بفواصل. وبالنسبة إلى المعلمات النصية، أَحِط القيم بعلامات اقتباس مزدوجة. ​ الاستجابة المتوقعة بعد تشغيل الأمر، ينبغي أن ترى استجابة مشابهة لما يلي: job: createTime: '2025-01-26T14:34:04.608442Z' currentStateTime: '1970-01-01T00:00:00Z' id: 2025-01-26_06_34_03-13881126003586053150 location: us-central1 name: bigquery-clickhouse-dataflow-20250126-153400 projectId: ch-integrations startTime: '2025-01-26T14:34:04.608442Z'

​ مراقبة المهمة

انتقل إلى علامة التبويب Dataflow Jobs في Google Cloud Console لمراقبة حالة المهمة. ستجد تفاصيل المهمة، بما في ذلك مدى التقدّم وأي أخطاء:

​ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

​ خطأ تجاوز الحد الإجمالي للذاكرة (الرمز 241)

يحدث هذا الخطأ عندما تستنفد ClickHouse الذاكرة أثناء معالجة دفعات كبيرة من البيانات. لحل هذه المشكلة:

زيادة موارد المثيل: قم بترقية خادم ClickHouse إلى مثيل أكبر مزود بذاكرة أكبر للتعامل مع حمل معالجة البيانات.

تقليل حجم الدفعة: عدّل حجم الدفعة في إعدادات مهمة Dataflow لإرسال أجزاء أصغر من البيانات إلى ClickHouse، مما يقلل استهلاك الذاكرة لكل دفعة. يمكن أن تساعد هذه التغييرات في تحقيق توازن في استخدام الموارد أثناء إدخال البيانات.

​ الشيفرة المصدرية للقالب

تتوفّر الشيفرة المصدرية للقالب في: