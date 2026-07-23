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قالب BigQuery إلى ClickHouse هو مسار معالجة دفعي يُدخِل البيانات من جدول BigQuery إلى جدول ClickHouse. يمكن للقالب قراءة الجدول بالكامل أو تصفية سجلات محددة باستخدام استعلام SQL مُقدَّم.

متطلبات مسار المعالجة

  • يجب أن يكون جدول BigQuery المصدر موجودًا.
  • يجب أن يكون جدول ClickHouse الهدف موجودًا.
  • يجب أن يكون مضيف ClickHouse متاحًا من الأجهزة العاملة في Dataflow.

معلمات القالب



يمكن الاطلاع على القيم الافتراضية لجميع معلمات ClickHouseIO في موصل Apache Beam لـ ClickHouseIO

مخطط جدولَي المصدر والهدف

لتحميل مجموعة بيانات BigQuery إلى ClickHouse بكفاءة، ينفّذ مسار المعالجة عملية استنتاج للأعمدة عبر المراحل التالية:
  1. تنشئ القوالب كائن مخطط استنادًا إلى جدول ClickHouse الهدف.
  2. تمرّ القوالب على مجموعة بيانات BigQuery وتحاول مطابقة الأعمدة بناءً على أسمائها.

ومع ذلك، يجب أن تتضمن مجموعة بيانات BigQuery لديك (سواء كانت جدولًا أو استعلامًا) أسماء الأعمدة نفسها تمامًا الموجودة في جدول ClickHouse الهدف.

مطابقة أنواع البيانات

تُحوَّل أنواع BigQuery استنادًا إلى تعريف جدول ClickHouse لديك. لذلك، يوضّح الجدول أعلاه المطابقة الموصى بها التي ينبغي اعتمادها في جدول ClickHouse الهدف (لجدول أو query معيّن في BigQuery):

تشغيل قالب

يتوفر قالب ‏من BigQuery إلى ClickHouse للتشغيل عبر Google Cloud CLI.
احرص على مراجعة هذا المستند، ولا سيما الأقسام الواردة أعلاه، لفهم متطلبات تهيئة قالب والمتطلبات المسبقة الخاصة به فهمًا كاملًا.
سجّل الدخول إلى Google Cloud Console وابحث عن DataFlow.
  1. اضغط على الزر CREATE JOB FROM TEMPLATE
  2. بعد فتح نموذج قالب، أدخل اسم المهمة وحدد المنطقة المطلوبة.
  3. في حقل DataFlow Template، اكتب ClickHouse أو BigQuery، ثم اختر قالب ‏BigQuery to ClickHouse
  4. بعد الاختيار، سيتوسع النموذج ليتيح لك إدخال تفاصيل إضافية:
    • عنوان JDBC URL لخادم ClickHouse، بالتنسيق التالي jdbc:clickhouse://host:port/schema.
    • اسم مستخدم ClickHouse.
    • اسم الجدول الهدف في ClickHouse.

خيار كلمة مرور ClickHouse مُشار إليه على أنه اختياري، وذلك لحالات الاستخدام التي لا تكون فيها كلمة مرور مُعدّة. لإضافتها، يُرجى التمرير إلى أسفل حتى خيار Password for ClickHouse Endpoint.
  1. خصّص وأضف أي إعدادات مرتبطة بـ BigQuery/ClickHouseIO، كما هو موضح في قسم معلمات القالب

مراقبة المهمة

انتقل إلى علامة التبويب Dataflow Jobs في Google Cloud Console لمراقبة حالة المهمة. ستجد تفاصيل المهمة، بما في ذلك مدى التقدّم وأي أخطاء:

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

خطأ تجاوز الحد الإجمالي للذاكرة (الرمز 241)

يحدث هذا الخطأ عندما تستنفد ClickHouse الذاكرة أثناء معالجة دفعات كبيرة من البيانات. لحل هذه المشكلة:
  • زيادة موارد المثيل: قم بترقية خادم ClickHouse إلى مثيل أكبر مزود بذاكرة أكبر للتعامل مع حمل معالجة البيانات.
  • تقليل حجم الدفعة: عدّل حجم الدفعة في إعدادات مهمة Dataflow لإرسال أجزاء أصغر من البيانات إلى ClickHouse، مما يقلل استهلاك الذاكرة لكل دفعة. يمكن أن تساعد هذه التغييرات في تحقيق توازن في استخدام الموارد أثناء إدخال البيانات.

الشيفرة المصدرية للقالب

تتوفّر الشيفرة المصدرية للقالب في:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦