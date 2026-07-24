ClickHouseIO لتحقيق تكامل سلس مع قواعد بيانات ClickHouse. ومن خلال تشغيل هذه القوالب على Google Dataflow، يمكنك تنفيذ معالجة بيانات موزعة وقابلة للتوسع بدرجة كبيرة بأقل قدر من الجهد.
لماذا تستخدم قوالب Dataflow؟
- سهولة الاستخدام: تُغني القوالب عن كتابة التعليمات البرمجية من خلال توفير خطوط أنابيب بيانات مُعدّة مسبقًا ومصممة لحالات استخدام محددة.
- قابلية التوسع: تضمن Dataflow توسّع خط أنابيب بيانات بكفاءة للتعامل مع كميات كبيرة من البيانات باستخدام المعالجة الموزعة.
- الكفاءة من حيث التكلفة: ادفع فقط مقابل الموارد التي تستهلكها، مع إمكانية تحسين تكاليف تشغيل خط أنابيب بيانات.
في الوقت الحالي، يتوفر القالب الرسمي من ClickHouse عبر Google Cloud Console، أو CLI، أو واجهة برمجة تطبيقات REST الخاصة بـ Dataflow. للحصول على إرشادات تفصيلية خطوة بخطوة، راجع دليل Google Dataflow لتشغيل pipeline من قالب.