ClickHouseIO Apache Beam connector.
وهما:
يتيح لك Java runner تنفيذ مسارات معالجة مخصّصة في Dataflow باستخدام تكامل
Java runner
ClickHouseIO ضمن Apache Beam SDK. يوفّر هذا النهج مرونة وتحكّمًا كاملين في منطق pipeline، مما يتيح لك تكييف عملية ETL بما يلائم متطلبات محددة.
ومع ذلك، يتطلّب هذا الخيار معرفة ببرمجة Java وإلمامًا بإطار عمل Apache Beam.
الميزات الرئيسية
- درجة عالية من قابلية التخصيص.
- مناسب جدًا لحالات الاستخدام المعقدة أو المتقدمة.
- يتطلب البرمجة وفهم واجهة برمجة تطبيقات Beam.
يوفّر ClickHouse قوالب جاهزة مصممة لحالات استخدام محددة، مثل الاستيراد الدُفعي من BigQuery أو إدخال البيانات المتدفقة من Pub/Sub إلى ClickHouse. وهذه القوالب جاهزة للاستخدام وتبسّط عملية التكامل، مما يجعلها خيارًا ممتازًا إذا كنت تفضّل حلاً من دون كتابة أي تعليمات برمجية.
القوالب الجاهزة
الميزات الرئيسية
- لا حاجة إلى أي برمجة باستخدام Beam.
- إعداد سريع وسهل لحالات الاستخدام البسيطة.
- مناسب أيضًا إذا كانت خبرتك البرمجية محدودة.