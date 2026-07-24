يمكنك إدخال البيانات إلى ClickHouse باستخدام Google Dataflow

دمج Google Dataflow مع ClickHouse

تُعد Google Dataflow خدمة مُدارة بالكامل لمعالجة البيانات المتدفقة والدُفعية. وهي تدعم مسارات المعالجة المكتوبة بلغة Java أو بايثون، ومبنية على Apache Beam SDK.

هناك طريقتان رئيسيتان لاستخدام Google Dataflow مع ClickHouse، وكلتاهما تعتمدان على ClickHouseIO Apache Beam connector . وهما:

​ Java runner

ClickHouseIO ضمن Apache Beam SDK. يوفّر هذا النهج مرونة وتحكّمًا كاملين في منطق pipeline، مما يتيح لك تكييف عملية ETL بما يلائم متطلبات محددة. ومع ذلك، يتطلّب هذا الخيار معرفة ببرمجة Java وإلمامًا بإطار عمل Apache Beam. يتيح لك Java runner تنفيذ مسارات معالجة مخصّصة في Dataflow باستخدام تكاملضمن Apache Beam SDK. يوفّر هذا النهج مرونة وتحكّمًا كاملين في منطق pipeline، مما يتيح لك تكييف عملية ETL بما يلائم متطلبات محددة. ومع ذلك، يتطلّب هذا الخيار معرفة ببرمجة Java وإلمامًا بإطار عمل Apache Beam.

​ الميزات الرئيسية

درجة عالية من قابلية التخصيص.

مناسب جدًا لحالات الاستخدام المعقدة أو المتقدمة.

يتطلب البرمجة وفهم واجهة برمجة تطبيقات Beam.

​ القوالب الجاهزة

يوفّر ClickHouse قوالب جاهزة مصممة لحالات استخدام محددة، مثل الاستيراد الدُفعي من BigQuery أو إدخال البيانات المتدفقة من Pub/Sub إلى ClickHouse. وهذه القوالب جاهزة للاستخدام وتبسّط عملية التكامل، مما يجعلها خيارًا ممتازًا إذا كنت تفضّل حلاً من دون كتابة أي تعليمات برمجية.

​ الميزات الرئيسية

لا حاجة إلى أي برمجة باستخدام Beam.

إعداد سريع وسهل لحالات الاستخدام البسيطة.

مناسب أيضًا إذا كانت خبرتك البرمجية محدودة.

كلتا الطريقتين متوافقتان بالكامل مع Google Cloud ومنظومة ClickHouse، مما يوفّر مرونةً وفقًا لخبرتك التقنية ومتطلبات مشروعك.