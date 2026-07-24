يوفّر MySQL ClickPipe طريقة مُدارة بالكامل وموثوقة لإدخال البيانات من قواعد بيانات MySQL وMariaDB إلى ClickHouse Cloud. وهو يدعم كلاً من عملية تحميل مجمّع للإدخال لمرة واحدة والتقاط تغيّر البيانات (CDC) للإدخال المستمر. يمكن نشر MySQL ClickPipes وإدارتها يدويًا باستخدام واجهة ClickPipes، وكذلك برمجيًا باستخدام OpenAPI وTerraform.
إدخال البيانات من MySQL إلى ClickHouse Cloud عبر ClickPipes متاح حاليًا في الإصدار التجريبي العام.
للبدء، عليك أولًا التأكد من أن قاعدة بيانات MySQL لديك مُعدّة بشكل صحيح للنسخ المتماثل لـ binlog. وتعتمد خطوات الإعداد على طريقة نشر MySQL، لذا يُرجى اتباع الدليل المناسب أدناه:
المتطلبات الأساسية
مصادر البيانات المدعومة
بمجرد إعداد قاعدة بيانات MySQL المصدر، يمكنك متابعة إنشاء ClickPipe.
|الاسم
|الشعار
|التفاصيل
|Amazon RDS MySQL
تحميل لمرة واحدة، CDC
|اتبع دليل إعداد Amazon RDS MySQL.
|Amazon Aurora MySQL
تحميل لمرة واحدة، CDC
|اتبع دليل إعداد Amazon Aurora MySQL.
|Cloud SQL for MySQL
تحميل لمرة واحدة، CDC
|اتبع دليل إعداد Cloud SQL for MySQL.
|Azure Flexible Server for MySQL
تحميل لمرة واحدة
|اتبع دليل إعداد Azure Flexible Server for MySQL.
|MySQL ذاتي الاستضافة
تحميل لمرة واحدة، CDC
|اتبع دليل إعداد Generic MySQL.
|Amazon RDS MariaDB
تحميل لمرة واحدة، CDC
|اتبع دليل إعداد Amazon RDS MariaDB.
|MariaDB ذاتي الاستضافة
تحميل لمرة واحدة، CDC
|اتبع دليل إعداد Generic MariaDB.
تأكد من أنك مسجّل الدخول إلى حساب ClickHouse Cloud الخاص بك. إذا لم يكن لديك حساب بعد، يمكنك التسجيل هنا.
أنشئ ClickPipe الخاص بك
- في وحدة تحكم ClickHouse Cloud، انتقل إلى خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك.
- من القائمة الجانبية اليسرى، اختر الزر
Data Sourcesثم انقر على “Set up a ClickPipe”
- اختر بطاقة
MySQL CDC
أضِف اتصال قاعدة بيانات MySQL المصدر
- املأ تفاصيل الاتصال لقاعدة بيانات MySQL المصدر التي أعددتها في خطوة المتطلبات الأساسية.
قبل البدء بإضافة تفاصيل الاتصال، تأكد من إدراج ClickPipes IP addresses في قائمة السماح بقواعد جدار الحماية لديك. في الصفحة التالية، يمكنك العثور على قائمة بعناوين ClickPipes IP addresses. لمزيد من المعلومات، راجع أدلة إعداد MySQL المصدر المشار إليها في أعلى هذه الصفحة.
افتراضيًا، سيتم إنشاء ClickPipe مع تفعيل TLS والتحقق من الشهادة. ويمكن تعديل هذه الإعدادات الافتراضية عند إنشاء ClickPipe:
(اختياري) تغيير إعدادات TLS
أو تعديلها من قسم إعدادات الاتصال ضمن علامة تبويب الإعدادات في ClickPipe المتوقّف مؤقتًا:
حيث:
Disable TLSيبدّل TLS للاتصال بين التفعيل والتعطيل. ويعني تعطيل TLS أن البيانات تُرسل كنص غير مشفّر عبر الشبكة، وقد يشمل ذلك الأسرار والبيانات الحساسة.
Skip certificate verificationيبدّل التحقق من الشهادة التي تعرضها قاعدة البيانات المصدر بين التفعيل والتعطيل. يُرجى مراعاة الآثار الأمنية المترتبة على تخطي التحقق من الشهادة.
TLS Host(اختياري، والقيمة الافتراضية هي Host للمصدر) هو اسم المضيف الذي يجب أن يتطابق معه CN الخاص بالشهادة عند تفعيل التحقق من الشهادة.
Upload CAيمكن استخدامه لتوفير CA تُستخدم عند تفعيل التحقق من الشهادة.
يمكنك تحديد تفاصيل نفق SSH إذا كانت قاعدة بيانات MySQL المصدر غير متاحة للعامة.
(اختياري) إعداد نفق SSH
- فعِّل مفتاح التبديل “استخدام نفق SSH”.
- املأ تفاصيل اتصال SSH.
-
لاستخدام المصادقة المستندة إلى المفتاح، انقر على “إبطال وإنشاء زوج مفاتيح” لإنشاء زوج مفاتيح جديد، ثم انسخ المفتاح العام الذي تم إنشاؤه إلى خادم SSH لديك ضمن
~/.ssh/authorized_keys.
- انقر على “التحقق من الاتصال” للتحقق من الاتصال.
بعد إدخال تفاصيل الاتصال، انقر على
تأكد من السماح بعناوين ClickPipes IP addresses في قواعد جدار الحماية الخاصة بمضيف SSH الوسيط حتى يتمكن ClickPipes من إنشاء نفق SSH.
Next.
يمكنك ضبط الإعدادات المتقدمة عند الحاجة. يرد أدناه وصف موجز لكل إعداد:
ضبط الإعدادات المتقدمة
- فاصل المزامنة: هذا هو الفاصل الزمني الذي عنده سيقوم ClickPipes بالتحقق من قاعدة البيانات المصدر بحثًا عن التغييرات. ويؤثر ذلك في خدمة ClickHouse الوجهة، لذا نوصي المستخدمين الحريصين على التكلفة بالإبقاء على هذه القيمة مرتفعة (أكثر من
3600).
- الخيوط المتوازية للتحميل الأولي: هذا هو عدد العاملين المتوازيين الذين سيُستخدمون لجلب اللقطة الأولية. ويكون ذلك مفيدًا عندما يكون لديك عدد كبير من الجداول وتريد التحكم في عدد العاملين المتوازيين المستخدمين لجلب اللقطة الأولية. يُطبَّق هذا الإعداد على مستوى كل جدول.
- حجم دفعة السحب: عدد الصفوف التي سيتم جلبها في دفعة واحدة. هذا إعداد يُطبَّق بأفضل جهد، وقد لا تتم مراعاته في جميع الحالات.
- عدد الصفوف لكل partition في اللقطة: هذا هو عدد الصفوف التي سيتم جلبها في كل partition أثناء اللقطة الأولية. ويكون ذلك مفيدًا عندما يكون لديك عدد كبير من الصفوف في جداولك وتريد التحكم في عدد الصفوف التي يتم جلبها في كل partition.
- عدد الجداول في اللقطة بالتوازي: هذا هو عدد الجداول التي سيتم جلبها بالتوازي أثناء اللقطة الأولية. ويكون ذلك مفيدًا عندما يكون لديك عدد كبير من الجداول وتريد التحكم في عدد الجداول التي يتم جلبها بالتوازي.
- معرّف الخادم: مَعلمة اختيارية لتعيين معرّف الخادم لنسخ MySQL المتماثل عبر binlog. إذا لم يتم تعيينه، فسينشئ ClickPipes معرّف خادم عشوائيًا قد يتغير على مدار دورة حياة ClickPipe. استخدمه لتحديد ClickPipe الخاص بك بشكل حتمي على جانب خادم MySQL المصدر.
إعداد الجداول
- هنا يمكنك تحديد قاعدة البيانات الوجهة لـ ClickPipe. يمكنك إما اختيار قاعدة بيانات موجودة أو إنشاء قاعدة بيانات جديدة.
- يمكنك اختيار الجداول التي تريد نسخها من قاعدة بيانات MySQL المصدر. وأثناء اختيار الجداول، يمكنك أيضًا إعادة تسمية الجداول في قاعدة بيانات ClickHouse الوجهة، بالإضافة إلى استبعاد أعمدة محددة.
راجع الأذونات وابدأ ClickPipe
- اختر دور “الوصول الكامل” من قائمة الأذونات المنسدلة، ثم انقر على “إكمال الإعداد”.
بعد إعداد ClickPipe لنسخ البيانات من MySQL إلى ClickHouse Cloud، يمكنك التركيز على كيفية الاستعلام عن بياناتك ونمذجتها لتحقيق أفضل أداء. للاطلاع على الأسئلة الشائعة حول MySQL CDC واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، راجع صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بـ MySQL.