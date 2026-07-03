توضح هذه المقالة أذونات IAM في GCP التي يتطلبها ClickPipes للمصادقة مع Google Cloud Pub/Sub واستهلاك البيانات من موضوعاتك، كما تشرح كيفية إعداد حساب خدمة يمنح هذه الأذونات تحديدًا.
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لمتابعة هذا الدليل، ستحتاج إلى:
المتطلبات المسبقة
- خدمة ClickHouse Cloud نشطة
- مشروع على GCP يحتوي على موضوع في Pub/Sub تريد إدخال البيانات منه
- أذونات IAM في ذلك المشروع لإنشاء حسابات خدمة ومنح الأدوار
تُجري ClickPipes for Pub/Sub المصادقة مع GCP باستخدام مفتاح JSON لحساب خدمة. عند إنشاء pipe، ترفع ملف المفتاح؛ وتقوم ClickPipes بتشفيره أثناء السكون وتستخدمه وقت التشغيل من أجل:
نموذج المصادقة
- سرد الموضوعات في مشروعك وقراءتها،
- إنشاء الاشتراك المُدار الذي تستخدمه ClickPipes لاستهلاك الرسائل وحذفه،
- استهلاك الرسائل من ذلك الاشتراك، و
- (اختياريًا) قراءة مخططات Pub/Sub الأصلية من سجل المخططات.
يتطلب ClickPipes أذونات IAM التالية على مشروع GCP الذي يملك الموضوع. وهي تغطي دورة حياة الـ pipe بالكامل: الاكتشاف (إدراج الموضوع والتحقق منه وأخذ العينات)، وإدارة الاشتراك، وإدخال البيانات في حالة التشغيل المستقرة، والتنظيف.
الأذونات المطلوبة
الوصول إلى الموضوعات (الاكتشاف والتحقق)
|الإذن
|الغرض
pubsub.topics.list
|عرض الموضوعات المتاحة في المشروع أثناء الاكتشاف
pubsub.topics.get
|التحقق من وجود الموضوع واسترداد إعدادات المخطط
pubsub.topics.attachSubscription
|مطلوب على الموضوع عند إنشاء اشتراك عليه
دورة حياة الاشتراك (الاكتشاف والإدخال)
|Permission
|Purpose
pubsub.subscriptions.create
|إنشاء الاشتراك المُدار (
clickpipes-{pipeID}) واشتراكات الاكتشاف المؤقتة
pubsub.subscriptions.get
|فحوصات الحالة (كل 60 ثانية)، واستقصاء التابع، والتحقق من الاشتراك
pubsub.subscriptions.delete
|تنظيف اشتراكات الاكتشاف المؤقتة وحذف الاشتراك المُدار عند حذف الـ pipe
pubsub.subscriptions.consume
|عمليات
Receive() و
Ack() و
Nack() وعمليات الانتقال إلى طابع زمني
الوصول إلى المخطط (اختياري — فقط لموضوعات Avro/Protobuf الأصلية)
|الإذن
|الغرض
pubsub.schemas.get
|جلب تعريفات المخطط الأصلية من سجل المخططات في Pub/Sub
الأدوار المعرفة مسبقًا
|الدور
|كافٍ؟
|ملاحظات
roles/pubsub.editor
|نعم
|يغطي جميع الأذونات المطلوبة. وهو الخيار الأوسع.
roles/pubsub.subscriber
|لا
|يفتقر إلى
topics.list و
topics.attachSubscription و
subscriptions.create و
subscriptions.delete و
schemas.get.
roles/pubsub.viewer
|لا
|للقراءة فقط — لا يتيح إدارة الاشتراكات أو استهلاك البيانات.
|دور مخصص (موصى به)
|نعم
|استخدم الأذونات الأساسية السبعة المذكورة أعلاه (بالإضافة إلى
schemas.get الاختياري) لتطبيق مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات.
الإعداد
لتطبيق مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات، أنشئ دورًا مخصصًا يضم فقط الأذونات التي يحتاجها ClickPipes. يمكنك القيام بذلك باستخدام واجهة CLI
أنشئ دورًا مخصصًا (موصى به)
gcloud:
أو من خلال Console في GCP، انتقل إلى IAM & Admin → Roles → إنشاء دور وأضف الأذونات الواردة في الأذونات المطلوبة.
gcloud iam roles create clickpipes.pubsub.ingestion \
--project=YOUR_PROJECT_ID \
--title="ClickPipes Pub/Sub Ingestion" \
--description="Permissions required by ClickHouse ClickPipes to ingest from Pub/Sub" \
--permissions=pubsub.topics.list,pubsub.topics.get,pubsub.topics.attachSubscription,pubsub.subscriptions.create,pubsub.subscriptions.get,pubsub.subscriptions.delete,pubsub.subscriptions.consume \
--stage=GA
إذا كنت تفضّل تجاوز الدور المخصّص، فيمكنك بدلاً من ذلك منح
أذونات اختياريةأضِف
pubsub.schemas.get إلى قائمة
--permissions إذا كنت تُدخِل البيانات من موضوعات تستخدم مخططات Avro أو Protobuf الأصلية في Pub/Sub. وإلا، فاتركه خارج القائمة للإبقاء على الدور بأقل قدر ممكن من الأذونات.
roles/pubsub.editor.
أنشئ حساب خدمة مخصصًا لـ ClickPipe:
أنشئ حساب خدمة
gcloud iam service-accounts create clickpipes-pubsub \
--project=YOUR_PROJECT_ID \
--display-name="ClickPipes Pub/Sub Ingestion"
اربط الدور الذي أنشأته (أو
امنح الدور لحساب الخدمة
roles/pubsub.editor) بحساب الخدمة على مستوى المشروع:
gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
--member="serviceAccount:clickpipes-pubsub@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \
--role="projects/YOUR_PROJECT_ID/roles/clickpipes.pubsub.ingestion"
أنشئ مفتاح JSON لحساب الخدمة ونزّله إلى جهازك المحلي:
أنشئ ونزّل مفتاحًا لحساب الخدمة
ستحمّل ملف
gcloud iam service-accounts keys create clickpipes-pubsub-key.json \
--iam-account=clickpipes-pubsub@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com
clickpipes-pubsub-key.json هذا في واجهة ClickPipes عند إنشاء pipe.
تعامل مع المفتاح كأنه سرتمنح مفاتيح حساب الخدمة حق الوصول إلى مشروعك على GCP. خزّن الملف بأمان، ولا تُضمّنه في نظام التحكم في الإصدارات، واستبدله دوريًا. يشفّر ClickPipes المفتاح في السكون بعد رفعه.
ملاحظات
- يتطلب
pubsub.topics.attachSubscriptionعلى مورد الموضوع، وليس على الاشتراك. وغالبًا ما يتم إغفال ذلك عند منح أذونات على مستوى الاشتراك فقط.
- إذا كان الموضوع لديك لا يستخدم مخطط Pub/Sub أصليًا (Avro أو Protobuf)، فلن تحتاج إلى الإذن
pubsub.schemas.get.
- تُسمّى الاشتراكات المُدارة
clickpipes-{pipeID}، مع ack deadline قدره 60 ثانية، والاحتفاظ بالرسائل لمدة 7 أيام، وتمكين ترتيب الرسائل.
- تُسمّى اشتراكات الاكتشاف المؤقتة
clickpipes-discovery-{uuid}، مع ack deadline قدره 10 ثوانٍ، والاحتفاظ لمدة 10 دقائق، وTTL لانتهاء الصلاحية تلقائيًا بعد 24 ساعة.
- يتعامل ClickPipes مع الخطأين
PermissionDeniedو
Unauthenticatedعلى أنهما غير قابلين لإعادة المحاولة — فإذا كان هناك إذن مفقود، يفشل pipe فورًا بدلًا من الاستمرار في إعادة المحاولة إلى ما لا نهاية.