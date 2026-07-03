توضح هذه المقالة أذونات IAM في GCP التي يتطلبها ClickPipes للمصادقة مع Google Cloud Pub/Sub واستهلاك البيانات من موضوعاتك.

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توضح هذه المقالة أذونات IAM في GCP التي يتطلبها ClickPipes للمصادقة مع Google Cloud Pub/Sub واستهلاك البيانات من موضوعاتك، كما تشرح كيفية إعداد حساب خدمة يمنح هذه الأذونات تحديدًا.

​ المتطلبات المسبقة

لمتابعة هذا الدليل، ستحتاج إلى:

خدمة ClickHouse Cloud نشطة

مشروع على GCP يحتوي على موضوع في Pub/Sub تريد إدخال البيانات منه

أذونات IAM في ذلك المشروع لإنشاء حسابات خدمة ومنح الأدوار

​ نموذج المصادقة

تُجري ClickPipes for Pub/Sub المصادقة مع GCP باستخدام مفتاح JSON لحساب خدمة . عند إنشاء pipe، ترفع ملف المفتاح؛ وتقوم ClickPipes بتشفيره أثناء السكون وتستخدمه وقت التشغيل من أجل:

سرد الموضوعات في مشروعك وقراءتها،

إنشاء الاشتراك المُدار الذي تستخدمه ClickPipes لاستهلاك الرسائل وحذفه،

استهلاك الرسائل من ذلك الاشتراك، و

(اختياريًا) قراءة مخططات Pub/Sub الأصلية من سجل المخططات.

لا يتوفر خيار Workload Identity أو لصق بيانات الاعتماد بشكل Inline — مفتاح JSON لحساب خدمة هو طريقة المصادقة الوحيدة المدعومة حاليًا.

​ الأذونات المطلوبة

يتطلب ClickPipes أذونات IAM التالية على مشروع GCP الذي يملك الموضوع. وهي تغطي دورة حياة الـ pipe بالكامل: الاكتشاف (إدراج الموضوع والتحقق منه وأخذ العينات)، وإدارة الاشتراك، وإدخال البيانات في حالة التشغيل المستقرة، والتنظيف.

​ الوصول إلى الموضوعات (الاكتشاف والتحقق)

الإذن الغرض pubsub.topics.list عرض الموضوعات المتاحة في المشروع أثناء الاكتشاف pubsub.topics.get التحقق من وجود الموضوع واسترداد إعدادات المخطط pubsub.topics.attachSubscription مطلوب على الموضوع عند إنشاء اشتراك عليه

​ دورة حياة الاشتراك (الاكتشاف والإدخال)

Permission Purpose pubsub.subscriptions.create إنشاء الاشتراك المُدار ( clickpipes-{pipeID} ) واشتراكات الاكتشاف المؤقتة pubsub.subscriptions.get فحوصات الحالة (كل 60 ثانية)، واستقصاء التابع، والتحقق من الاشتراك pubsub.subscriptions.delete تنظيف اشتراكات الاكتشاف المؤقتة وحذف الاشتراك المُدار عند حذف الـ pipe pubsub.subscriptions.consume عمليات Receive() و Ack() و Nack() وعمليات الانتقال إلى طابع زمني

​ الوصول إلى المخطط (اختياري — فقط لموضوعات Avro/Protobuf الأصلية)

الإذن الغرض pubsub.schemas.get جلب تعريفات المخطط الأصلية من سجل المخططات في Pub/Sub

​ الأدوار المعرفة مسبقًا

الدور كافٍ؟ ملاحظات roles/pubsub.editor نعم يغطي جميع الأذونات المطلوبة. وهو الخيار الأوسع. roles/pubsub.subscriber لا يفتقر إلى topics.list و topics.attachSubscription و subscriptions.create و subscriptions.delete و schemas.get . roles/pubsub.viewer لا للقراءة فقط — لا يتيح إدارة الاشتراكات أو استهلاك البيانات. دور مخصص (موصى به) نعم استخدم الأذونات الأساسية السبعة المذكورة أعلاه (بالإضافة إلى schemas.get الاختياري) لتطبيق مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات.

لتطبيق مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات، أنشئ دورًا مخصصًا يضم فقط الأذونات التي يحتاجها ClickPipes.

يمكنك القيام بذلك باستخدام واجهة CLI ‏ gcloud :

gcloud iam roles create clickpipes.pubsub.ingestion \ --project=YOUR_PROJECT_ID \ --title= "ClickPipes Pub/Sub Ingestion" \ --description= "Permissions required by ClickHouse ClickPipes to ingest from Pub/Sub" \ --permissions=pubsub.topics.list,pubsub.topics.get,pubsub.topics.attachSubscription,pubsub.subscriptions.create,pubsub.subscriptions.get,pubsub.subscriptions.delete,pubsub.subscriptions.consume \ --stage=GA

IAM & Admin → Roles → إنشاء دور وأضف الأذونات الواردة في أو من خلال Console في GCP، انتقل إلىوأضف الأذونات الواردة في الأذونات المطلوبة

أذونات اختيارية أضِف pubsub.schemas.get إلى قائمة --permissions إذا كنت تُدخِل البيانات من موضوعات تستخدم مخططات Avro أو Protobuf الأصلية في Pub/Sub. وإلا، فاتركه خارج القائمة للإبقاء على الدور بأقل قدر ممكن من الأذونات.

إذا كنت تفضّل تجاوز الدور المخصّص، فيمكنك بدلاً من ذلك منح roles/pubsub.editor .

​ أنشئ حساب خدمة

أنشئ حساب خدمة مخصصًا لـ ClickPipe:

gcloud iam service-accounts create clickpipes-pubsub \ --project=YOUR_PROJECT_ID \ --display-name= "ClickPipes Pub/Sub Ingestion"

​ امنح الدور لحساب الخدمة

اربط الدور الذي أنشأته (أو roles/pubsub.editor ) بحساب الخدمة على مستوى المشروع:

gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \ --member= "serviceAccount:clickpipes-pubsub@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \ --role= "projects/YOUR_PROJECT_ID/roles/clickpipes.pubsub.ingestion"

​ أنشئ ونزّل مفتاحًا لحساب الخدمة

أنشئ مفتاح JSON لحساب الخدمة ونزّله إلى جهازك المحلي:

gcloud iam service-accounts keys create clickpipes-pubsub-key.json \ --iam-account=clickpipes-pubsub@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com

ستحمّل ملف clickpipes-pubsub-key.json هذا في واجهة ClickPipes عند إنشاء pipe.

تعامل مع المفتاح كأنه سر تمنح مفاتيح حساب الخدمة حق الوصول إلى مشروعك على GCP. خزّن الملف بأمان، ولا تُضمّنه في نظام التحكم في الإصدارات، واستبدله دوريًا. يشفّر ClickPipes المفتاح في السكون بعد رفعه.