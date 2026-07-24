Skip to main content
يوفّر ClickHouse دوال الجداول للاستعلام عن البيانات المخزّنة بتنسيقات الجداول المفتوحة مباشرةً من التخزين الكائني. ولا يتطلّب ذلك الاتصال بكتالوج خارجي، إذ يتم الاستعلام عن البيانات في موقعها مباشرةً، على غرار الطريقة التي يقرأ بها AWS Athena من S3. يمكنك تمرير مسار التخزين وبيانات الاعتماد مباشرةً ضمن استدعاء الدالة، ويتولّى ClickHouse الباقي. تتوفر جميع صيغ ClickHouse SQL ودواله، كما تستفيد الاستعلامات من التنفيذ المتوازي في ClickHouse وقارئ Parquet الأصلي عالي الكفاءة.
الخادم أو clickhouse-local أو chDBيمكن تنفيذ الخطوات الواردة في هذا الدليل باستخدام تثبيتٍ حالي لخادم ClickHouse. وللاستعلامات المخصّصة، يمكنك بدلًا من ذلك استخدام clickhouse-local وإكمال سير العمل نفسه من دون تشغيل خادم. ومع تعديلات طفيفة، يمكن أيضًا تنفيذ العملية باستخدام توزيع ClickHouse داخل العملية، chDB.
تستخدم الأمثلة التالية مجموعة البيانات hits المخزّنة بكل تنسيق من تنسيقات lakehouse على S3. ولكل تنسيق lake، تتوفر دوال مخصّصة لكل موفّر من موفّري التخزين الكائني.
تقرأ دالة الجدول iceberg (اسم مستعار لـ icebergS3) جداول Iceberg مباشرةً من وحدة تخزين الكائنات. وتتوفر متغيرات لكل واجهة خلفية للتخزين: icebergS3 وicebergAzure وicebergHDFS وicebergLocal.مثال على الصياغة:
دعم GCSيمكن استخدام صيغة S3 من الدوال مع Google Cloud Storage ‏(GCS).
مثال:

متغاير المجموعة

تُوزّع الدالة icebergS3Cluster عمليات القراءة على عدة عقد في مجموعة ClickHouse. تُنشئ عقدة المُبادِر اتصالات بجميع العقد وتُوزّع ملفات البيانات ديناميكيًا. تطلب كل عقدة عاملة المهام وتعالجها حتى تُقرأ جميع الملفات. icebergCluster هو اسم مستعار لـ icebergS3Cluster. كما تتوفر متغيرات لـ Azure (icebergAzureCluster) ولـ HDFS (icebergHDFSCluster).مثال على الصياغة:
مثال (ClickHouse Cloud):

محرك الجدول

كبديل عن استخدام دالة الجدول في كل استعلام، يمكنك إنشاء جدول دائم باستخدام محرك جدول Iceberg. تبقى البيانات مخزّنة في object storage وتُقرأ عند الطلب، دون نسخ أي بيانات إلى ClickHouse. تكمن الميزة في أن تعريف الجدول يُخزَّن في ClickHouse ويمكن مشاركته بين المستخدمين والجلسات دون الحاجة إلى أن يحدّد كل مستخدم مسار التخزين وبيانات الاعتماد. تتوفر متغيرات المحرك لكل backend تخزين: IcebergS3 (أو الاسم المستعار Iceberg)، وIcebergAzure، وIcebergHDFS، وIcebergLocal.يدعم كلٌّ من محرك الجدول ودالة الجدول تخزين البيانات مؤقتًا، مستخدِمَين آليةَ التخزين المؤقت ذاتها المعتمدة في محركات التخزين S3 وAzureBlobStorage وHDFS. علاوةً على ذلك، تقوم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية بتخزين معلومات ملف البيان في الذاكرة، مما يُقلّل من عمليات القراءة المتكررة لبيانات Iceberg الوصفية. هذا التخزين المؤقت مُفعَّل افتراضيًا عبر الإعداد use_iceberg_metadata_files_cache.مثال على الصياغة:محرك الجدول Iceberg هو اسم مستعار لـ IcebergS3.
دعم GCSيمكن استخدام إصدار S3 من محرك الجدول مع خدمة Google Cloud Storage ‏(GCS).
مثال:
للاطلاع على الميزات المدعومة، بما فيها تقليص الأقسام، وتطور المخطط، والتنقل عبر الزمن، والتخزين المؤقت، وغيرها، راجع مصفوفة الدعم. للاطلاع على المرجع الكامل، راجع توثيق دالة الجدول iceberg ومحرك الجدول Iceberg.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦