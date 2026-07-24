تستخدم الأمثلة التالية مجموعة البيانات hits المخزّنة بكل تنسيق من تنسيقات lakehouse على S3. ولكل تنسيق lake، تتوفر دوال مخصّصة لكل موفّر من موفّري التخزين الكائني.
الخادم أو clickhouse-local أو chDBيمكن تنفيذ الخطوات الواردة في هذا الدليل باستخدام تثبيتٍ حالي لخادم ClickHouse. وللاستعلامات المخصّصة، يمكنك بدلًا من ذلك استخدام clickhouse-local وإكمال سير العمل نفسه من دون تشغيل خادم. ومع تعديلات طفيفة، يمكن أيضًا تنفيذ العملية باستخدام توزيع ClickHouse داخل العملية، chDB.
- Apache Iceberg
- Delta Lake
- Apache Hudi
- Apache Paimon
تقرأ دالة الجدول
iceberg (اسم مستعار لـ
icebergS3) جداول Iceberg مباشرةً من وحدة تخزين الكائنات. وتتوفر متغيرات لكل واجهة خلفية للتخزين:
icebergS3 و
icebergAzure و
icebergHDFS و
icebergLocal.مثال على الصياغة:
icebergS3(url [, NOSIGN | access_key_id, secret_access_key, [session_token]] [,format] [,compression_method])
icebergAzure(connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [,account_name], [,account_key] [,format] [,compression_method])
icebergLocal(path_to_table, [,format] [,compression_method])
مثال:
دعم GCSيمكن استخدام صيغة S3 من الدوال مع Google Cloud Storage (GCS).
SELECT
url,
count() AS cnt
FROM icebergS3('https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/lake_formats/iceberg/')
GROUP BY url
ORDER BY cnt DESC
LIMIT 5
┌─url────────────────────────────────────────────────┬─────cnt─┐
│ http://liver.ru/belgorod/page/1006.jки/доп_приборы │ 3288173 │ -- 3.29 million
│ http://kinopoisk.ru │ 1625250 │ -- 1.63 million
│ http://bdsm_po_yers=0&with_video │ 791465 │
│ http://video.yandex │ 582400 │
│ http://smeshariki.ru/region │ 514984 │
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
5 rows in set. Elapsed: 3.375 sec. Processed 100.00 million rows, 9.98 GB (29.63 million rows/s., 2.96 GB/s.)
Peak memory usage: 10.48 GiB.
متغاير المجموعةتُوزّع الدالة
icebergS3Cluster عمليات القراءة على عدة عقد في مجموعة ClickHouse. تُنشئ عقدة المُبادِر اتصالات بجميع العقد وتُوزّع ملفات البيانات ديناميكيًا. تطلب كل عقدة عاملة المهام وتعالجها حتى تُقرأ جميع الملفات.
icebergCluster هو اسم مستعار لـ
icebergS3Cluster. كما تتوفر متغيرات لـ Azure (
icebergAzureCluster) ولـ HDFS (
icebergHDFSCluster).مثال على الصياغة:
مثال (ClickHouse Cloud):
icebergS3Cluster(cluster_name, url [, NOSIGN | access_key_id, secret_access_key, [session_token]] [,format] [,compression_method])
-- icebergCluster is an alias for icebergS3Cluster
icebergAzureCluster(cluster_name, connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [,account_name], [,account_key] [,format] [,compression_method])
SELECT
url,
count() AS cnt
FROM icebergS3Cluster(
'default',
'https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/lake_formats/iceberg/'
)
GROUP BY url
ORDER BY cnt DESC
LIMIT 5
محرك الجدولكبديل عن استخدام دالة الجدول في كل استعلام، يمكنك إنشاء جدول دائم باستخدام محرك جدول
Iceberg. تبقى البيانات مخزّنة في object storage وتُقرأ عند الطلب، دون نسخ أي بيانات إلى ClickHouse. تكمن الميزة في أن تعريف الجدول يُخزَّن في ClickHouse ويمكن مشاركته بين المستخدمين والجلسات دون الحاجة إلى أن يحدّد كل مستخدم مسار التخزين وبيانات الاعتماد. تتوفر متغيرات المحرك لكل backend تخزين:
IcebergS3 (أو الاسم المستعار
Iceberg)، و
IcebergAzure، و
IcebergHDFS، و
IcebergLocal.يدعم كلٌّ من محرك الجدول ودالة الجدول تخزين البيانات مؤقتًا، مستخدِمَين آليةَ التخزين المؤقت ذاتها المعتمدة في محركات التخزين S3 وAzureBlobStorage وHDFS. علاوةً على ذلك، تقوم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية بتخزين معلومات ملف البيان في الذاكرة، مما يُقلّل من عمليات القراءة المتكررة لبيانات Iceberg الوصفية. هذا التخزين المؤقت مُفعَّل افتراضيًا عبر الإعداد
use_iceberg_metadata_files_cache.مثال على الصياغة:محرك الجدول
Iceberg هو اسم مستعار لـ
IcebergS3.
CREATE TABLE iceberg_table
ENGINE = IcebergS3(url [, NOSIGN | access_key_id, secret_access_key, [session_token]] [,format] [,compression_method])
CREATE TABLE iceberg_table
ENGINE = IcebergAzure(connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [account_name, account_key, format, compression])
CREATE TABLE iceberg_table
ENGINE = IcebergLocal(path_to_table, [,format] [,compression_method])
مثال:
دعم GCSيمكن استخدام إصدار S3 من محرك الجدول مع خدمة Google Cloud Storage (GCS).
CREATE TABLE hits_iceberg
ENGINE = IcebergS3('https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/lake_formats/iceberg/')
SELECT
url,
count() AS cnt
FROM hits_iceberg
GROUP BY url
ORDER BY cnt DESC
LIMIT 5
للاطلاع على الميزات المدعومة، بما فيها تقليص الأقسام، وتطور المخطط، والتنقل عبر الزمن، والتخزين المؤقت، وغيرها، راجع مصفوفة الدعم. للاطلاع على المرجع الكامل، راجع توثيق دالة الجدول
┌─url────────────────────────────────────────────────┬─────cnt─┐
│ http://liver.ru/belgorod/page/1006.jки/доп_приборы │ 3288173 │
│ http://kinopoisk.ru │ 1625250 │
│ http://bdsm_po_yers=0&with_video │ 791465 │
│ http://video.yandex │ 582400 │
│ http://smeshariki.ru/region │ 514984 │
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
5 rows in set. Elapsed: 2.737 sec. Processed 100.00 million rows, 9.98 GB (36.53 million rows/s., 3.64 GB/s.)
Peak memory usage: 10.53 GiB.
iceberg ومحرك الجدول
Iceberg.