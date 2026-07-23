حمّل مجموعة فرعية إلى ClickHouse

يُعد الاستعلام عن Iceberg مباشرةً أمرًا مناسبًا، لكن الأداء يظل محدودًا بمعدل نقل الشبكة وتخطيط الملفات. بالنسبة إلى أعباء العمل التحليلية، حمّل البيانات إلى جدول MergeTree أصلي.

أولًا، شغّل استعلامًا مُرشَّحًا على جدول Iceberg للحصول على خط أساس:

SELECT url , count () AS cnt FROM hits_iceberg WHERE counterid = 38 GROUP BY url ORDER BY cnt DESC LIMIT 5

يفحص هذا الاستعلام مجموعة البيانات بالكامل في S3 لأن Iceberg لا يراعي عامل التصفية counterid — لذا توقّع أن يستغرق ذلك عدة ثوانٍ.

الآن أنشئ جدول MergeTree وحمّل البيانات:

CREATE TABLE hits_clickhouse ( url String, eventtime DateTime , counterid UInt32 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY (counterid, eventtime);

INSERT INTO hits_clickhouse SELECT url , eventtime, counterid FROM hits_iceberg

أعِد تنفيذ الاستعلام نفسه على جدول MergeTree:

SELECT url , count () AS cnt FROM hits_clickhouse WHERE counterid = 38 GROUP BY url ORDER BY cnt DESC LIMIT 5

نظرًا لأن counterid هو العمود الأول في مفتاح ORDER BY ، فإن الفهرس الأساسي المتناثر في ClickHouse يتخطّى مباشرةً إلى وحدات granule ذات الصلة، فلا يقرأ إلا الصفوف الخاصة بـ counterid = 38 بدلًا من فحص جميع الصفوف المئة مليون. والنتيجة هي تسارع كبير جدًا.

LowCardinality ، وفهارس النص الكامل، ومفاتيح ترتيب محسّنة، مع عرض تحسّن بنحو ~40x على مجموعة بيانات تضم 283 مليون صف. يمضي دليل تسريع التحليلات إلى ما هو أبعد من ذلك باستخدام الأنواع، وفهارس النص الكامل، ومفاتيح ترتيب محسّنة، مع عرضعلى مجموعة بيانات تضم 283 مليون صف.