DataLakeCatalog، يُعرَض الكتالوج بالكامل كقاعدة بيانات في ClickHouse. ويظهر كل جدول في الكتالوج تلقائيًا، ويمكن الاستعلام عنه باستخدام ClickHouse SQL بالكامل، من دون الحاجة إلى معرفة مسارات الجداول الفردية أو إدارة بيانات الاعتماد لكل جدول.
يشرح هذا الدليل كيفية الاتصال بـ Databricks Unity Catalog. كما يدعم ClickHouse الكتالوجات التالية أيضًا — راجع الدليل المرجعي الخاص بكل منها للحصول على تعليمات الإعداد الكاملة:
|الكتالوج
|الدليل المرجعي
|AWS Glue
|كتالوج AWS Glue
|Iceberg REST Catalog
|كتالوج REST
|Lakekeeper
|كتالوج Lakekeeper
|Project Nessie
|كتالوج Nessie
|Microsoft OneLake
|Fabric OneLake
لأغراض هذا المثال، سنستخدم Unity Catalog. يوفّر Databricks Unity Catalog حوكمة مركزية لبيانات lakehouse في Databricks. يدعم Databricks عدة تنسيقات بيانات في بيئة lakehouse الخاصة به. ومع ClickHouse، يمكنك الاستعلام من جداول Delta وIceberg في Unity Catalog التي تستخدم مواقع external storage.
الاتصال بـ Unity Catalog
هذا التكامل مدعوم حاليًا على AWS فقط. الجداول الموجودة على Databricks managed storage غير مدعومة لأن Unity Catalog لا يوفّر credential vending لتلك المواقع. راجع مرجع Unity Catalog للحصول على التفاصيل.
للسماح لـ ClickHouse بالتفاعل مع Unity Catalog، عليك التأكد من أن Unity Catalog مهيأ للسماح بالتفاعل مع قارئ خارجي. ويمكن تحقيق ذلك باتباع الدليل “Enable external data access to Unity Catalog”. بالإضافة إلى تمكين الوصول الخارجي، تأكد من أن الجهة التي تُعِدّ التكامل لديها امتياز
إعداد Unity في Databricks
EXTERNAL USE SCHEMA امتياز على المخطط الذي يحتوي على الجداول.
بمجرد تهيئة الكتالوج، يجب إنشاء بيانات اعتماد لـ ClickHouse. ويمكن استخدام طريقتين مختلفتين، وذلك بحسب نمط التفاعل مع Unity:
- بالنسبة إلى عملاء Iceberg، صادِق باستخدام service principal.
- بالنسبة إلى عملاء Delta، استخدم رمز وصول شخصيًا (PAT).
باستخدام بيانات الاعتماد، يمكنك الاتصال بنقطة النهاية المناسبة للاستعلام عن جداول Iceberg أو Delta.
الاتصال بالكتالوج
- Delta
- Iceberg
ينبغي استخدام Unity catalog للوصول إلى البيانات بصيغة Delta.
SET allow_experimental_database_unity_catalog = 1;
CREATE DATABASE unity
ENGINE = DataLakeCatalog('https://<workspace-id>.cloud.databricks.com/api/2.1/unity-catalog')
SETTINGS warehouse = 'CATALOG_NAME', catalog_credential = '<PAT>', catalog_type = 'unity';
بمجرد إنشاء اتصال بالكتالوج الخاص بك، يمكنك عرض الجداول.
عرض الجداول
SHOW TABLES FROM unity
┌─name───────────────────────────────────────────────┐
│ unity.logs │
│ unity.single_day_log │
└────────────────────────────────────────────────────┘
31 rows in set.
يمكننا استخدام الأمر القياسي
استكشاف مخططات الجداول
SHOW CREATE TABLE لمعرفة كيفية إنشاء الجداول.
يفترض ما يلي أنك تستعلم من كتالوج Iceberg عبر REST:
علامات الاقتباس الخلفية مطلوبةلاحظ ضرورة تحديد مساحة الأسماء واسم الجدول، مع إحاطتهما بعلامات اقتباس خلفية - لا يدعم ClickHouse أكثر من مساحة أسماء واحدة.
SHOW CREATE TABLE unity.`icebench.single_day_log`
CREATE TABLE unity.`icebench.single_day_log`
(
`pull_request_number` Nullable(Int64),
`commit_sha` Nullable(String),
`check_start_time` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')),
`check_name` Nullable(String),
`instance_type` Nullable(String),
`instance_id` Nullable(String),
`event_date` Nullable(Date32),
`event_time` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')),
`event_time_microseconds` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')),
`thread_name` Nullable(String),
`thread_id` Nullable(Decimal(20, 0)),
`level` Nullable(String),
`query_id` Nullable(String),
`logger_name` Nullable(String),
`message` Nullable(String),
`revision` Nullable(Int64),
`source_file` Nullable(String),
`source_line` Nullable(Decimal(20, 0)),
`message_format_string` Nullable(String)
)
ENGINE = Iceberg('s3://...')
جميع دوال ClickHouse مدعومة. ومرة أخرى، يجب وضع مساحة الأسماء واسم الجدول بين علامتَي اقتباس خلفيتين.
الاستعلام عن جدول
SELECT count()
FROM unity.`icebench.single_day_log`
للحصول على تعليمات الإعداد الكاملة، راجع الدليل المرجعي لـ Unity Catalog.
┌───count()─┐
│ 282634391 │ -- 282.63 million
└───────────┘
1 row in set. Elapsed: 1.265 sec.