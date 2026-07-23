اختر طريقة الوصول
|طريقة الوصول
|متى تُستخدم
|أمثلة
|دالة جدولية
|للاستعلامات المخصصة على مسار معروف
|icebergS3(), deltaLake(), hudi(), paimon()
|محرك جدول
|للاستعلامات المتكررة على المسار نفسه من دون كتالوج
|IcebergS3, DeltaLake, Hudi
DataLakeCatalog محرك قاعدة بيانات
|لأحمال العمل في بيئة الإنتاج مع كتالوج؛ ولاستعلامات اتحادية عبر العديد من الجداول
|AWS Glue, Unity Catalog, REST catalog
مرّر مسار التخزين وبيانات الاعتماد مباشرةً بشكلٍ مضمن عندما تعرف الموقع ولا تحتاج إلى تعريف جدول دائم.
دوال الجداول
استخدم بديل S3 مع AWS S3 وGCS. ولدى Azure ونظام الملفات المحلي بدائل مخصّصة (
SELECT count()
FROM icebergS3('https://my-bucket.s3.amazonaws.com/warehouse/my_table/')
WHERE event_date >= today() - 7
icebergAzure و
icebergLocal، وما يقابلهما للتنسيقات الأخرى). راجع الاستعلام مباشرةً للاطلاع على القائمة الكاملة.
يوفّر Paimon دوال جداول فقط.
أنشئ جدولًا باستخدام محرك الجدول عندما تحتاج إلى إجراء query على المسار نفسه بشكل متكرر. يخزّن ClickHouse المسار وبيانات الاعتماد في البيانات الوصفية للجدول، بحيث يمكنك إجراء query باستخدام اسم جدول عادي بدلًا من إعادة إنشاء استدعاء الدالة في كل مرة.
محركات الجداول
تدعم محركات الجداول ميزات القراءة نفسها التي تدعمها دوال الجداول، بما في ذلك التخزين المؤقت للبيانات والتخزين المؤقت للبيانات الوصفية. لا تُكرَّر البيانات مطلقًا في ClickHouse. ويكون محرك الجدول مفيدًا عندما تشارك فريقًا في الوصول أو تُشغِّل مهامًا مجدولة على الجدول نفسه.
CREATE TABLE events
ENGINE = IcebergS3('https://my-bucket.s3.amazonaws.com/warehouse/events/')
SELECT count() FROM events WHERE event_date = today()
اربط ClickHouse مرة واحدة عند تسجيل الجداول في كتالوج بيانات خارجي. وسيظهر كل جدول في الكتالوج تلقائيًا كجدول في ClickHouse، بما في ذلك الجداول التي تُضاف لاحقًا في المصدر بعد إنشاء الاتصال.
محرك قاعدة البيانات
محرك قاعدة البيانات
DataLakeCatalog
يوفّر هذا قابلية توسّع أفضل من إنشاء تعريفات table منفصلة عندما تدير عددًا كبيرًا من الجداول أو عدة كتالوجات. راجع الاتصال بالكتالوجات وأدلة الكتالوجات.
CREATE DATABASE my_lake
ENGINE = DataLakeCatalog
SETTINGS
catalog_type = 'glue',
region = 'us-east-1',
aws_access_key_id = '<key>',
aws_secret_access_key = '<secret>'
SELECT count() FROM my_lake.`analytics.events`
backticks لأسماء الجداول متعددة الأجزاءتستخدم الكتالوجات غالبًا تسمية
database.table. أَحِط الاسم المؤهَّل بقاعدة البيانات بعلامات backticks، كما في المثال أعلاه.
تتطلب العديد من عمليات التكامل علامة تفعيل لميزة معيّنة قبل استخدامها لأول مرة. تحقّق من إصدار خدمتك إذا فشل
الإعدادات المطلوبة
CREATE DATABASE بسبب خطأ في الأذونات.
بالنسبة إلى اتصالات الكتالوج، لكل نوع من أنواع الكتالوج علامة خاصة به. راجع الاتصال بالكتالوجات للحصول على نظرة عامة، ومرجع DataLakeCatalog للاطّلاع على تفاصيل الإعدادات. أما إعداد كل كتالوج على حدة، فتجده في أدلة الكتالوج.
بالنسبة إلى عمليات الكتابة، يتطلب Iceberg allow_insert_into_iceberg (25.7+، وBeta بدءًا من 26.2). راجع الكتابة إلى بحيرات البيانات. ويتطلب Delta Lake allow_delta_lake_writes (25.9+). وتوضّح مصفوفة الدعم العلامات التي تنطبق على كل تنسيق وكل عملية.
تتطابق أرقام الإصدارات في هذه الصفحة مع إصدارات ClickHouse (Cloud والمُدارة ذاتيًا). تحقّق من إصدار خدمتك قبل تمكين أي إعداد أو ميزة. يعتمد أداء استعلامات Lake على مقدار البيانات الوصفية وعدد ملفات Parquet التي يقرؤها ClickHouse من التخزين الكائني. وكما هو الحال مع أي جدول في ClickHouse، يتحسّن أداء الاستعلامات عند التصفية حسب أعمدة التقسيم واختيار عدد أقل من الأعمدة.
حسّن أداء الاستعلامات
قم بالتصفية حسب أعمدة التقسيم في
عادات الاستعلام
WHERE. تخزّن Iceberg وDelta Lake البيانات الوصفية للتقسيم، مما يتيح لـ ClickHouse تخطي الملفات غير ذات الصلة أثناء تخطيط الاستعلام. وإذا كان عامل التصفية يستهدف عمودًا خارج مواصفات التقسيم، فسيفحص ClickHouse كل ملف مطابق.
بالنسبة إلى جداول Iceberg التي تستخدم التقسيم المخفي، قم بالتصفية حسب العمود المصدر في مخطط الجدول، وليس حسب عمود تقسيم منفصل أو اسم حقل مُحوَّل. إذا كان الجدول مُقسَّمًا حسب
day(event_time)، فأضف شرطًا على
event_time. ويستنتج ClickHouse استبعاد الأقسام من هذا الشرط باستخدام مواصفات تقسيم Iceberg. راجع استبعاد الأقسام ومواصفة Iceberg.
اعرض فقط الأعمدة التي تحتاج إليها بدلًا من
SELECT count()
FROM my_lake.`logs.application`
WHERE event_time >= '2026-03-01'
AND event_time < '2026-03-02'
SELECT *. يقرأ ClickHouse تنسيق Parquet عمودًا بعمود من تخزين الكائنات، لذا فإن عمليات
SELECT الأضيق تقلّل عدد البايتات المنقولة والمفكوك ضغطها.
ضع عوامل التصفية الانتقائية في
WHERE. بدءًا من ClickHouse 26.2+، أصبح PREWHERE مدعومًا أيضًا مع Iceberg وعمليات قراءة جداول البحيرات الأخرى، إذ يُجري التصفية على مستوى Parquet قبل قراءة الأعمدة المتبقية. ولا يزال استبعاد الأقسام يعتمد على تصفية الأعمدة المستخدمة في التقسيم، وليس على PREWHERE وحده.
تُطبّق جداول Iceberg التي تتضمن position or equality deletes بكثافة تصفية merge-on-read أثناء الفحص. لذا توقّع عملًا أكبر لكل ملف مما قد يوحي به تشذيب manifest وحده.
في عمليات النشر متعددة العقد، استخدم دوال الجداول الخاصة بـ cluster لتوزيع قراءات الملفات عبر النسخ المتماثلة.
في ClickHouse Cloud والخدمات متعددة العقد مُدارة ذاتيًا، توزّع الإصدارات الخاصة بالعناقيد من دوال جداول البحيرات قراءات ملفات Parquet على النسخ المتماثلة. وتتولى العقدة البادئة توزيع الملفات على العُمّال بالتوازي. استخدم إصدارات العناقيد للقراءات على دفعات وعمليات التحميل المجدولة على الجداول الكبيرة. أما في عمليات النشر أحادية العقدة، فتكفي دالة الجدول القياسية. مرّر اسم العنقود كوسيط أول (
القراءة المتوازية على العناقيد متعددة العقد
'default' على ClickHouse Cloud). تتوفر إصدارات العناقيد لجميع التنسيقات المدعومة:
يمكنك دمج قراءات العناقيد مع إعدادات أداء أخرى.
|التنسيق
|دوال العنقود
|Iceberg
|icebergS3Cluster(), icebergAzureCluster()
|Delta Lake
|deltaLakeCluster(), deltaLakeAzureCluster()
|Hudi
|hudiCluster()
|Paimon
|paimonS3Cluster()
بالنسبة إلى تحميلات الدُفعات المتكررة من جداول البحيرة، حدِّد نطاق كل تشغيل على مجموعة لقطات بدلًا من إعادة قراءة الجدول كاملًا. ومن دون هذه الحدود، قد يفحص ClickHouse جميع الإصدارات والملفات في كل تشغيل، مما يزيد عمليات القراءة من التخزين الكائني ووقت الاستعلام. خزّن معرّف اللقطة من آخر تحميل ناجح، واستخدمه كحدٍّ أدنى في التشغيل التالي.
قيّد قراءات الدُفعات بنطاق اللقطات
- بالنسبة إلى Iceberg، اقرأ عرضًا عند نقطة زمنية محددة باستخدام iceberg_snapshot_id أو iceberg_timestamp_ms (25.4+). وبالنسبة إلى الجداول من نوع append-only، ادمج إعدادات اللقطة مع عوامل تصفية التقسيم في
WHERE. استخدم system.iceberg_history (25.6+) للعثور على معرّفات اللقطات بين مرات التشغيل.
- بالنسبة إلى Delta Lake، اقرأ التغييرات بين إصدارين باستخدام delta_lake_snapshot_start_version وdelta_lake_snapshot_end_version (25.12+). واقرأ لقطة واحدة باستخدام delta_lake_snapshot_version (25.8+). راجع Delta change data feed للاطلاع على مثال على CDF.
يدعم كل من التنسيقين enable_filesystem_cache للاحتفاظ بملفات Parquet كثيرة الاستخدام على القرص المحلي بين الاستعلامات. في بيئات النشر المُدارة ذاتيًا، اضبط قرص التخزين المؤقت لنظام الملفات في إعدادات الخادم لكي تتوفر مساحة تخزين يكتب إليها هذا الإعداد. يدير ClickHouse Cloud التخزين المؤقت تلقائيًا. عيّن
تخزين ملفات Parquet مؤقتًا محليًا
enable_filesystem_cache = 0 عند إجراء اختبارات الأداء حتى لا تُخفي نتائج التخزين المؤقت التغييرات بين مرات التشغيل.
معظم تحسينات القراءة في Apache Iceberg مفعّلة افتراضيًا. تتحكم الإعدادات أدناه في استبعاد الأقسام، والتخزين المؤقت للبيانات الوصفية، وعدد مرات الاتصال بالكتالوج.
Apache Iceberg
إعدادات القراءة
|الإعداد
|منذ
|الافتراضي
|ملاحظات
|use_iceberg_partition_pruning
|25.1
1 اعتبارًا من 25.6
|يتجاوز ملفات البيانات بالاستناد إلى البيانات الوصفية للتقسيم في ملفات manifest
|use_iceberg_metadata_files_cache
|25.4
1
|يخزّن قوائم manifest وJSON البيانات الوصفية مؤقتًا في الذاكرة
|iceberg_metadata_staleness_ms
|26.3
0
|إعداد للاستعلام. استخدم البيانات الوصفية المخزنة مؤقتًا عندما تكون أحدث من هذه النافذة بدلًا من استدعاء الكتالوج في كل استعلام
|iceberg_use_version_hint
|25.6
|—
|يقرأ
version-hint.text لتسريع تحديد البيانات الوصفية عند الوصول المباشر إلى المسار
تتطلب جداول Iceberg المتصلة بالكتالوج جلب البيانات الوصفية مع كل query ما لم تُخزَّن مؤقتًا. اجمع بين الإعدادين التاليين (26.4+):
تقليل زمن وصول الكتالوج
- اضبط iceberg_metadata_async_prefetch_period_ms عند إنشاء الجدول لإجراء الجلب المسبق للبيانات الوصفية في الخلفية.
- اضبط iceberg_metadata_staleness_ms (26.3+) على الاستعلامات لقبول بيانات وصفية قديمة قليلًا مقابل تجنب رحلة الذهاب والإياب إلى الكتالوج.
تجلب قيمة
CREATE TABLE events
ENGINE = IcebergS3('https://my-bucket.s3.amazonaws.com/warehouse/events/')
SETTINGS iceberg_metadata_async_prefetch_period_ms = 60000;
SELECT count()
FROM events
SETTINGS iceberg_metadata_staleness_ms = 60000;
0 لـ staleness دائمًا أحدث البيانات الوصفية. زِد هذه النافذة لأعباء العمل كثيفة القراءة التي تتغير فيها الجداول على فترات متباعدة.
عندما يختار ClickHouse ملف البيانات الوصفية غير الصحيح (توجد عدة ملفات
.metadata.json في path الجدول)، ثبّت اختيار الملف باستخدام iceberg_metadata_file_path (25.4+) أو iceberg_metadata_table_uuid عند إنشاء الجدول. راجع تحديد ملف البيانات الوصفية.
اقرأ لقطة تاريخية باستخدام iceberg_timestamp_ms أو iceberg_snapshot_id (كلاهما متاح بدءًا من 25.4). لا تعيّن كليهما في الاستعلام نفسه. افحص تسلسل اللقطات في system.iceberg_history (25.6+) قبل اختيار المعرّف. لعمليات تحميل الدُفعات المتكررة، راجع تقييد قراءات الدُفعات باللقطات.
السفر عبر الزمن
SELECT count()
FROM my_iceberg_table
SETTINGS iceberg_timestamp_ms = 1714636800000
إلى جانب allow_insert_into_iceberg (25.7+، Beta بدءًا من 26.2)، يمكنك التحكم في حجم ملف الإخراج وعدد التقسيمات أثناء الإدراج:
عمليات الكتابة في Iceberg
راجع الكتابة إلى بحيرات البيانات ومرجع محرك Iceberg.
|الإعداد
|منذ
|الغرض
|iceberg_insert_max_rows_in_data_file
|25.9
|الحد الأقصى لعدد الصفوف في كل ملف بيانات ناتج
|iceberg_insert_max_bytes_in_data_file
|25.9
|الحد الأقصى لعدد البايتات في كل ملف بيانات ناتج
|iceberg_insert_max_partitions
|25.12
|الحد الأقصى لعدد التقسيمات المكتوبة في عملية إدراج واحدة
ابتداءً من الإصدار 25.6، يقرأ ClickHouse جداول Delta Lake على S3 وGCS باستخدام نواة Delta Lake المكتوبة بلغة Rust (allow_experimental_delta_kernel_rs، 25.5+). على Azure Blob Storage، استخدم deltaLakeAzure() مع القارئ legacy لأن هذه النواة معطّلة هناك. وبدون هذه النواة، لن تتوفر استبعاد الأقسام أو تغذية بيانات التغيير أو قراءة snapshot version.
Delta Lake
يجب تمكين allow_experimental_delta_kernel_rs لاستخدام استبعاد الأقسام، وتغذية بيانات التغيير، وقراءة إصدارات اللقطات. ويكون مفعّلًا افتراضيًا على S3 وGCS بدءًا من الإصدار 25.5. فعِّله صراحةً في الإصدارات الأقدم أو عند استكشاف الأخطاء وإصلاحها:
Delta Kernel
SET allow_experimental_delta_kernel_rs = 1;
إعدادات القراءة
تُطبِّق الجداول التي تحتوي على متجهات الحذف (26.2+) تصفية على مستوى الصفوف أثناء القراءة. يتعامل ClickHouse مع ذلك تلقائيًا، لكن المسح في الجداول التي تكثر فيها DV يتطلب عملاً أكبر لكل ملف.
|الإعداد
|منذ
|الافتراضي
|ملاحظات
|delta_lake_enable_engine_predicate
|25.8
1
|يُمرِّر عوامل التصفية إلى النواة لاستبعاد الأقسام. يتطلب Delta Kernel
|delta_lake_reload_schema_for_consistency
|26.3
0
|يعيد تحميل المخطط قبل كل query عندما يُجري الكتّاب المتزامنون تغييرات على المخطط
|delta_lake_snapshot_start_version / delta_lake_snapshot_end_version
|25.12
-1
|يقرأ تغييرات CDF بين إصدارَي لقطتين. يتطلب تمكين CDF في المصدر
|delta_lake_snapshot_version
|25.8
-1
|يقرأ لقطة تاريخية واحدة. اضبط
-1 للحصول على أحدث لقطة (
0 قيمة صالحة)
لقراءة الصفوف التي تغيّرت فقط بين لقطتَي Delta، عيّن delta_lake_snapshot_start_version وdelta_lake_snapshot_end_version (25.12+). يجب أن تكون تغذية بيانات التغيير مفعّلة للجدول في المصدر الأصلي (
تغذية بيانات التغيير في Delta
delta.enableChangeDataFeed). عيّن كلاً من إصدارَي البداية والنهاية في إعدادات الاستعلام. سيؤدي تعيين إصدار النهاية فقط إلى حدوث خطأ.
خزّن إصدار النهاية بعد كل عملية تحميل ناجحة، ومرّره باعتباره إصدار البداية في التشغيل التالي. تتضمن النتيجة أعمدة CDF (
SELECT *
FROM deltaLake('s3://my-bucket/warehouse/ga4_events/')
SETTINGS
delta_lake_snapshot_start_version = 42,
delta_lake_snapshot_end_version = 47
_change_type,
_commit_version,
_commit_timestamp). تعامل مع هذه الأعمدة قبل تحميل البيانات إلى الجدول الهدف. للاطلاع على النمط العام للّقطات، راجع تقييد قراءات الدفعات باللقطات.
إلى جانب allow_delta_lake_writes (25.9+)، تحكَّم في حجم ملف الإخراج أثناء الإدراج:
عمليات الكتابة في Delta Lake
|الإعداد
|منذ
|الغرض
|delta_lake_insert_max_rows_in_data_file
|25.9
|الحد الأقصى للصفوف في كل ملف بيانات إخراج
|delta_lake_insert_max_bytes_in_data_file
|25.9
|الحد الأقصى للبايتات في كل ملف بيانات إخراج
تتطلب عمليات الكتابة استخدام Delta Kernel مع S3 أو GCS. راجع مرجع محرك DeltaLake للاطلاع على أمثلة.
SET allow_delta_lake_writes = 1;
INSERT INTO my_delta_table
SETTINGS
delta_lake_insert_max_rows_in_data_file = 1000000,
delta_lake_insert_max_bytes_in_data_file = 134217728
SELECT * FROM source_table
غالبًا ما ترجع الاستعلامات البطيئة على بحيرة البيانات، أو التي تُرجع نتائج غير متوقعة، إلى عمليات قراءة البيانات الوصفية، أو استبعاد الأقسام، أو مشاكل الاتصال بـ الكتالوج. ابدأ بعمليات التحقق أدناه، ثم استخدم سجلات البيانات الوصفية الخاصة بكل format عند الحاجة.
استكشاف أخطاء استعلامات بحيرة البيانات وإصلاحها
لا يتحقق
التحقق من اتصال الكتالوج
CREATE DATABASE مع
DataLakeCatalog من بيانات الاعتماد. يمكن أن تظل قاعدة البيانات موجودة حتى إذا كان الاتصال بالكتالوج معطّلًا. اعتبارًا من ClickHouse 26.4، شغّل فحصًا صحيًا خفيفًا:
في الإصدارات الأقدم، تأكّد من الاتصال باستخدام
CHECK DATABASE my_lake;
SHOW TABLES FROM my_lake وافحص رسالة الخطأ. استخدم
SHOW CREATE TABLE مع اسم جدول محاط بعلامتَي الاقتباس المائلتين للتحقّق من مسار التخزين الذي تم تحديده ونوع المحرّك:
إذا لم تظهر جداول كتالوج في
SHOW CREATE TABLE my_lake.`db.table`;
system.tables، ففعِّل show_remote_databases_in_system_tables (25.8+). تُخفى جداول كتالوج افتراضيًا عن استبطان النظام. في الإصدارات السابقة لـ 26.6، استخدم اسمها السابق،
show_data_lake_catalogs_in_system_tables.
يكشف كلٌّ من Iceberg وDelta Lake عن الأعمدة الافتراضية (
اعرف الملفات التي تتم قراءتها
_path,
_file,
_size,
_time,
_etag) في كل عملية قراءة. نفّذ التجميع حسب
_path لمعرفة ما إذا كان استبعاد الأقسام يعمل كما ينبغي، أو ما إذا كان الاستعلام يفحص ملفات أكثر من المتوقع. بالنسبة إلى جداول Iceberg ذات التقسيم المخفي، طبّق عامل التصفية على العمود المصدر (مثل
event_time) لا على عمود قسم منفصل:
SELECT _path, count() AS rows
FROM my_lake.`logs.application`
WHERE event_time >= '2026-03-01'
AND event_time < '2026-03-02'
GROUP BY _path
ORDER BY rows DESC;
قارن بين
تحقّق من حجم المسح
read_rows و
read_bytes في system.query_log قبل إضافة عوامل التصفية أو ضبط الإعدادات وبعدها. تُظهر ProfileEvents مثل
ReadBufferFromS3Bytes و
CachedReadBufferReadFromCacheBytes مقدار البيانات التي جاءت من التخزين الكائني مقابل ذاكرة التخزين المؤقت المحلية. راجع تحسين الاستعلام للحصول على شرح كامل لـ query_log وEXPLAIN.
عطّل enable_filesystem_cache عند إجراء اختبارات الأداء حتى لا تُخفي مرات الوصول الناجح إلى ذاكرة التخزين المؤقت الفروق بين التشغيلات.
يوفّر ClickHouse ثلاثة جداول نظام لأغراض تصحيح الأخطاء على مستوى البيانات الوصفية. فعِّل التسجيل على مستوى الاستعلام فقط. فهي ليست مخصّصة للمراقبة المستمرة.
سجلات البيانات الوصفية
شغّل استعلامًا مع تمكين التسجيل، ثم نفّذ عملية flush للسجل، وبعد ذلك افحص السجلات الخاصة بذلك
|جدول النظام
|التنسيق
|منذ
|فعِّله باستخدام
|استخدمه لـ
|system.iceberg_metadata_log
|Iceberg
|25.9
|iceberg_metadata_log_level في الاستعلام
|تتبّع ملفات البيانات الوصفية المقروءة وقرارات استبعاد الأقسام
|system.iceberg_history
|Iceberg
|25.6
|يُملأ تلقائيًا لجداول Iceberg في ClickHouse
|افحص تسلسل اللقطات قبل استعلامات السفر عبر الزمن
|system.delta_lake_metadata_log
|Delta Lake
|25.10
|delta_lake_log_metadata =
1 في الاستعلام
|تتبّع ملفات البيانات الوصفية في Delta وتحديد اللقطة
query_id:
في ClickHouse Cloud، تكون بيانات السجلات محلية لكل عقدة. استخدم
SELECT count() FROM my_iceberg_table
SETTINGS iceberg_metadata_log_level = 'manifest_file_entry';
SYSTEM FLUSH LOGS iceberg_metadata_log;
SELECT content_type, file_path, pruning_status
FROM system.iceberg_metadata_log
WHERE query_id = '<previous_query_id>';
clusterAllReplicas لرؤية الصورة الكاملة عبر النسخ المتماثلة.
تؤدي مستويات السجل التفصيلية في Iceberg إلى تعطيل التخزين المؤقت للبيانات الوصفية لقوائم manifest والملفات، مما يبطئ الاستعلامات اللاحقة على الجدول نفسه. استخدم مستوى تفصيلاً عاليًا فقط أثناء التحقيق الفعلي. بالنسبة إلى مشكلات predicate في Delta Lake، فعّل delta_lake_throw_on_engine_predicate_error (25.8+) للإخفاق فورًا عندما يتعذر على النواة دفع عامل التصفية إلى الأسفل.
راجع صفحتي المرجع iceberg_metadata_log وdelta_lake_metadata_log للاطلاع على تفاصيل الأعمدة وخيارات مستوى التفصيل.
الخطوات التالية
- البدء — شرح متكامل من الاستعلام المباشر إلى إعادة الكتابة إلى المصدر
- الاستعلام المباشر — دوال الجداول، والمحركات، وإصدارات العناقيد لمختلف التنسيقات الأربعة
- الاتصال بالكتالوجات — إعداد
DataLakeCatalogباستخدام Unity Catalog
- الكتابة إلى بحيرات البيانات — كتابة البيانات مجددًا إلى Iceberg وDelta Lake
- مصفوفة الدعم — مقارنة الميزات عبر التنسيقات، والكتالوجات، وأنظمة التخزين الخلفية