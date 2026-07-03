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يستند Star Schema Benchmark بشكل عام إلى جداول واستعلامات TPC-H، لكنه بخلاف TPC-H يستخدم بنية مخطط نجمي. توجد معظم البيانات في جدول وقائع ضخم جدًا، تحيط به عدة جداول أبعاد صغيرة. وتربط الاستعلامات جدول الوقائع بجدول بُعد واحد أو أكثر لتطبيق شروط التصفية، مثل MONTH = 'JANUARY'. المراجع:

توليد البيانات

أولًا، استنسخ مستودع Star Schema Benchmark ثم ابنِ مولِّد البيانات:
بعد ذلك، أنشئ البيانات. تُحدِّد المعلمة -s عامل القياس. على سبيل المثال، عند استخدام -s 100، يُنشأ 600 مليون صف.

أنشئ الجداول

أنشئ الآن الجداول في ClickHouse:

استيراد البيانات

يمكن استيراد البيانات كما يلي:

جدول غير مُطبَّع

في كثير من حالات استخدام ClickHouse، تُدمَج عدة جداول في جدول مسطّح واحد غير مُطبَّع. هذه الخطوة اختيارية — وفيما يلي تُعرض الاستعلامات بصيغتها الأصلية وبصيغة أُعيدت كتابتها للجدول غير المُطبَّع.

الاستعلامات

تُولَّد هذه الاستعلامات بواسطة ./qgen -s <scaling_factor>. أمثلة على الاستعلامات عند s = 100:

Q1.1

جدول غير مُطبَّع:

Q1.2

جدول غير مطبّع:

Q1.3

جدول غير مُطبَّع:

Q2.1

جدول غير مُطبَّع:

Q2.2

جدول غير مُطبَّع:

Q2.3

جدول غير مُطبَّع:

Q3.1

جدول غير مُطبَّع:

Q3.2

جدول غير مطبّع:

Q3.3

جدول غير مُطبَّع:

Q3.4

جدول غير مُطبَّع:

Q4.1

جدول غير مُطبَّع:

Q4.2

جدول غير مُطبَّع:

Q4.3

جدول غير مُطبَّع:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦