DataLakeCatalog. وتشرح الأدلة التالية كيفية ربط ClickHouse بكل كتالوج مدعوم، بما في ذلك الإعداد والمصادقة وأمثلة على الاستعلامات.
|الكتالوج
|الوصف
|AWS Glue
|الاستعلام عن جداول Iceberg المسجّلة في Glue Data Catalog على AWS والتي تُخزَّن بياناتها في S3.
|Databricks Unity Catalog
|الاتصال بـ Databricks Unity Catalog للوصول إلى جداول Delta Lake وIceberg.
|Iceberg REST Catalog
|استخدام أي كتالوج يطبّق مواصفة Iceberg REST، مثل Tabular.
|Lakekeeper
|الاتصال بـ Lakekeeper Catalog لجداول Iceberg.
|Project Nessie
|الاستعلام عن جداول Iceberg باستخدام Nessie Catalog مع التحكّم في إصدارات البيانات على غرار Git.
|Microsoft OneLake
|الاستعلام عن جداول Iceberg في Microsoft Fabric OneLake.
|Polaris catalog
|الاتصال بـ Polaris catalog لجداول Iceberg.
|BigLake Metastore
|الاستعلام عن جداول Iceberg المسجّلة في BigLake Metastore.