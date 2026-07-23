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يتكامل ClickHouse مع مجموعة من كتالوجات بحيرات البيانات عبر محرّك قاعدة البيانات DataLakeCatalog. وتشرح الأدلة التالية كيفية ربط ClickHouse بكل كتالوج مدعوم، بما في ذلك الإعداد والمصادقة وأمثلة على الاستعلامات.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦