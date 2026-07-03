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السؤال

كيف يمكنني الاتصال بـ ClickHouse باستخدام مصادقة مفتاح SSH؟
نستخدم ClickHouse Cloud هنا كمثال، ولكن من المفترض أن يعمل هذا المثال أيضًا على ClickHouse OSS.

الإجابة

  1. استخدم ssh-keygen لإنشاء زوج مفاتيح. مثال:
  1. استخدم المفتاح العام (ch_key.pub في المثال الوارد أعلاه) لإنشاء USER.
  1. نفّذ SHOW users للتحقّق من إنشاء المستخدم.
  2. امنح المستخدم default_role (اختياري).
  1. استخدم الآن المفتاح الخاص للمصادقة على الخدمة.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦