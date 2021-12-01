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Секция LIMIT BY

Запрос с секцией LIMIT n BY expressions выбирает первые n строк для каждого отличного значения expressions. Ключ LIMIT BY может содержать любое количество выражений.

ClickHouse поддерживает следующий синтаксис:

  • LIMIT [offset_value, ]n BY expressions
  • LIMIT n OFFSET offset_value BY expressions

Во время обработки запроса, ClickHouse выбирает данные, упорядоченные по ключу сортировки. Ключ сортировки задаётся явно в секции ORDER BY или неявно в свойствах движка таблицы (порядок строк гарантирован только при использовании ORDER BY, в ином случае блоки строк не будут упорядочены из-за многопоточной обработки). Затем ClickHouse применяет LIMIT n BY expressions и возвращает первые n для каждой отличной комбинации expressions. Если указан OFFSET, то для каждого блока данных, который принадлежит отдельной комбинации expressions, ClickHouse отступает offset_value строк от начала блока и возвращает не более n. Если offset_value больше, чем количество строк в блоке данных, ClickHouse не возвращает ни одной строки.

LIMIT BY не связана с секцией LIMIT. Их можно использовать в одном запросе.

Если вы хотите использовать в секции LIMIT BY номера столбцов вместо названий, включите настройку enable_positional_arguments.

Примеры

Образец таблицы:

CREATE TABLE limit_by(id Int, val Int) ENGINE = Memory;
INSERT INTO limit_by values(1, 10), (1, 11), (1, 12), (2, 20), (2, 21);

Запросы:

SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 BY id
┌─id─┬─val─┐
│  1 │  10 │
│  1 │  11 │
│  2 │  20 │
│  2 │  21 │
└────┴─────┘
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 1, 2 BY id
┌─id─┬─val─┐
│  1 │  11 │
│  1 │  12 │
│  2 │  21 │
└────┴─────┘

Запрос SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 OFFSET 1 BY id возвращает такой же результат.

Следующий запрос выбирает топ 5 рефереров для каждой пары domain, device_type, но не более 100 строк (LIMIT n BY + LIMIT).

SELECT
    domainWithoutWWW(URL) AS domain,
    domainWithoutWWW(REFERRER_URL) AS referrer,
    device_type,
    count() cnt
FROM hits
GROUP BY domain, referrer, device_type
ORDER BY cnt DESC
LIMIT 5 BY domain, device_type
LIMIT 100

Запрос выберет топ 5 рефереров для каждой пары domain, device_type, но не более 100 строк (LIMIT n BY + LIMIT).

LIMIT n BY работает с NULL как если бы это было конкретное значение. Т.е. в результате запроса пользователь получит все комбинации полей, указанных в BY.