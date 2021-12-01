Секция LIMIT BY
Запрос с секцией
LIMIT n BY expressions выбирает первые
n строк для каждого отличного значения
expressions. Ключ
LIMIT BY может содержать любое количество выражений.
ClickHouse поддерживает следующий синтаксис:
LIMIT [offset_value, ]n BY expressions
LIMIT n OFFSET offset_value BY expressions
Во время обработки запроса, ClickHouse выбирает данные, упорядоченные по ключу сортировки. Ключ сортировки задаётся явно в секции ORDER BY или неявно в свойствах движка таблицы (порядок строк гарантирован только при использовании ORDER BY, в ином случае блоки строк не будут упорядочены из-за многопоточной обработки). Затем ClickHouse применяет
LIMIT n BY expressions и возвращает первые
n для каждой отличной комбинации
expressions. Если указан
OFFSET, то для каждого блока данных, который принадлежит отдельной комбинации
expressions, ClickHouse отступает
offset_value строк от начала блока и возвращает не более
n. Если
offset_value больше, чем количество строк в блоке данных, ClickHouse не возвращает ни одной строки.
LIMIT BY не связана с секцией
LIMIT. Их можно использовать в одном запросе.
Если вы хотите использовать в секции
LIMIT BY номера столбцов вместо названий, включите настройку enable_positional_arguments.
Примеры
Образец таблицы:
CREATE TABLE limit_by(id Int, val Int) ENGINE = Memory;
INSERT INTO limit_by values(1, 10), (1, 11), (1, 12), (2, 20), (2, 21);
Запросы:
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 BY id
┌─id─┬─val─┐
│ 1 │ 10 │
│ 1 │ 11 │
│ 2 │ 20 │
│ 2 │ 21 │
└────┴─────┘
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 1, 2 BY id
┌─id─┬─val─┐
│ 1 │ 11 │
│ 1 │ 12 │
│ 2 │ 21 │
└────┴─────┘
Запрос
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 OFFSET 1 BY id возвращает такой же результат.
Следующий запрос выбирает топ 5 рефереров для каждой пары
domain, device_type, но не более 100 строк (
LIMIT n BY + LIMIT).
SELECT
domainWithoutWWW(URL) AS domain,
domainWithoutWWW(REFERRER_URL) AS referrer,
device_type,
count() cnt
FROM hits
GROUP BY domain, referrer, device_type
ORDER BY cnt DESC
LIMIT 5 BY domain, device_type
LIMIT 100
Запрос выберет топ 5 рефереров для каждой пары
domain, device_type, но не более 100 строк (
LIMIT n BY + LIMIT).
LIMIT n BY работает с NULL как если бы это было конкретное значение. Т.е. в результате запроса пользователь получит все комбинации полей, указанных в
BY.