Секция FORMAT
ClickHouse поддерживает широкий спектр форматов сериализации это может быть использовано, в частности, для результатов запросов. Существует несколько способов выбора формата для
SELECT, один из них заключается в том, чтобы указать
FORMAT format в конце запроса, чтобы получить результирующие данные в любом конкретном формате.
Определенный формат может использоваться для удобства, интеграции с другими системами или для повышения производительности.
Формат по умолчанию
Если
FORMAT предложение опущено, используется формат по умолчанию, который зависит как от настроек, так и от интерфейса, используемого для доступа к серверу ClickHouse. Для HTTP интерфейса и клиента командной строки в пакетном режиме, формат по умолчанию —
TabSeparated. Для клиента командной строки в интерактивном режиме по умолчанию используется формат
PrettyCompact (он производит компактные человекочитаемые таблицы).
Детали реализации
При использовании клиента командной строки данные всегда передаются по сети во внутреннем эффективном формате (
Native). Клиент самостоятельно интерпретирует
FORMAT предложение запроса и форматирует сами данные (тем самым освобождая сеть и сервер от дополнительной нагрузки).