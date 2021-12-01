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Секция FORMAT

ClickHouse поддерживает широкий спектр форматов сериализации это может быть использовано, в частности, для результатов запросов. Существует несколько способов выбора формата для SELECT , один из них заключается в том, чтобы указать FORMAT format в конце запроса, чтобы получить результирующие данные в любом конкретном формате.

Определенный формат может использоваться для удобства, интеграции с другими системами или для повышения производительности.

Если FORMAT предложение опущено, используется формат по умолчанию, который зависит как от настроек, так и от интерфейса, используемого для доступа к серверу ClickHouse. Для HTTP интерфейса и клиента командной строки в пакетном режиме, формат по умолчанию — TabSeparated . Для клиента командной строки в интерактивном режиме по умолчанию используется формат PrettyCompact (он производит компактные человекочитаемые таблицы).