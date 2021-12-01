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Секция FORMAT

ClickHouse поддерживает широкий спектр форматов сериализации это может быть использовано, в частности, для результатов запросов. Существует несколько способов выбора формата для SELECT, один из них заключается в том, чтобы указать FORMAT format в конце запроса, чтобы получить результирующие данные в любом конкретном формате.

Определенный формат может использоваться для удобства, интеграции с другими системами или для повышения производительности.

Формат по умолчанию

Если FORMAT предложение опущено, используется формат по умолчанию, который зависит как от настроек, так и от интерфейса, используемого для доступа к серверу ClickHouse. Для HTTP интерфейса и клиента командной строки в пакетном режиме, формат по умолчанию — TabSeparated. Для клиента командной строки в интерактивном режиме по умолчанию используется формат PrettyCompact (он производит компактные человекочитаемые таблицы).

Детали реализации

При использовании клиента командной строки данные всегда передаются по сети во внутреннем эффективном формате (Native). Клиент самостоятельно интерпретирует FORMAT предложение запроса и форматирует сами данные (тем самым освобождая сеть и сервер от дополнительной нагрузки).