Documentation pour resynchroniser un ClickPipe de base de données

​ Que fait Resync ?

Une resynchronisation comprend les opérations suivantes, dans l’ordre :

Le ClickPipe existant est supprimé et un nouveau ClickPipe de « resynchronisation » est démarré. Ainsi, les modifications de structure des tables source sont prises en compte lorsque vous lancez une resynchronisation. Le ClickPipe de resynchronisation crée (ou remplace) un nouvel ensemble de tables de destination portant les mêmes noms que les tables d’origine, avec le suffixe _resync . Le chargement initial est effectué sur les tables _resync . Les tables _resync sont ensuite échangées avec les tables d’origine. Les lignes supprimées logiquement sont transférées des tables d’origine vers les tables _resync avant l’échange.

Tous les paramètres du ClickPipe d’origine sont conservés dans le ClickPipe de resynchronisation. Les statistiques du ClickPipe d’origine sont réinitialisées dans l’UI.

​ Cas d’usage de la resynchronisation d’un ClickPipe

Voici quelques scénarios :

Vous devrez peut-être apporter des modifications majeures au schéma des tables sources, ce qui rendrait le ClickPipe existant inutilisable et vous obligerait à le redémarrer. Il vous suffit alors de cliquer sur Resync une fois les modifications effectuées. Dans ClickHouse en particulier, vous avez peut-être dû mettre à jour les valeurs des colonnes ORDER BY dans les tables cibles. Vous pouvez utiliser Resync pour recharger les données dans la nouvelle table avec la bonne clé de tri. Le slot de réplication du ClickPipe a été invalidé : Resync crée un nouveau ClickPipe et un nouveau slot sur la base de données source.

Vous pouvez relancer la resynchronisation plusieurs fois. Toutefois, tenez compte de la charge sur la base de données source lors de chaque resynchronisation, car un chargement initial avec des threads parallèles est effectué à chaque fois.

​ Guide de resynchronisation de ClickPipe

Dans l’onglet Sources de données, cliquez sur le Postgres ClickPipe que vous souhaitez resynchroniser. Accédez à l’onglet Paramètres. Cliquez sur le bouton Resync.