Skip to main content
Dans certains cas, il peut être utile d’ajouter des tables spécifiques à un pipe. Cela devient souvent nécessaire à mesure que votre charge de travail transactionnelle ou analytique gagne en ampleur.

Étapes pour ajouter des tables spécifiques à un ClickPipe

Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :
  1. Mettez en pause le pipe.
  2. Cliquez sur Edit Table settings.
  3. Repérez votre table ; vous pouvez la rechercher dans la barre de recherche.
  4. Sélectionnez la table en cochant la case correspondante.

  1. Cliquez sur update.
  2. Une fois la mise à jour effectuée avec succès, le pipe passera successivement par les statuts Setup, Snapshot et Running, dans cet ordre. Le chargement initial de la table peut être suivi dans l’onglet Tables.
Le CDC des tables existantes reprend automatiquement une fois le snapshot de la nouvelle table terminé.
Dernière modification le 23 juillet 2026