Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :
Étapes pour ajouter des tables spécifiques à un ClickPipe
- Mettez en pause le pipe.
- Cliquez sur Edit Table settings.
- Repérez votre table ; vous pouvez la rechercher dans la barre de recherche.
- Sélectionnez la table en cochant la case correspondante.
- Cliquez sur update.
- Une fois la mise à jour effectuée avec succès, le pipe passera successivement par les statuts
Setup,
Snapshotet
Running, dans cet ordre. Le chargement initial de la table peut être suivi dans l’onglet Tables.
Le CDC des tables existantes reprend automatiquement une fois le snapshot de la nouvelle table terminé.