Décrit les étapes nécessaires pour ajouter des tables spécifiques à un ClickPipe.

Ajouter des tables spécifiques à un ClickPipe

Dans certains cas, il peut être utile d’ajouter des tables spécifiques à un pipe. Cela devient souvent nécessaire à mesure que votre charge de travail transactionnelle ou analytique gagne en ampleur.

​ Étapes pour ajouter des tables spécifiques à un ClickPipe

Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

Mettez en pause le pipe. Cliquez sur Edit Table settings. Repérez votre table ; vous pouvez la rechercher dans la barre de recherche. Sélectionnez la table en cochant la case correspondante.

Cliquez sur update. Une fois la mise à jour effectuée avec succès, le pipe passera successivement par les statuts Setup , Snapshot et Running , dans cet ordre. Le chargement initial de la table peut être suivi dans l’onglet Tables.