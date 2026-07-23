Il existe des situations où il peut être utile de mettre en pause un Postgres ClickPipe. Par exemple, vous pouvez vouloir effectuer des analyses sur des données existantes dans un état figé. Il se peut aussi que vous soyez en train d’effectuer des mises à niveau de Postgres. Voici comment mettre en pause puis reprendre un Postgres ClickPipe.

​ Étapes pour mettre en pause un ClickPipe Postgres

Dans l’onglet Sources de données, cliquez sur le ClickPipe Postgres que vous souhaitez mettre en pause. Accédez à l’onglet Paramètres. Cliquez sur le bouton Pause.

Une boîte de dialogue de confirmation devrait s’afficher. Cliquez de nouveau sur Pause.

Accédez à l’onglet Métriques. Après environ 5 secondes (et également après actualisation de la page), le statut du pipe devrait être En pause.

Mettre en pause un ClickPipe Postgres n’arrête pas l’augmentation des slots de réplication.

​ Étapes pour reprendre un ClickPipe Postgres

Dans l’onglet Sources de données, cliquez sur le ClickPipe Postgres que vous souhaitez reprendre. Le statut du miroir doit initialement être En pause. Accédez à l’onglet Paramètres. Cliquez sur le bouton Reprendre.

Une boîte de dialogue de confirmation s’affiche. Cliquez de nouveau sur Reprendre.