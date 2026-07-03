La première étape consiste à retirer la table du pipe. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :
Étapes pour supprimer des tables spécifiques
- Mettez en pause le pipe.
- Cliquez sur Edit Table Settings.
- Repérez votre table : vous pouvez la rechercher dans la barre de recherche.
- Désélectionnez la table en cliquant sur la case à cocher actuellement sélectionnée.
- Cliquez sur Update.
- Une fois la mise à jour effectuée avec succès, dans l’onglet Metrics, le statut sera Running. Cette table ne sera plus répliquée par ce ClickPipe.