Ajoutez des adresses IP autorisées

Pour restreindre les clients autorisés à utiliser la clé API, dans la section Allow access to this API Key, sélectionnez Specific locations. Saisissez une adresse IP ou une plage CIDR, telle que 203.0.113.1 ou 203.0.113.0/24 , puis ajoutez autant d’entrées que nécessaire.

Les Query API endpoints respectent les listes d’autorisation d’IP définies au niveau des clés API. Étant donné que les requêtes sont relayées depuis l’infrastructure de ClickHouse, les listes d’autorisation d’IP au niveau du service ne s’appliquent pas. Consultez IP Access Control pour plus de détails.

Cliquez sur Generate API Key lorsque vous avez terminé de configurer la clé.