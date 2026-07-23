1
Supprimer la table du pipeline
Pour cela, vous pouvez suivre le guide de suppression de table.
2
Tronquer ou supprimer la table dans ClickHouse
Cette étape permet d’éviter les doublons de données lorsque nous ajouterons à nouveau cette table à l’étape suivante. Pour cela, accédez à l’onglet SQL Console dans ClickHouse Cloud et exécutez une requête. Notez que nous avons une validation qui bloque l’ajout d’une table si celle-ci existe déjà dans ClickHouse et n’est pas vide.Sinon, si vous devez conserver l’ancienne table, vous pouvez simplement la renommer. Cela est également utile lorsque la table est très volumineuse et que l’opération de suppression peut prendre un certain temps.
RENAME TABLE table_A TO table_A_bak;
3
Ajouter de nouveau la table au ClickPipe
Pour cela, vous pouvez suivre le guide d’ajout de table.