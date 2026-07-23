Dans certains cas, il peut être utile de resynchroniser des tables spécifiques d’un pipeline. Par exemple, après des changements majeurs de schéma dans Postgres, ou après un remaniement du modèle de données dans ClickHouse.

Bien que la resynchronisation de tables individuelles en un clic soit encore en cours de développement, ce guide explique les étapes à suivre pour le faire dès aujourd’hui avec le Postgres ClickPipe.