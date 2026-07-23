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Dans certains cas, il peut être utile de resynchroniser des tables spécifiques d’un pipeline. Par exemple, après des changements majeurs de schéma dans Postgres, ou après un remaniement du modèle de données dans ClickHouse. Bien que la resynchronisation de tables individuelles en un clic soit encore en cours de développement, ce guide explique les étapes à suivre pour le faire dès aujourd’hui avec le Postgres ClickPipe.
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Supprimer la table du pipeline

Pour cela, vous pouvez suivre le guide de suppression de table.
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Tronquer ou supprimer la table dans ClickHouse

Cette étape permet d’éviter les doublons de données lorsque nous ajouterons à nouveau cette table à l’étape suivante. Pour cela, accédez à l’onglet SQL Console dans ClickHouse Cloud et exécutez une requête. Notez que nous avons une validation qui bloque l’ajout d’une table si celle-ci existe déjà dans ClickHouse et n’est pas vide.Sinon, si vous devez conserver l’ancienne table, vous pouvez simplement la renommer. Cela est également utile lorsque la table est très volumineuse et que l’opération de suppression peut prendre un certain temps.
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Ajouter de nouveau la table au ClickPipe

Pour cela, vous pouvez suivre le guide d’ajout de table.
Dernière modification le 23 juillet 2026