Recommandations pour la production lors de l’exécution de requêtes sur des formats de table ouverts dans ClickHouse : schémas d’intégration, optimisation des performances des requêtes, configuration du catalogue et Débogage.

​ Choisissez une méthode d’accès

Méthode d’accès Quand l’utiliser Exemples Fonction de table Requêtes ad hoc sur un chemin connu icebergS3(), deltaLake(), hudi(), paimon() Moteur de table Requêtes répétées sur le même chemin, sans catalogue IcebergS3, DeltaLake, Hudi Moteur de base de données DataLakeCatalog Workloads de production avec un catalogue ; requêtes fédérées sur de nombreuses tables AWS Glue, Unity Catalog, REST catalogue

​ Fonctions de table

Indiquez le chemin de stockage et les identifiants en intégré lorsque vous connaissez l’emplacement et n’avez pas besoin d’une définition de table persistante.

SELECT count () FROM icebergS3( 'https://my-bucket.s3.amazonaws.com/warehouse/my_table/' ) WHERE event_date >= today() - 7

icebergAzure , icebergLocal et leurs équivalents pour les autres formats). Consultez Utilisez la variante S3 pour AWS S3 et GCS. Azure et le système de fichiers local disposent de variantes dédiées (et leurs équivalents pour les autres formats). Consultez Interroger directement pour la liste complète.

Paimon propose uniquement des fonctions de table.

​ Moteurs de table

Créez une table avec un moteur de table lorsque vous devez interroger plusieurs fois le même chemin. ClickHouse stocke le chemin et les informations d’authentification dans les métadonnées de la table, ce qui vous permet d’interroger un simple nom de table au lieu de reconstruire l’appel de fonction à chaque fois.

CREATE TABLE events ENGINE = IcebergS3( 'https://my-bucket.s3.amazonaws.com/warehouse/events/' ) SELECT count () FROM events WHERE event_date = today()

Les moteurs de table prennent en charge les mêmes fonctionnalités de lecture que les fonctions de table, notamment la mise en cache des données et la mise en cache des métadonnées . Les données ne sont jamais dupliquées dans ClickHouse. Un moteur de table est utile lorsque vous partagez l’accès à la même table avec une équipe ou exécutez des tâches planifiées sur celle-ci.

​ Moteur de base de données DataLakeCatalog

Connectez ClickHouse une seule fois lorsque des tables sont enregistrées dans un catalogue de données . Chaque table du catalogue apparaît automatiquement comme une table ClickHouse, y compris les tables ajoutées ultérieurement dans le catalogue source après la création de la connexion.

CREATE DATABASE my_lake ENGINE = DataLakeCatalog SETTINGS catalog_type = 'glue' , region = 'us-east-1' , aws_access_key_id = '<key>' , aws_secret_access_key = '<secret>' SELECT count () FROM my_lake. `analytics.events`

Cette approche passe mieux à l’échelle que la création de définitions de table individuelles lorsque vous gérez de nombreuses tables ou plusieurs catalogues. Consultez Se connecter aux catalogues et les guides des catalogues

Backticks pour les noms de table en plusieurs parties Les catalogues utilisent souvent la convention de nommage database.table . Entourez de backticks le nom qualifié par la base de données, comme dans l’exemple ci-dessus.

​ Paramètres requis

De nombreuses intégrations nécessitent l’activation d’un flag avant la première utilisation. Vérifiez la version de votre service si CREATE DATABASE échoue avec une erreur d’autorisation.

Pour les connexions aux catalogues, chaque type de catalogue possède son propre flag. Consultez Connexion aux catalogues pour une vue d’ensemble, et la référence DataLakeCatalog pour le détail des paramètres. La configuration de chaque catalogue se trouve dans les guides des catalogues

​ Améliorer les performances des requêtes

Les numéros de version indiqués sur cette page correspondent aux versions publiées de ClickHouse (Cloud et auto-géré). Vérifiez la version de votre service avant d’activer un paramètre ou une fonctionnalité.

Les performances des requêtes sur Lake dépendent de la quantité de métadonnées et du nombre de fichiers Parquet que ClickHouse lit depuis le stockage objet. Comme pour toute table ClickHouse, les performances des requêtes s’améliorent en filtrant sur les colonnes de partition et en sélectionnant un plus petit nombre de colonnes.

​ Bonnes pratiques de requête

Filtrez sur les colonnes de partition dans WHERE . Iceberg et Delta Lake stockent des métadonnées de partition qui permettent à ClickHouse d’ignorer les fichiers non pertinents lors de la planification de la requête. Si votre filtre cible une colonne qui ne figure pas dans la spécification de partitionnement, ClickHouse parcourt chaque fichier correspondant.

colonne source dans le schéma de la table, et non sur une colonne de partition distincte ou sur le nom d’un champ transformé. Si la table est partitionnée par day(event_time) , ajoutez un prédicat sur event_time . ClickHouse déduit l’élagage des partitions de ce filtre en s’appuyant sur la spécification de partitionnement d’Iceberg. Voir Pour les tables Iceberg avec partitionnement masqué , filtrez sur ladans le schéma de la table, et non sur une colonne de partition distincte ou sur le nom d’un champ transformé. Si la table est partitionnée par, ajoutez un prédicat sur. ClickHouse déduit l’élagage des partitions de ce filtre en s’appuyant sur la spécification de partitionnement d’Iceberg. Voir Partition pruning et la spécification d’Iceberg

SELECT count () FROM my_lake. `logs.application` WHERE event_time >= '2026-03-01' AND event_time < '2026-03-02'

SELECT * . ClickHouse lit SELECT plus ciblés réduisent le volume d’octets transférés et décompressés. Listez uniquement les colonnes dont vous avez besoin au lieu de. ClickHouse lit Parquet colonne par colonne depuis le stockage objet, donc desplus ciblés réduisent le volume d’octets transférés et décompressés.

WHERE . À partir de ClickHouse 26.2, Placez les filtres sélectifs dans. À partir de ClickHouse 26.2, PREWHERE est également pris en charge pour Iceberg et les lectures d’autres tables de data lake, car il filtre au niveau de la couche Parquet avant de lire les colonnes restantes. L’élagage des partitions dépend toujours du filtrage des colonnes sources de partition, et pas du seul PREWHERE.

Les tables Iceberg avec beaucoup de suppressions par position ou par égalité appliquent un filtrage merge-on-read lors du parcours. Attendez-vous à davantage de travail par fichier que ne le laisserait supposer le seul élagage des manifestes.

Dans les déploiements multinœuds, utilisez les fonctions de table cluster pour répartir les lectures de fichiers entre les répliques.

​ Lectures parallèles sur des clusters multinœuds

Sur ClickHouse Cloud et les services multinœuds autogérés, les variantes cluster des fonctions de table pour les data lakes répartissent la lecture des fichiers Parquet entre les répliques. Le nœud initiateur répartit les fichiers entre les workers en parallèle. Utilisez les variantes cluster pour les lectures par lot et les chargements planifiés sur de grandes tables. Sur les déploiements à nœud unique, la fonction de table standard suffit.

Indiquez le nom de votre cluster comme premier argument ( 'default' sur ClickHouse Cloud). Des variantes cluster existent pour tous les formats pris en charge :

Format Fonctions cluster Iceberg icebergS3Cluster(), icebergAzureCluster() Delta Lake deltaLakeCluster(), deltaLakeAzureCluster() Hudi hudiCluster() Paimon paimonS3Cluster()

Vous pouvez combiner les lectures sur cluster avec d’autres paramètres de performances.

​ Limiter les lectures par lot aux instantanés

Pour les chargements par lot répétés à partir de tables de data lake, limitez chaque exécution à une plage d’instantanés au lieu de relire la table complète. Sans bornes, ClickHouse peut parcourir toutes les versions et tous les fichiers à chaque exécution, ce qui augmente les lectures sur le stockage objet et le temps de requête.

Stockez l’identifiant de l’instantané de votre dernier chargement réussi et utilisez-le comme borne inférieure lors de l’exécution suivante.

Pour Iceberg, lisez une vue à un instant donné avec iceberg_snapshot_id ou iceberg_timestamp_ms (25.4+). Pour les tables en ajout uniquement, combinez les paramètres d’instantané avec des filtres de partition dans WHERE . Utilisez system.iceberg_history (25.6+) pour retrouver les ID d’instantané entre les exécutions.

. Utilisez system.iceberg_history (25.6+) pour retrouver les ID d’instantané entre les exécutions. Pour Delta Lake, lisez les changements entre deux versions avec delta_lake_snapshot_start_version et delta_lake_snapshot_end_version (25.12+). Lisez un instantané unique avec delta_lake_snapshot_version (25.8+). Consultez Delta change data feed pour un exemple de CDF.

​ Mettre les fichiers Parquet en cache localement

enable_filesystem_cache = 0 lors des tests de performance afin que les accès au cache ne masquent pas les changements entre les exécutions. Les deux formats prennent en charge enable_filesystem_cache pour conserver sur le disque local les fichiers Parquet les plus sollicités entre les requêtes. Dans les déploiements autogérés, configurez un filesystem cache disk dans la configuration du serveur afin que ce paramètre dispose d’un espace de stockage où écrire. ClickHouse Cloud gère automatiquement la mise en cache. Définissezlors des tests de performance afin que les accès au cache ne masquent pas les changements entre les exécutions.

​ Apache Iceberg

La plupart des optimisations de lecture d’Apache Iceberg sont activées par défaut. Les paramètres ci-dessous contrôlent l’élagage des partitions, la mise en cache des métadonnées et les allers-retours vers le catalogue.

​ Paramètres de lecture

Paramètre Depuis Par défaut Remarques use_iceberg_partition_pruning 25.1 1 à partir de 25.6 Ignore les fichiers de données à l’aide des métadonnées de partition présentes dans les manifestes use_iceberg_metadata_files_cache 25.4 1 Met en cache en mémoire les listes de manifestes et les métadonnées JSON iceberg_metadata_staleness_ms 26.3 0 Paramètre de requête. Utilise les métadonnées en cache lorsqu’elles sont plus récentes que cet intervalle, au lieu d’interroger le catalogue à chaque requête iceberg_use_version_hint 25.6 — Lit version-hint.text pour accélérer la résolution des métadonnées lors d’un accès direct par chemin

​ Réduire la latence du catalogue

Les tables Iceberg reliées à un catalogue nécessitent une récupération des métadonnées à chaque requête, sauf si vous mettez ces métadonnées en cache. Combinez deux paramètres (26.4+) :

Définissez iceberg_metadata_async_prefetch_period_ms lors de la création de la table pour précharger les métadonnées en arrière-plan. Définissez iceberg_metadata_staleness_ms (26.3+) dans les requêtes pour accepter des métadonnées légèrement périmées et ainsi éviter l’aller-retour vers le catalogue.

CREATE TABLE events ENGINE = IcebergS3( 'https://my-bucket.s3.amazonaws.com/warehouse/events/' ) SETTINGS iceberg_metadata_async_prefetch_period_ms = 60000 ; SELECT count () FROM events SETTINGS iceberg_metadata_staleness_ms = 60000 ;

Une valeur de staleness de 0 récupère toujours les métadonnées les plus récentes. Augmentez cette fenêtre pour les charges de travail à forte intensité de lecture, où les tables changent rarement.

.metadata.json dans le chemin de la table), forcez la résolution avec Lorsque ClickHouse sélectionne le mauvais fichier de métadonnées (plusieurs fichiersdans le chemin de la table), forcez la résolution avec iceberg_metadata_file_path (25.4+) ou iceberg_metadata_table_uuid lors de la création de la table. Voir Résolution du fichier de métadonnées

​ Voyage temporel

SELECT count () FROM my_iceberg_table SETTINGS iceberg_timestamp_ms = 1714636800000

​ Écritures vers Iceberg

Au-delà de allow_insert_into_iceberg (25.7+, bêta à partir de 26.2), contrôlez la taille des fichiers de sortie et le nombre de partitions à l’insertion :

Paramètre Depuis Objectif iceberg_insert_max_rows_in_data_file 25.9 Nombre maximal de lignes par fichier de données de sortie iceberg_insert_max_bytes_in_data_file 25.9 Taille maximale en octets par fichier de données de sortie iceberg_insert_max_partitions 25.12 Nombre maximal de partitions écrites lors d’une seule insertion

​ Delta Lake

À partir de la version 25.6, ClickHouse lit Delta Lake sur S3 et GCS via le kernel Rust de Delta Lake ( allow_experimental_delta_kernel_rs , 25.5+). Sur Azure Blob Storage, utilisez deltaLakeAzure() avec le lecteur legacy, car le kernel y est désactivé. Sans le kernel, l’élagage des partitions, le flux de données des modifications et la lecture de versions d’instantané ne sont pas disponibles.

​ Delta Kernel

allow_experimental_delta_kernel_rs doit être activé pour l’élagage des partitions, le flux de données des modifications et la lecture de versions de snapshot. Il est activé par défaut sur S3 et GCS à partir de la version 25.5. Activez-le explicitement sur les versions antérieures ou pour le dépannage :

SET allow_experimental_delta_kernel_rs = 1 ;

​ Paramètres de lecture

Setting Since Default Notes delta_lake_enable_engine_predicate 25.8 1 Transmet les filtres au kernel pour l’élagage des partitions. Nécessite Delta Kernel delta_lake_reload_schema_for_consistency 26.3 0 Recharge le schéma avant chaque requête lorsque des writers concurrents font évoluer le schéma delta_lake_snapshot_start_version / delta_lake_snapshot_end_version 25.12 -1 Lit les changements CDF entre deux versions d’instantané. Nécessite que CDF soit activé en amont delta_lake_snapshot_version 25.8 -1 Lit un instantané historique unique. Définissez -1 pour le plus récent ( 0 est valide)

Les tables avec des deletion vectors (26.2+) appliquent un filtrage au niveau des lignes pendant la lecture. ClickHouse gère cela automatiquement, mais les parcours sur les tables contenant beaucoup de DV demandent plus de travail par fichier.

​ Flux de données des modifications Delta

delta.enableChangeDataFeed ). Définissez les versions de début et de fin dans les paramètres de requête. Définir uniquement la version de fin provoque une erreur. Pour lire uniquement les lignes modifiées entre deux instantanés Delta, définissez delta_lake_snapshot_start_version et delta_lake_snapshot_end_version (25.12+). La table doit avoir le flux de données des modifications activé dans la source amont (). Définissez les versions de début et de fin dans les paramètres de requête. Définir uniquement la version de fin provoque une erreur.

SELECT * FROM deltaLake( 's3://my-bucket/warehouse/ga4_events/' ) SETTINGS delta_lake_snapshot_start_version = 42 , delta_lake_snapshot_end_version = 47

_change_type , _commit_version , _commit_timestamp ). Traitez-les avant de charger les données dans votre table cible. Pour le modèle général des instantanés, voir Conservez la version de fin après chaque chargement réussi et réutilisez-la comme version de début lors de l’exécution suivante. Le résultat comprend des colonnes CDF (). Traitez-les avant de charger les données dans votre table cible. Pour le modèle général des instantanés, voir Limiter les lectures en lot aux instantanés

​ Écritures Delta Lake

En plus de allow_delta_lake_writes (25.9+), contrôlez la taille des fichiers de sortie à l’insertion :

Paramètre Depuis Objectif delta_lake_insert_max_rows_in_data_file 25.9 Limite de lignes par fichier de données de sortie delta_lake_insert_max_bytes_in_data_file 25.9 Limite d’octets par fichier de données de sortie

SET allow_delta_lake_writes = 1 ; INSERT INTO my_delta_table SETTINGS delta_lake_insert_max_rows_in_data_file = 1000000 , delta_lake_insert_max_bytes_in_data_file = 134217728 SELECT * FROM source_table

Les opérations d’écriture nécessitent Delta Kernel sur S3 ou GCS. Consultez la référence du moteur DeltaLake pour des exemples.

​ Débogage des requêtes sur le data lake

Les requêtes sur le data lake qui s’exécutent lentement ou renvoient des résultats inattendus sont généralement liées aux lectures de métadonnées, à l’élagage des partitions ou à la connectivité du catalogue. Commencez par les vérifications ci-dessous, puis utilisez si nécessaire les journaux de métadonnées propres au format concerné.

​ Vérifier la connectivité du catalogue

CREATE DATABASE avec DataLakeCatalog ne valide pas les identifiants. Une base de données peut exister même si la connexion au catalogue est rompue. À partir de ClickHouse 26.4, effectuez une vérification d’état légère :

CHECK DATABASE my_lake;

Dans les versions antérieures, vérifiez la connectivité avec SHOW TABLES FROM my_lake et examinez le message d’erreur. Utilisez SHOW CREATE TABLE avec un nom de table entre accents graves pour vérifier le chemin de stockage résolu et le type de moteur :

SHOW CREATE TABLE my_lake. `db.table` ;

system.tables , activez show_data_lake_catalogs_in_system_tables . Si les tables du catalogue n’apparaissent pas dans, activez show_remote_databases_in_system_tables (25.8+). Par défaut, les tables du catalogue sont masquées dans les informations d’introspection du système. Dans les versions antérieures à 26.6, utilisez son ancien nom,

​ Voir quels fichiers sont lus

_path , _file , _size , _time , _etag ) lors de chaque lecture. Regroupez par _path pour voir si l’élagage des partitions fonctionne ou si une requête lit plus de fichiers que prévu. Pour les tables Iceberg avec partitionnement masqué, filtrez sur la colonne source (par exemple event_time ), et non sur une colonne de partition distincte : Iceberg et Delta Lake exposent des colonnes virtuelles ) lors de chaque lecture. Regroupez parpour voir si l’élagage des partitions fonctionne ou si une requête lit plus de fichiers que prévu. Pour les tables Iceberg avec partitionnement masqué, filtrez sur la colonne source (par exemple), et non sur une colonne de partition distincte :

SELECT _path, count () AS rows FROM my_lake. `logs.application` WHERE event_time >= '2026-03-01' AND event_time < '2026-03-02' GROUP BY _path ORDER BY rows DESC ;

​ Vérifier le volume de données parcouru

read_rows et read_bytes dans ReadBufferFromS3Bytes et CachedReadBufferReadFromCacheBytes indiquent quelle quantité de données provient du stockage objet par rapport au cache local. Consultez Comparezetdans system.query_log avant et après l’ajout de filtres ou le réglage des paramètres. Des ProfileEvents commeetindiquent quelle quantité de données provient du stockage objet par rapport au cache local. Consultez l’optimisation des requêtes pour une présentation complète de query_log et d’EXPLAIN.

Désactivez enable_filesystem_cache lors du benchmarking afin que les accès au cache ne masquent pas les changements entre les exécutions.

​ Journaux de métadonnées

ClickHouse expose trois tables système pour le débogage au niveau des métadonnées. Activez la journalisation uniquement au moment de la requête. Elles ne sont pas conçues pour un Monitoring continu.

Table système Format Depuis Activer avec Permet de system.iceberg_metadata_log Iceberg 25.9 iceberg_metadata_log_level sur la requête Suivre les metadata files lus et les décisions d’élagage des partitions system.iceberg_history Iceberg 25.6 Alimentée automatiquement pour les tables Iceberg dans ClickHouse Examiner la lignée des snapshots avant les requêtes de voyage temporel system.delta_lake_metadata_log Delta Lake 25.10 delta_lake_log_metadata = 1 sur la requête Suivre les metadata files Delta et la résolution des snapshots

Exécutez une requête avec la journalisation activée, forcez l’écriture dans le journal, puis examinez les entrées pour ce query_id :

SELECT count () FROM my_iceberg_table SETTINGS iceberg_metadata_log_level = 'manifest_file_entry' ; SYSTEM FLUSH LOGS iceberg_metadata_log; SELECT content_type, file_path, pruning_status FROM system . iceberg_metadata_log WHERE query_id = '<previous_query_id>' ;

Sur ClickHouse Cloud, les données de logs sont locales à chaque nœud. Utilisez clusterAllReplicas pour obtenir une vue d’ensemble complète sur l’ensemble des répliques.

Les niveaux de logs Iceberg les plus verbeux désactivent la mise en cache des métadonnées pour les listes de manifests et les fichiers, ce qui ralentit les requêtes ultérieures sur la même table. N’utilisez une verbosité élevée que pendant vos investigations. En cas de problème de prédicat avec Delta Lake, activez delta_lake_throw_on_engine_predicate_error (25.8+) pour échouer immédiatement lorsque le noyau ne peut pas pousser un filtre jusqu’à la source de données.

Consultez les pages de référence iceberg_metadata_log et delta_lake_metadata_log pour plus de détails sur les colonnes et les options de verbosité.