DataLakeCatalog, l’ensemble du catalogue est exposé sous la forme d’une base de données ClickHouse. Chaque table du catalogue apparaît automatiquement et peut être interrogée avec l’ensemble de ClickHouse SQL — nul besoin de connaître le chemin de chaque table ni de gérer des identifiants distincts pour chacune d’elles.
Ce guide explique comment se connecter à Databricks Unity Catalog. ClickHouse prend également en charge les catalogues suivants — consultez chaque guide de référence pour obtenir les instructions de configuration complètes :
|Catalogue
|Guide de référence
|AWS Glue
|catalogue AWS Glue
|Catalogue REST Iceberg
|catalogue REST
|Lakekeeper
|catalogue Lakekeeper
|Project Nessie
|catalogue Nessie
|Microsoft OneLake
|Fabric OneLake
À titre d’exemple, nous utiliserons Unity Catalog. Databricks Unity Catalog fournit une gouvernance centralisée des données lakehouse de Databricks. Databricks prend en charge plusieurs formats de données pour son lakehouse. Avec ClickHouse, vous pouvez interroger les tables Delta et Iceberg de Unity Catalog qui utilisent des emplacements de stockage externes.
Se connecter à Unity Catalog
Cette intégration est actuellement prise en charge uniquement sur AWS. Les tables sur le stockage géré de Databricks ne sont pas prises en charge, car Unity Catalog ne fournit pas d’identifiants temporaires pour ces emplacements. Consultez la référence Unity Catalog pour plus de détails.
Pour permettre à ClickHouse d’interagir avec Unity Catalog, vous devez vous assurer que celui-ci est configuré pour autoriser l’interaction avec un lecteur externe. Pour cela, suivez le guide « Enable external data access to Unity Catalog ». En plus d’activer l’accès externe, assurez-vous que le principal qui configure l’intégration dispose du privilège
Configuration de Unity Catalog dans Databricks
EXTERNAL USE SCHEMA sur le schéma contenant les tables.
Une fois votre catalogue configuré, vous devez générer des informations d’identification pour ClickHouse. Deux méthodes différentes peuvent être utilisées, selon votre mode d’interaction avec Unity :
- Pour les clients Iceberg, authentifiez-vous avec un service principal.
- Pour les clients Delta, utilisez un jeton d’accès personnel (PAT).
À l’aide de ces informations d’identification, vous pouvez vous connecter à l’endpoint approprié pour interroger les tables Iceberg ou Delta.
Se connecter au catalogue
- Delta
- Iceberg
Le Unity catalog doit être utilisé pour accéder aux données au format Delta.
SET allow_experimental_database_unity_catalog = 1;
CREATE DATABASE unity
ENGINE = DataLakeCatalog('https://<workspace-id>.cloud.databricks.com/api/2.1/unity-catalog')
SETTINGS warehouse = 'CATALOG_NAME', catalog_credential = '<PAT>', catalog_type = 'unity';
Une fois la connexion à votre catalogue établie, vous pouvez afficher la liste des tables.
Lister les tables
SHOW TABLES FROM unity
┌─name───────────────────────────────────────────────┐
│ unity.logs │
│ unity.single_day_log │
└────────────────────────────────────────────────────┘
31 rows in set.
Nous pouvons utiliser la commande standard
Exploration des schémas des tables
SHOW CREATE TABLE pour voir comment les tables ont été créées.
La suite suppose l’interrogation du catalogue REST Iceberg :
Backticks requisNotez qu’il est nécessaire de préciser l’espace de noms et le nom de la table, entourés de backticks : ClickHouse ne prend pas en charge plusieurs espaces de noms.
SHOW CREATE TABLE unity.`icebench.single_day_log`
CREATE TABLE unity.`icebench.single_day_log`
(
`pull_request_number` Nullable(Int64),
`commit_sha` Nullable(String),
`check_start_time` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')),
`check_name` Nullable(String),
`instance_type` Nullable(String),
`instance_id` Nullable(String),
`event_date` Nullable(Date32),
`event_time` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')),
`event_time_microseconds` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')),
`thread_name` Nullable(String),
`thread_id` Nullable(Decimal(20, 0)),
`level` Nullable(String),
`query_id` Nullable(String),
`logger_name` Nullable(String),
`message` Nullable(String),
`revision` Nullable(Int64),
`source_file` Nullable(String),
`source_line` Nullable(Decimal(20, 0)),
`message_format_string` Nullable(String)
)
ENGINE = Iceberg('s3://...')
Toutes les fonctions ClickHouse sont prises en charge. Là encore, l’espace de noms et le nom de la table doivent être délimités par des backticks.
Interroger une table
SELECT count()
FROM unity.`icebench.single_day_log`
Pour des instructions de configuration complètes, consultez le guide de référence sur Unity Catalog.
┌───count()─┐
│ 282634391 │ -- 282.63 million
└───────────┘
1 row in set. Elapsed: 1.265 sec.