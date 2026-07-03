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Cette page présente des matrices de compatibilité complètes pour les intégrations lac de données de ClickHouse. Elle détaille les fonctionnalités disponibles pour chaque format de table ouvert, les catalogues auxquels ClickHouse peut se connecter, ainsi que les fonctionnalités prises en charge par chaque catalogue.

Prise en charge des formats de table ouverts

ClickHouse s’intègre à quatre formats de table ouverts : Apache Iceberg, Delta Lake, Apache Hudi et Apache Paimon. Sélectionnez un format ci-dessous pour consulter sa matrice de compatibilité. Légende : ✅ Pris en charge | ⚠️ Partiel / Expérimental | ❌ Non pris en charge

Prise en charge des catalogues

ClickHouse peut se connecter à des catalogues de données externes à l’aide du moteur de base de données DataLakeCatalog, qui expose le catalogue comme une base de données ClickHouse. Les tables enregistrées dans le catalogue apparaissent automatiquement et peuvent être interrogées avec du SQL standard. Les catalogues suivants sont actuellement pris en charge. Consultez le guide de référence de chaque catalogue pour les instructions de configuration complètes. Toutes les intégrations de catalogues exigent actuellement l’activation d’un paramètre expérimental ou bêta. À l’exception de Microsoft OneLake et de Databricks Unity Catalog, tous les catalogues offrent un accès en lecture seule — les tables peuvent être interrogées, mais il n’est pas possible de les créer ni d’y écrire des données via la connexion au catalogue. Pour charger des données depuis un catalogue dans ClickHouse afin d’accélérer l’analytics, utilisez INSERT INTO SELECT comme indiqué dans le guide d’accélération de l’analytics. Pour réécrire des données dans des formats de table ouverts, créez des tables Iceberg autonomes comme indiqué dans le guide d’écriture des données.
Dernière modification le 3 juillet 2026