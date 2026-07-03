Matrices de compatibilité complètes pour les intégrations ClickHouse avec les formats de table ouverts et les connexions aux catalogues de données.

Cette page présente des matrices de compatibilité complètes pour les intégrations lac de données de ClickHouse. Elle détaille les fonctionnalités disponibles pour chaque format de table ouvert, les catalogues auxquels ClickHouse peut se connecter, ainsi que les fonctionnalités prises en charge par chaque catalogue.

​ Prise en charge des formats de table ouverts

Légende : ✅ Pris en charge | ⚠️ Partiel / Expérimental | ❌ Non pris en charge

​ Prise en charge des catalogues

ClickHouse peut se connecter à des catalogues de données externes à l’aide du moteur de base de données DataLakeCatalog , qui expose le catalogue comme une base de données ClickHouse. Les tables enregistrées dans le catalogue apparaissent automatiquement et peuvent être interrogées avec du SQL standard.

Les catalogues suivants sont actuellement pris en charge. Consultez le guide de référence de chaque catalogue pour les instructions de configuration complètes.