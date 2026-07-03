ClickHouse s’intègre à quatre formats de table ouverts : Apache Iceberg, Delta Lake, Apache Hudi et Apache Paimon. Sélectionnez un format ci-dessous pour consulter sa matrice de compatibilité. Légende : ✅ Pris en charge | ⚠️ Partiel / Expérimental | ❌ Non pris en charge
Prise en charge des formats de table ouverts
- Apache Iceberg
- Delta Lake
- Apache Hudi
- Apache Paimon
|Fonctionnalité
|Statut
|Notes
|Backends de stockage
|AWS S3
|✅
|Via
icebergS3() ou l’alias
iceberg()
|GCS
|✅
|Via
icebergS3() ou l’alias
iceberg()
|Azure Blob Storage
|✅
|Via
icebergAzure()
|HDFS
|⚠️
|Via
icebergHDFS(). Déprécié.
|Système de fichiers local
|✅
|Via
icebergLocal()
|Méthodes d’accès
|Fonction de table
|✅
icebergS3() avec des variantes selon le backend
|Moteur de table
|✅
IcebergS3 avec des variantes selon le backend
|Lectures distribuées sur cluster
|✅
icebergS3Cluster,
icebergAzureCluster,
icebergHDFSCluster
|Collections nommées
|✅
|Définir une collection nommée
|Fonctionnalités de lecture
|Prise en charge de la lecture
|✅
|Prise en charge complète de SELECT, avec toutes les fonctions ClickHouse SQL
|Élagage des partitions
|✅
|Voir Élagage des partitions.
|Partitionnement masqué
|✅
|Prise en charge du partitionnement basé sur les transformations Iceberg
|Évolution du partitionnement
|✅
|Prise en charge de la lecture de tables dont les spécifications de partition évoluent au fil du temps
|Évolution du schéma
|✅
|Ajout, suppression et réorganisation des colonnes. Voir Évolution du schéma.
|Promotion / élargissement des types
|✅
int →
long,
float →
double,
decimal(P,S) →
decimal(P',S) où P’ > P. Voir Évolution du schéma.
|Voyage dans le temps / instantanés
|✅
|Via les paramètres
iceberg_timestamp_ms ou
iceberg_snapshot_id. Voir Voyage dans le temps.
|Suppressions par position
|✅
|Voir Traitement des lignes supprimées.
|Suppressions par égalité
|✅
|Moteur de table uniquement, à partir de la v25.8+. Voir Traitement des lignes supprimées.
|Merge-on-read
|⚠️
|Expérimental. Pris en charge pour les opérations de suppression.
|Versions de format
|⚠️
|v1 et v2 pris en charge. V3 n’est pas pris en charge.
|Statistiques de colonnes
|✅
|Filtres Bloom / fichiers puffin
|❌
|Les index Bloom filter dans les fichiers puffin ne sont pas pris en charge
|Colonnes virtuelles
|✅
_path,
_file,
_size,
_time,
_etag. Voir Colonnes virtuelles.
|Fonctionnalités d’écriture
|Création de table
|✅
|Expérimental. Nécessite
allow_insert_into_iceberg = 1. À partir de la v25.7+. Voir Créer une table.
|INSERT
|✅
|Bêta à partir de la version 26.2. Nécessite
allow_insert_into_iceberg = 1. Voir Insertion de données.
|DELETE
|✅
|Expérimental. Nécessite
allow_insert_into_iceberg = 1. Via
ALTER TABLE ... DELETE WHERE. Voir Suppression de données.
|ALTER TABLE (changements de schéma)
|✅
|Expérimental. Nécessite
allow_insert_into_iceberg = 1. Ajouter, supprimer, modifier et renommer des colonnes. Voir Évolution du schéma.
|Compaction
|⚠️
|Expérimental. Nécessite
allow_experimental_iceberg_compaction = 1. Fusionne les fichiers de suppression positionnelle dans les fichiers de données. Voir Compaction. Les autres opérations de compaction d’Iceberg ne sont pas prises en charge.
|UPDATE / MERGE
|❌
|Non pris en charge. Voir Compaction.
|Copy-on-write
|❌
|Non pris en charge
|Expire snapshots
|❌
|Non pris en charge
|Remove orphan files
|❌
|Non pris en charge
|Writing partitions
|✅
|Pris en charge.
|Altering partitions
|❌
|La modification du schéma de partitionnement depuis ClickHouse n’est pas prise en charge. ClickHouse peut écrire dans des tables Iceberg dont le partitionnement a évolué.
|Métadonnées
|Branching and tagging
|❌
|Les références de branches/tags Iceberg ne sont pas prises en charge
|Metadata file resolution
|✅
|Prise en charge de la résolution des fichiers de métadonnées via des catalogs, un simple parcours de répertoire, l’utilisation de ‘version-hint’ et un chemin spécifique. Configurable via
iceberg_metadata_file_path et
iceberg_metadata_table_uuid. Voir Résolution des fichiers de métadonnées.
|Data caching
|✅
|Même mécanisme que pour les moteurs de stockage S3/Azure/HDFS. Voir Cache de données.
|Metadata caching
|✅
|Les fichiers manifest et les fichiers de métadonnées sont mis en cache en mémoire. Activé par défaut via
use_iceberg_metadata_files_cache. Voir Cache de métadonnées.
ClickHouse peut se connecter à des catalogues de données externes à l’aide du moteur de base de données
Prise en charge des catalogues
DataLakeCatalog, qui expose le catalogue comme une base de données ClickHouse. Les tables enregistrées dans le catalogue apparaissent automatiquement et peuvent être interrogées avec du SQL standard.
Les catalogues suivants sont actuellement pris en charge. Consultez le guide de référence de chaque catalogue pour les instructions de configuration complètes.
Toutes les intégrations de catalogues exigent actuellement l’activation d’un paramètre expérimental ou bêta. À l’exception de Microsoft OneLake et de Databricks Unity Catalog, tous les catalogues offrent un accès en lecture seule — les tables peuvent être interrogées, mais il n’est pas possible de les créer ni d’y écrire des données via la connexion au catalogue. Pour charger des données depuis un catalogue dans ClickHouse afin d’accélérer l’analytics, utilisez
|Catalogue
|Formats
|Lecture
|Créer une table
|INSERT
|Guide de référence
|AWS Glue Catalog
|Iceberg
|✅ Bêta
|❌
|❌
|Guide du Glue catalog
|BigLake Metastore
|Iceberg
|✅ Bêta
|❌
|❌
|Guide de BigLake Metastore
|Databricks Unity Catalog
|Delta, Iceberg
|✅ Bêta
|✅ Bêta
|✅ Bêta
|Guide de Unity Catalog
|Iceberg REST
|Iceberg
|✅ Bêta
|❌
|❌
|Guide du REST catalog
|Lakekeeper
|Iceberg
|✅ Bêta
|❌
|❌
|Guide du catalogue Lakekeeper
|Project Nessie
|Iceberg
|✅ Expérimental
|❌
|❌
|Guide du catalogue Nessie
|Microsoft OneLake
|Iceberg
|✅ Bêta
|✅ Bêta
|✅ Bêta
|Guide du catalogue OneLake
INSERT INTO SELECT comme indiqué dans le guide d’accélération de l’analytics. Pour réécrire des données dans des formats de table ouverts, créez des tables Iceberg autonomes comme indiqué dans le guide d’écriture des données.