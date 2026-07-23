Charger un sous-ensemble dans ClickHouse

Interroger Iceberg directement est pratique, mais les performances restent limitées par le débit du réseau et l’organisation des fichiers. Pour les charges de travail analytiques, chargez les données dans une table MergeTree native.

Commencez par exécuter une requête filtrée sur la table Iceberg afin d’établir une référence :

SELECT url , count () AS cnt FROM hits_iceberg WHERE counterid = 38 GROUP BY url ORDER BY cnt DESC LIMIT 5

Cette requête parcourt l’intégralité du jeu de données dans S3, car Iceberg ne tient pas compte du filtre counterid — prévoyez plusieurs secondes d’exécution.

Créez maintenant une table MergeTree et chargez les données :

CREATE TABLE hits_clickhouse ( url String, eventtime DateTime , counterid UInt32 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY (counterid, eventtime);

INSERT INTO hits_clickhouse SELECT url , eventtime, counterid FROM hits_iceberg

Réexécutez la même requête sur la table MergeTree :

SELECT url , count () AS cnt FROM hits_clickhouse WHERE counterid = 38 GROUP BY url ORDER BY cnt DESC LIMIT 5

Comme counterid est la première colonne de la clé ORDER BY , l’index primaire sparse de ClickHouse saute directement aux granules pertinentes et ne lit que les lignes correspondant à counterid = 38 , au lieu de parcourir l’ensemble des 100 millions de lignes. Le résultat est un gain de vitesse spectaculaire.

LowCardinality , les index de texte intégral et des clés de tri optimisées, en montrant une amélioration d’environ 40x sur un jeu de données de 283 millions de lignes. Le guide accélérer l’analytique va plus loin avec les types, les index de texte intégral et des clés de tri optimisées, en montrant unesur un jeu de données de 283 millions de lignes.