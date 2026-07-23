Les captures d’écran de ce guide proviennent de la console SQL de ClickHouse Cloud. Toutes les requêtes fonctionnent aussi bien sur Cloud que sur des déploiements auto-gérés.
TL;DRUn guide pratique pour interroger des tables de data lake, les accélérer avec MergeTree et réécrire les résultats dans Iceberg. Toutes les étapes utilisent des jeux de données publics et fonctionnent aussi bien sur Cloud que sur OSS.
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Interroger directement des données Iceberg
Le moyen le plus rapide pour démarrer consiste à utiliser la table function
icebergS3() : pointez-la vers une table Iceberg dans S3 et lancez immédiatement une query, sans aucune configuration préalable.Inspectez le schéma :
Exécuter une requête :
DESCRIBE icebergS3('https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/lake_formats/iceberg/')
ClickHouse lit directement les métadonnées Iceberg depuis S3 et détermine automatiquement le schéma. La même approche fonctionne pour
SELECT
url,
count() AS cnt
FROM icebergS3('https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/lake_formats/iceberg/')
GROUP BY url
ORDER BY cnt DESC
LIMIT 5
deltaLake(),
hudi() et
paimon().Pour en savoir plus : Interroger directement les formats de table ouverts couvre les quatre formats, les variantes de cluster pour les lectures distribuées et les options de backend de stockage (S3, Azure, HDFS, local).
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Créer une table persistante avec le moteur de table Iceberg
Pour éviter d’avoir à spécifier le chemin à chaque fois, créez une table à l’aide du moteur de table Iceberg. Les données restent dans S3 — aucune donnée n’est dupliquée :
Interrogez-la maintenant comme n’importe quelle table ClickHouse :
CREATE TABLE hits_iceberg
ENGINE = IcebergS3('https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/lake_formats/iceberg/')
Le moteur de table prend en charge la mise en cache des données, la mise en cache des métadonnées, l’évolution du schéma et le time travel. Consultez le guide Interroger directement pour en savoir plus sur les fonctionnalités du moteur de table, ainsi que la matrice de compatibilité pour une comparaison complète des fonctionnalités.
SELECT
url,
count() AS cnt
FROM hits_iceberg
GROUP BY url
ORDER BY cnt DESC
LIMIT 5
3
Se connecter à un catalogue
La plupart des organisations gèrent les tables Iceberg via un catalogue de données afin de centraliser les métadonnées des tables et la découverte des données. ClickHouse permet de se connecter à votre catalogue à l’aide du moteur de base de données
DataLakeCatalog, qui expose toutes les tables du catalogue sous forme de base de données ClickHouse. Il s’agit de l’approche la plus évolutive : ainsi, à mesure que de nouvelles tables Iceberg sont créées, elles restent accessibles dans ClickHouse sans configuration supplémentaire.Voici un exemple de connexion à AWS Glue :
Chaque type de catalogue nécessite ses propres paramètres de connexion — consultez les guides sur les catalogues pour la liste complète des catalogues pris en charge et de leurs options de configuration.Parcourez les tables et exécutez des requêtes :
CREATE DATABASE my_lake
ENGINE = DataLakeCatalog
SETTINGS
catalog_type = 'glue',
region = '<your-region>',
aws_access_key_id = '<your-access-key>',
aws_secret_access_key = '<your-secret-key>'
SHOW TABLES FROM my_lake;
SELECT count(*) FROM my_lake.`<database>.<table>`
Pour en savoir plus : Se connecter à un catalogue de données explique pas à pas une configuration complète d’Unity Catalog avec des exemples Delta et Iceberg.
Les accents graves sont obligatoires autour de
<database>.<table>, car ClickHouse ne prend pas nativement en charge plusieurs espaces de noms.
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Exécuter une requête
Quelle que soit la méthode utilisée ci-dessus — fonction de table, moteur de table ou catalogue — le même SQL ClickHouse fonctionne dans tous les cas :
La syntaxe de la requête est identique — seule la clause
-- Table function
SELECT url, count() AS cnt
FROM icebergS3('https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/lake_formats/iceberg/')
GROUP BY url ORDER BY cnt DESC LIMIT 5
-- Table engine
SELECT url, count() AS cnt
FROM hits_iceberg
GROUP BY url ORDER BY cnt DESC LIMIT 5
-- Catalog
SELECT url, count() AS cnt
FROM my_lake.`<database>.<table>`
GROUP BY url ORDER BY cnt DESC LIMIT 5
FROM change. Toutes les fonctions, jointures et agrégations de ClickHouse SQL fonctionnent de la même façon, quelle que soit la source de données.
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Charger un sous-ensemble dans ClickHouse
Interroger Iceberg directement est pratique, mais les performances restent limitées par le débit du réseau et l’organisation des fichiers. Pour les charges de travail analytiques, chargez les données dans une table MergeTree native.Commencez par exécuter une requête filtrée sur la table Iceberg afin d’établir une référence :
Cette requête parcourt l’intégralité du jeu de données dans S3, car Iceberg ne tient pas compte du filtre
SELECT
url,
count() AS cnt
FROM hits_iceberg
WHERE counterid = 38
GROUP BY url
ORDER BY cnt DESC
LIMIT 5
counterid — prévoyez plusieurs secondes d’exécution.Créez maintenant une table MergeTree et chargez les données :
CREATE TABLE hits_clickhouse
(
url String,
eventtime DateTime,
counterid UInt32
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (counterid, eventtime);
Réexécutez la même requête sur la table MergeTree :
INSERT INTO hits_clickhouse
SELECT url, eventtime, counterid
FROM hits_iceberg
Comme
SELECT
url,
count() AS cnt
FROM hits_clickhouse
WHERE counterid = 38
GROUP BY url
ORDER BY cnt DESC
LIMIT 5
counterid est la première colonne de la clé
ORDER BY, l’index primaire sparse de ClickHouse saute directement aux granules pertinentes et ne lit que les lignes correspondant à
counterid = 38, au lieu de parcourir l’ensemble des 100 millions de lignes. Le résultat est un gain de vitesse spectaculaire.Le guide accélérer l’analytique va plus loin avec les types
LowCardinality, les index de texte intégral et des clés de tri optimisées, en montrant une amélioration d’environ 40x sur un jeu de données de 283 millions de lignes.Pour en savoir plus : Accélérer l’analytique avec MergeTree couvre l’optimisation du schéma, l’indexation en texte intégral et une comparaison complète des performances avant/après.
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Écrire à nouveau dans Iceberg
ClickHouse peut également écrire des données dans des tables Iceberg, ce qui permet des workflows ETL inversés — publier des résultats agrégés ou des sous-ensembles pour qu’ils soient exploités par d’autres outils (Spark, Trino, DuckDB, etc.).Créez une table Iceberg de sortie :
Écrire les résultats agrégés :
CREATE TABLE output_iceberg
(
url String,
cnt UInt64
)
ENGINE = IcebergS3('https://your-bucket.s3.amazonaws.com/output/', 'access_key', 'secret_key')
La table Iceberg obtenue peut être lue par tout moteur compatible avec Iceberg.Pour en savoir plus : Écrire des données dans des formats de tables ouverts explique comment écrire des données brutes et des résultats agrégés à partir du jeu de données UK Price Paid, notamment les considérations de schéma lors de la correspondance entre les types ClickHouse et Iceberg.
SET allow_experimental_insert_into_iceberg = 1;
INSERT INTO output_iceberg
SELECT
url,
count() AS cnt
FROM hits_clickhouse
GROUP BY url
ORDER BY cnt DESC
Maintenant que vous avez vu l’ensemble du processus, approfondissez chaque domaine :
Étapes suivantes
- Interrogation directe — Les quatre formats, les variantes de cluster, les moteurs de table, la mise en cache
- Connexion aux catalogues — Guide complet de Unity Catalog avec Delta et Iceberg
- Accélérer l’analytique — Optimisation du schéma, indexation, démonstration d’une accélération d’environ 40x
- Écriture dans des lacs de données — Écritures brutes, écritures agrégées, correspondance de types
- Matrice de compatibilité — Comparaison des fonctionnalités selon les formats et les backends de stockage
- Bonnes pratiques — Sélection de la méthode d’accès, paramètres de performance et modèles de charge de travail