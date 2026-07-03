- Déchargement vers un stockage à long terme - Les données arrivent dans ClickHouse comme couche d’analytique en temps réel, alimentant des tableaux de bord et le reporting opérationnel. Une fois qu’elles sortent de leur fenêtre temps réel, elles peuvent être écrites vers Iceberg sur du stockage objet pour une conservation durable et économique dans un format interopérable.
- ETL inversé - Les transformations, agrégations et enrichissements effectués dans ClickHouse produisent des jeux de données dérivés que des outils en aval et d’autres équipes doivent consommer. Écrire ces résultats dans des tables Iceberg les rend disponibles dans l’ensemble de l’écosystème de données.
INSERT INTO SELECT vous permet de déplacer des données depuis des tables ClickHouse vers des tables Iceberg stockées sur du stockage objet.
L’écriture vers des formats de table ouverts n’est actuellement prise en charge que pour les tables Iceberg. La prise en charge partielle des tables Delta Lake est en cours de développement. Les tables ne doivent pas être gérées par un catalog.
Pour ce guide, nous utiliserons le jeu de données UK Price Paid — un registre public de toutes les transactions portant sur des biens résidentiels en Angleterre et au pays de Galles.
Préparer un jeu de données source
Créer et peupler une table MergeTree
Remplissez la table directement à partir de la source CSV publique :
CREATE DATABASE uk;
CREATE TABLE uk.uk_price_paid
(
price UInt32,
date Date,
postcode1 LowCardinality(String),
postcode2 LowCardinality(String),
type Enum8('terraced' = 1, 'semi-detached' = 2, 'detached' = 3, 'flat' = 4, 'other' = 0),
is_new UInt8,
duration Enum8('freehold' = 1, 'leasehold' = 2, 'unknown' = 0),
addr1 String,
addr2 String,
street LowCardinality(String),
locality LowCardinality(String),
town LowCardinality(String),
district LowCardinality(String),
county LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2);
INSERT INTO uk.uk_price_paid
SELECT
toUInt32(price_string) AS price,
parseDateTimeBestEffortUS(time) AS date,
splitByChar(' ', postcode)[1] AS postcode1,
splitByChar(' ', postcode)[2] AS postcode2,
transform(a, ['T', 'S', 'D', 'F', 'O'], ['terraced', 'semi-detached', 'detached', 'flat', 'other']) AS type,
b = 'Y' AS is_new,
transform(c, ['F', 'L', 'U'], ['freehold', 'leasehold', 'unknown']) AS duration,
addr1,
addr2,
street,
locality,
town,
district,
county
FROM url(
'http://prod1.publicdata.landregistry.gov.uk.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pp-complete.csv',
'CSV',
'uuid_string String,
price_string String,
time String,
postcode String,
a String,
b String,
c String,
addr1 String,
addr2 String,
street String,
locality String,
town String,
district String,
county String,
d String,
e String'
) SETTINGS max_http_get_redirects=10;
30906560 rows in set. Elapsed: 59.852 sec. Processed 30.91 million rows, 5.41 GB (516.39 thousand rows/s., 90.40 MB/s.)
Peak memory usage: 485.15 MiB.
Écrire des données dans une table Iceberg
Pour écrire des données dans Iceberg, créez une table à l’aide du table engine
Créer la table Iceberg
IcebergS3.
Notez que le schéma doit être simplifié par rapport à celui de la table source MergeTree. ClickHouse prend en charge un système de types plus riche qu’Iceberg et que les fichiers Parquet sous-jacents : des types tels que
Enum,
LowCardinality et
UInt8 ne sont pas pris en charge par Iceberg et doivent être convertis en types compatibles.
CREATE TABLE uk.uk_iceberg
(
price UInt32,
date Date,
postcode1 String,
postcode2 String,
type UInt32,
is_new UInt32,
duration UInt32,
addr1 String,
addr2 String,
street String,
locality String,
town String,
district String,
county String
)
ENGINE = IcebergS3('https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/lake_formats/iceberg_uk_price_paid/', '<aws_access_key>', '<aws_secret_key>', '<session_token>')
Utilisez
Insérer un sous-ensemble de données
INSERT INTO SELECT pour insérer dans la table Iceberg des données provenant de la table MergeTree. Dans cet exemple, nous insérons uniquement les transactions de Londres :
SET allow_experimental_insert_into_iceberg = 1;
INSERT INTO uk.uk_iceberg SELECT *
FROM uk.uk_price_paid
WHERE town = 'LONDON'
2346741 rows in set. Elapsed: 1.419 sec. Processed 30.91 million rows, 153.43 MB (21.78 million rows/s., 108.15 MB/s.)
Peak memory usage: 371.60 MiB.
Les données sont désormais stockées au format Iceberg dans un stockage objet et peuvent être interrogées depuis ClickHouse, ou depuis tout autre outil capable de lire Iceberg :
Interroger la table Iceberg
SELECT
locality,
count()
FROM uk.uk_iceberg
WHERE locality != ''
GROUP BY locality
ORDER BY count() DESC
LIMIT 10
┌─locality────┬─count()─┐
│ LONDON │ 896796 │
│ WALTHAMSTOW │ 8610 │
│ LEYTON │ 3525 │
│ CHINGFORD │ 3133 │
│ HORNSEY │ 2794 │
│ STREATHAM │ 2760 │
│ WOOD GREEN │ 2443 │
│ ACTON │ 2155 │
│ LEYTONSTONE │ 2102 │
│ EAST HAM │ 2085 │
└─────────────┴─────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.329 sec. Processed 457.86 thousand rows, 2.62 MB (1.39 million rows/s., 7.95 MB/s.)
Peak memory usage: 12.19 MiB.
Les tables Iceberg ne servent pas uniquement à stocker des lignes brutes. Elles peuvent aussi contenir le résultat d’agrégations et de transformations, c’est-à-dire les résultats de processus ETL exécutés dans ClickHouse. C’est utile pour publier des résumés précalculés dans un lakehouse en vue d’une consommation en aval.
Écrire des résultats agrégés
Créer une table Iceberg pour les données agrégées
CREATE TABLE uk.uk_avg_town
(
price Float64,
town String
)
ENGINE = IcebergS3('https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/lake_formats/iceberg_uk_avg_town/', '<aws_access_key>', '<aws_secret_key>', '<session_token>')
Calculez les prix moyens des biens immobiliers par ville et écrivez directement les résultats dans Iceberg :
Insérer des données agrégées
INSERT INTO uk.uk_avg_town SELECT
avg(price) AS price,
town
FROM uk.uk_price_paid
GROUP BY town
1173 rows in set. Elapsed: 0.480 sec. Processed 30.91 million rows, 185.44 MB (64.34 million rows/s., 386.05 MB/s.)
Peak memory usage: 4.18 MiB.
D’autres outils — et d’autres instances ClickHouse — peuvent désormais lire cet ensemble de données précalculé :
Interroger la table agrégée
SELECT
town,
price
FROM uk.uk_avg_town
ORDER BY price DESC
LIMIT 10
┌─town───────────────┬──────────────price─┐
│ GATWICK │ 28232811.583333332 │
│ THORNHILL │ 985000 │
│ VIRGINIA WATER │ 984633.2938574939 │
│ CHALFONT ST GILES │ 863347.7280187573 │
│ COBHAM │ 775251.47313278 │
│ PURFLEET-ON-THAMES │ 772651.8 │
│ BEACONSFIELD │ 746052.9327405858 │
│ ESHER │ 686708.4969745865 │
│ KESTON │ 654541.1774842045 │
│ GERRARDS CROSS │ 639109.4084023251 │
└────────────────────┴────────────────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.210 sec.