Les exemples suivants utilisent le dataset hits stocké au format lakehouse sur S3. Pour chaque format lakehouse, des fonctions dédiées existent pour chaque fournisseur de stockage objet.
Server, local ou chDBLes étapes de ce guide peuvent être exécutées à l’aide d’une installation existante de ClickHouse server. Pour des requêtes ad hoc, vous pouvez aussi utiliser clickhouse-local et suivre le même workflow sans démarrer de serveur. Moyennant quelques ajustements mineurs, le processus peut également être effectué avec la distribution intégrée au processus de ClickHouse, chDB.
- Apache Iceberg
- Delta Lake
- Apache Hudi
- Apache Paimon
La fonction de table
iceberg (alias de
icebergS3) lit les tables Iceberg directement depuis l’object storage. Des variantes existent pour chaque backend de stockage :
icebergS3,
icebergAzure,
icebergHDFS et
icebergLocal.Exemple de syntaxe :
icebergS3(url [, NOSIGN | access_key_id, secret_access_key, [session_token]] [,format] [,compression_method])
icebergAzure(connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [,account_name], [,account_key] [,format] [,compression_method])
icebergLocal(path_to_table, [,format] [,compression_method])
Exemple :
Prise en charge de GCSLa variante S3 des fonctions peut être utilisée avec Google Cloud Storage (GCS).
SELECT
url,
count() AS cnt
FROM icebergS3('https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/lake_formats/iceberg/')
GROUP BY url
ORDER BY cnt DESC
LIMIT 5
┌─url────────────────────────────────────────────────┬─────cnt─┐
│ http://liver.ru/belgorod/page/1006.jки/доп_приборы │ 3288173 │ -- 3.29 million
│ http://kinopoisk.ru │ 1625250 │ -- 1.63 million
│ http://bdsm_po_yers=0&with_video │ 791465 │
│ http://video.yandex │ 582400 │
│ http://smeshariki.ru/region │ 514984 │
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
5 rows in set. Elapsed: 3.375 sec. Processed 100.00 million rows, 9.98 GB (29.63 million rows/s., 2.96 GB/s.)
Peak memory usage: 10.48 GiB.
Variante de clusterLa fonction
icebergS3Cluster distribue les lectures sur plusieurs nœuds d’un cluster ClickHouse. Le nœud initiateur établit des connexions vers tous les nœuds et distribue dynamiquement les fichiers de données. Chaque nœud worker demande et traite des tâches jusqu’à ce que tous les fichiers aient été lus.
icebergCluster est un alias de
icebergS3Cluster. Des variantes existent également pour Azure (
icebergAzureCluster) et HDFS (
icebergHDFSCluster).Exemple de syntaxe :
Exemple (ClickHouse Cloud) :
icebergS3Cluster(cluster_name, url [, NOSIGN | access_key_id, secret_access_key, [session_token]] [,format] [,compression_method])
-- icebergCluster is an alias for icebergS3Cluster
icebergAzureCluster(cluster_name, connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [,account_name], [,account_key] [,format] [,compression_method])
SELECT
url,
count() AS cnt
FROM icebergS3Cluster(
'default',
'https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/lake_formats/iceberg/'
)
GROUP BY url
ORDER BY cnt DESC
LIMIT 5
Moteur de tablePlutôt que d’utiliser la table function dans chaque requête, vous pouvez créer une table persistante à l’aide du moteur de table
Iceberg. Les données résident toujours dans l’object storage et sont lues à la demande — aucune donnée n’est copiée dans ClickHouse. L’avantage est que la table definition est stockée dans ClickHouse et peut être partagée entre utilisateurs et sessions sans que chaque utilisateur ait à spécifier le path de stockage et les credentials. Des variantes du moteur existent pour chaque backend de stockage :
IcebergS3 (ou l’alias
Iceberg),
IcebergAzure,
IcebergHDFS et
IcebergLocal.Le table engine et la table function prennent tous deux en charge la mise en cache des données, en utilisant le même mécanisme de mise en cache que les moteurs de stockage S3, AzureBlobStorage et HDFS. De plus, un metadata cache stocke les informations des fichiers manifest en mémoire, réduisant ainsi les lectures répétées des métadonnées Iceberg. Ce cache est activé par défaut via le paramètre
use_iceberg_metadata_files_cache.Exemple de syntaxe :Le moteur de table
Iceberg est un alias de
IcebergS3.
CREATE TABLE iceberg_table
ENGINE = IcebergS3(url [, NOSIGN | access_key_id, secret_access_key, [session_token]] [,format] [,compression_method])
CREATE TABLE iceberg_table
ENGINE = IcebergAzure(connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [account_name, account_key, format, compression])
CREATE TABLE iceberg_table
ENGINE = IcebergLocal(path_to_table, [,format] [,compression_method])
Exemple :
Prise en charge de GCSLa variante S3 du moteur de table peut être utilisée avec Google Cloud Storage (GCS).
CREATE TABLE hits_iceberg
ENGINE = IcebergS3('https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/lake_formats/iceberg/')
SELECT
url,
count() AS cnt
FROM hits_iceberg
GROUP BY url
ORDER BY cnt DESC
LIMIT 5
Pour les fonctionnalités prises en charge, notamment le partition pruning, la schema evolution, le time travel, le caching et bien d’autres, consultez la matrice de compatibilité. Pour la référence complète, consultez la documentation de la fonction de table
┌─url────────────────────────────────────────────────┬─────cnt─┐
│ http://liver.ru/belgorod/page/1006.jки/доп_приборы │ 3288173 │
│ http://kinopoisk.ru │ 1625250 │
│ http://bdsm_po_yers=0&with_video │ 791465 │
│ http://video.yandex │ 582400 │
│ http://smeshariki.ru/region │ 514984 │
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
5 rows in set. Elapsed: 2.737 sec. Processed 100.00 million rows, 9.98 GB (36.53 million rows/s., 3.64 GB/s.)
Peak memory usage: 10.53 GiB.
iceberg et du moteur de table
Iceberg.