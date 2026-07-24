Utilisez les fonctions de table ClickHouse pour lire des tables Iceberg, Delta Lake, Hudi et Paimon dans le stockage objet, sans configuration préalable.

Interroger directement les formats de table ouverts

ClickHouse fournit des fonctions de table pour interroger des données stockées dans des formats de table ouverts directement dans le stockage objet. Cela ne nécessite pas de connexion à un catalogue externe : les données sont interrogées sur place, de la même manière qu’AWS Athena lit depuis S3.

Vous transmettez le chemin de stockage et les identifiants directement dans l’appel de fonction, et ClickHouse s’occupe du reste. Toute la syntaxe et toutes les fonctions de ClickHouse SQL sont disponibles, et les requêtes bénéficient de l’exécution parallélisée de ClickHouse et de son lecteur Parquet natif performant

Server, local ou chDB Les étapes de ce guide peuvent être exécutées à l’aide d’une installation existante de ClickHouse server. Pour des requêtes ad hoc, vous pouvez aussi utiliser clickhouse-local et suivre le même workflow sans démarrer de serveur. Moyennant quelques ajustements mineurs, le processus peut également être effectué avec la distribution intégrée au processus de ClickHouse, chDB