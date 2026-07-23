DataLakeCatalog. Les guides suivants expliquent comment connecter ClickHouse à chaque catalogue pris en charge, avec des exemples de configuration, d’authentification et de requêtes.
|Catalogue
|Description
|AWS Glue
|Interrogez des tables Iceberg enregistrées dans AWS Glue Data Catalog à partir de données stockées dans S3.
|Databricks Unity Catalog
|Connectez-vous à Databricks Unity Catalog pour les tables Delta Lake et Iceberg.
|Iceberg REST Catalog
|Utilisez n’importe quel catalogue implémentant la spécification REST d’Iceberg, comme Tabular.
|Lakekeeper
|Connectez-vous à Lakekeeper Catalog pour les tables Iceberg.
|Project Nessie
|Interrogez des tables Iceberg à l’aide de Nessie Catalog avec un versionnage des données de type Git.
|Microsoft OneLake
|Interrogez des tables Iceberg dans Microsoft Fabric OneLake.
|Polaris catalog
|Connectez-vous à Polaris catalog pour les tables Iceberg.
|BigLake Metastore
|Interrogez des tables Iceberg enregistrées dans BigLake Metastore.