تحقق من تكاملك في وضعي نشر ClickHouse كليهما، ومع مجموعات بيانات تختبر نظام الأنواع في ClickHouse على نطاق فعلي مناسب، قبل إرساله للمراجعة. توضّح هذه الصفحة ما المقصود بعبارة “تم اختباره” على المستوى الأساسي. أما التحقق الرسمي، فهو عملية منفصلة مخصّصة للشركاء الذين ينتقلون إلى مستويات شراكة أعلى.

راجع بناء التكاملات للاطلاع على مسارات الإدخال والاستخدام، و توثيق تكاملك لمعرفة كيفية نشر نتائجك.

​ مصفوفة الاختبار

غطِّ وضعَي النشر كليهما. يستخدم معظم العملاء أحدهما أو الآخر، ويختلف السلوك في بعض الجوانب (المصادقة، والشبكات، والميزات المتاحة).

ClickHouse Cloud: سجّل للحصول على نسخة تجريبية مجانية. لا يلزم وجود بطاقة ائتمان لفئة التطوير

سجّل للحصول على نسخة تجريبية مجانية. لا يلزم وجود بطاقة ائتمان لفئة التطوير مُستضاف ذاتيًا (مفتوح المصدر): استخدم أحدث إصدار مستقر من إصدارات GitHub. يُعد دليل التثبيت أسرع طريقة للحصول على مثيل محلي باستخدام Docker

اختبر كليهما، ووثّق أي نواقص في الميزات في صفحة التكامل الخاصة بك.

​ ما الذي يجب اختباره

الصحة الوظيفية. اختبر كل مسار تنفيذ يتيحه التكامل لديك: إدخال البيانات، والاستعلام، واكتشاف البنية، ومعالجة الأخطاء، وإعادة الاتصال. إذا كان منتجك يوفّر SQL للمستخدمين النهائيين، فتأكّد من أن الاستعلامات التي تُنشئها واجهة المستخدم لديك تُنفَّذ وتعود نتائجها بسلاسة.

تغطية نظام الأنواع. يدعم ClickHouse المصفوفات، وTuples، وMaps، وJSON، وNested، وLowCardinality، وDecimal، ومتغيرات Date وDateTime، وUUID، وIPv4 وIPv6، وEnums، وأنواع الدوال التجميعية. وغالبًا ما تواجه التكاملات مشكلات مع المصفوفات المتداخلة، وTuples المتداخلة بعمق، وأعمدة JSON. يجب أن تتعامل مكتبة العميل وواجهة المستخدم لديك مع هذه الحالات بسلاسة، أو على الأقل أن تفشل برسالة خطأ واضحة بدلًا من الاقتطاع الصامت أو العرض غير الصحيح.

التوسّع. اختبر على أحجام مجموعات النتائج وأعداد الصفوف التي سيعمل بها عملاؤك. وبالنسبة إلى أدوات BI الموجّهة للمستخدمين، فهذا يعني غالبًا جداول تضم مئات الملايين إلى مليارات الصفوف، ومجموعات نتائج تتراوح من تجميعات مفردة إلى عشرات الآلاف من الصفوف. يجب أن تفشل عمليات القراءة غير المقيّدة ( SELECT * ) بشكل متوقَّع أو تُعرَض على صفحات، لا أن تتعطّل.

المصادقة. تحقّق من وجود اتصال واحد على الأقل مفعّل بـ TLS. وإذا كنت تتيح إعدادات المصادقة، فاختبر كل وضع توثّقه (اسم المستخدم وكلمة المرور عبر TLS، وmTLS، وشهادة عميل SSL).

دورة حياة الاتصال. تأكّد من سلوك سليم عند انقطاع الاتصالات، وإعادة تشغيل الخادم، وبطء الاستعلامات. فكثير من حالات التصعيد يعود إلى التعامل مع الاتصالات، لا إلى دلالات الاستعلامات.

​ مجموعات البيانات النموذجية الموصى بها

يمكن العثور على المجموعة الكاملة في قسم مجموعات البيانات النموذجية . تغطي مجموعات البيانات الأربع التالية معظم احتياجات اختبار التكامل:

أحداث GitHub: 3.1 مليار صف مع بيانات حدث متداخلة. وهي الأفضل للمصفوفات وTuples والأنواع المتداخلة

3.1 مليار صف مع بيانات حدث متداخلة. وهي الأفضل للمصفوفات وTuples والأنواع المتداخلة بيانات سيارات الأجرة في مدينة نيويورك: مليارات الصفوف مع مخطط معروف جيدًا. مناسبة لاختبارات معدل النقل ومسار القراءة

مليارات الصفوف مع مخطط معروف جيدًا. مناسبة لاختبارات معدل النقل ومسار القراءة Stack Overflow: بيانات علائقية متعددة الجداول لسيناريوهات ذكاء الأعمال المعتمدة بكثافة على JOIN

بيانات علائقية متعددة الجداول لسيناريوهات ذكاء الأعمال المعتمدة بكثافة على JOIN Hacker News: 28 مليون صف، سريعة التحميل، ومفيدة للتكرار السريع

WikiStat (حوالي 0.5 تريليون سجل). للتحقق على نطاق هائل، استخدم(حوالي 0.5 تريليون سجل).

​ ما الذي ينبغي تسجيله من اختباراتك

عند إرسال تكاملك للمراجعة، شارك ما يلي:

إصدارات ClickHouse التي اختبرتها (Cloud ومفتوح المصدر)

مجموعات البيانات وحجمها التقريبي (عدد الصفوف، والحجم على القرص)

الأنواع التي يدعمها تكاملك والأنواع التي لا يدعمها (سيصبح هذا قسم القيود المعروفة في وثائقك)

في وثائقك) خصائص الأداء التي تستحق التنبيه إليها، مثل عتبات مجموعة النتائج التي يتغيّر عندها السلوك

يساعد تقرير اختبار موجز على تقليل جولات المراجعة. تكفي فقرة واحدة بالإضافة إلى جدول.