غطِّ وضعَي النشر كليهما. يستخدم معظم العملاء أحدهما أو الآخر، ويختلف السلوك في بعض الجوانب (المصادقة، والشبكات، والميزات المتاحة).
مصفوفة الاختبار
- ClickHouse Cloud: سجّل للحصول على نسخة تجريبية مجانية. لا يلزم وجود بطاقة ائتمان لفئة التطوير
- مُستضاف ذاتيًا (مفتوح المصدر): استخدم أحدث إصدار مستقر من إصدارات GitHub. يُعد دليل التثبيت أسرع طريقة للحصول على مثيل محلي باستخدام Docker
الصحة الوظيفية. اختبر كل مسار تنفيذ يتيحه التكامل لديك: إدخال البيانات، والاستعلام، واكتشاف البنية، ومعالجة الأخطاء، وإعادة الاتصال. إذا كان منتجك يوفّر SQL للمستخدمين النهائيين، فتأكّد من أن الاستعلامات التي تُنشئها واجهة المستخدم لديك تُنفَّذ وتعود نتائجها بسلاسة. تغطية نظام الأنواع. يدعم ClickHouse المصفوفات، وTuples، وMaps، وJSON، وNested، وLowCardinality، وDecimal، ومتغيرات Date وDateTime، وUUID، وIPv4 وIPv6، وEnums، وأنواع الدوال التجميعية. وغالبًا ما تواجه التكاملات مشكلات مع المصفوفات المتداخلة، وTuples المتداخلة بعمق، وأعمدة JSON. يجب أن تتعامل مكتبة العميل وواجهة المستخدم لديك مع هذه الحالات بسلاسة، أو على الأقل أن تفشل برسالة خطأ واضحة بدلًا من الاقتطاع الصامت أو العرض غير الصحيح. التوسّع. اختبر على أحجام مجموعات النتائج وأعداد الصفوف التي سيعمل بها عملاؤك. وبالنسبة إلى أدوات BI الموجّهة للمستخدمين، فهذا يعني غالبًا جداول تضم مئات الملايين إلى مليارات الصفوف، ومجموعات نتائج تتراوح من تجميعات مفردة إلى عشرات الآلاف من الصفوف. يجب أن تفشل عمليات القراءة غير المقيّدة (
ما الذي يجب اختباره
SELECT *) بشكل متوقَّع أو تُعرَض على صفحات، لا أن تتعطّل.
المصادقة. تحقّق من وجود اتصال واحد على الأقل مفعّل بـ TLS. وإذا كنت تتيح إعدادات المصادقة، فاختبر كل وضع توثّقه (اسم المستخدم وكلمة المرور عبر TLS، وmTLS، وشهادة عميل SSL).
دورة حياة الاتصال. تأكّد من سلوك سليم عند انقطاع الاتصالات، وإعادة تشغيل الخادم، وبطء الاستعلامات. فكثير من حالات التصعيد يعود إلى التعامل مع الاتصالات، لا إلى دلالات الاستعلامات.
يمكن العثور على المجموعة الكاملة في قسم مجموعات البيانات النموذجية. تغطي مجموعات البيانات الأربع التالية معظم احتياجات اختبار التكامل:
مجموعات البيانات النموذجية الموصى بها
- أحداث GitHub: 3.1 مليار صف مع بيانات حدث متداخلة. وهي الأفضل للمصفوفات وTuples والأنواع المتداخلة
- بيانات سيارات الأجرة في مدينة نيويورك: مليارات الصفوف مع مخطط معروف جيدًا. مناسبة لاختبارات معدل النقل ومسار القراءة
- Stack Overflow: بيانات علائقية متعددة الجداول لسيناريوهات ذكاء الأعمال المعتمدة بكثافة على JOIN
- Hacker News: 28 مليون صف، سريعة التحميل، ومفيدة للتكرار السريع
عند إرسال تكاملك للمراجعة، شارك ما يلي:
ما الذي ينبغي تسجيله من اختباراتك
- إصدارات ClickHouse التي اختبرتها (Cloud ومفتوح المصدر)
- مجموعات البيانات وحجمها التقريبي (عدد الصفوف، والحجم على القرص)
- الأنواع التي يدعمها تكاملك والأنواع التي لا يدعمها (سيصبح هذا قسم القيود المعروفة في وثائقك)
- خصائص الأداء التي تستحق التنبيه إليها، مثل عتبات مجموعة النتائج التي يتغيّر عندها السلوك