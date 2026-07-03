مجموعة بيانات أحداث GitHub
مجموعة بيانات تحتوي على جميع الأحداث في GitHub من عام 2011 حتى 6 ديسمبر 2020، وبحجم 3.1 مليار سجل.
تحتوي مجموعة البيانات على جميع الأحداث في GitHub من عام 2011 حتى 6 ديسمبر 2020، ويبلغ حجمها 3.1 مليار سجل. ويبلغ حجم التنزيل 75 جيجابايت، وستتطلب ما يصل إلى 200 جيجابايت من مساحة القرص إذا خُزّنت في جدول باستخدام ضغط lz4. الوصف الكامل لمجموعة البيانات، والإحصاءات، وتعليمات التنزيل، والاستعلامات التفاعلية منشورة في هذا المستودع
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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