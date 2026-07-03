مجموعة بيانات تحتوي على جميع الأحداث في GitHub من عام 2011 حتى 6 ديسمبر 2020، وبحجم 3.1 مليار سجل.

تحتوي مجموعة البيانات على جميع الأحداث في GitHub من عام 2011 حتى 6 ديسمبر 2020، ويبلغ حجمها 3.1 مليار سجل. ويبلغ حجم التنزيل 75 جيجابايت، وستتطلب ما يصل إلى 200 جيجابايت من مساحة القرص إذا خُزّنت في جدول باستخدام ضغط lz4.