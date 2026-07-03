Skip to main content
تضم مجموعة البيانات 0.5 تريليون سجل. شاهد الفيديو من FOSDEM 2023: https://www.youtube.com/watch?v=JlcI2Vfz_uk والعرض التقديمي: https://presentations.clickhouse.com/fosdem2023/ مصدر البيانات: https://dumps.wikimedia.org/other/pageviews/ الحصول على قائمة الروابط:
تنزيل البيانات:
(سيستغرق الأمر حوالي 3 أيام) إنشاء جدول:
تحميل البيانات:
أو تحميل بيانات التنظيف:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦