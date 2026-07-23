في هذا الدليل، ستُدرِج 28 مليون صف من بيانات Hacker News في جدول ClickHouse باستخدام تنسيقي CSV وParquet، ثم تُشغِّل بعض الاستعلامات البسيطة لاستكشاف البيانات.
CSV
1
تنزيل CSV
يمكن تنزيل نسخة CSV من مجموعة البيانات من حاوية S3 العامة الخاصة بنا، أو بتشغيل هذا الأمر:
بحجم 4.6GB و28 مليون صف، من المفترض أن يستغرق تنزيل هذا الملف المضغوط من 5 إلى 10 دقائق.
wget https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/hackernews/hacknernews.csv.gz
2
أخذ عينة من البيانات
يتيح لك
clickhouse-local إجراء معالجة سريعة للملفات المحلية دون
الحاجة إلى نشر خادم ClickHouse وتهيئته.قبل تخزين أي بيانات في ClickHouse، لنأخذ عينة من الملف باستخدام clickhouse-local.
من الطرفية شغّل:
بعد ذلك، نفّذ الأمر التالي لاستكشاف البيانات:
clickhouse-local
Query
SELECT *
FROM file('hacknernews.csv.gz', CSVWithNames)
LIMIT 2
SETTINGS input_format_try_infer_datetimes = 0
FORMAT Vertical
يوفر هذا الأمر الكثير من الإمكانات الدقيقة. يتيح لك العامل
Response
Row 1:
──────
id: 344065
deleted: 0
type: comment
by: callmeed
time: 2008-10-26 05:06:58
text: What kind of reports do you need?<p>ActiveMerchant just connects your app to a gateway for cc approval and processing.<p>Braintree has very nice reports on transactions and it's very easy to refund a payment.<p>Beyond that, you are dealing with Rails after all–it's pretty easy to scaffold out some reports from your subscriber base.
dead: 0
parent: 344038
poll: 0
kids: []
url:
score: 0
title:
parts: []
descendants: 0
Row 2:
──────
id: 344066
deleted: 0
type: story
by: acangiano
time: 2008-10-26 05:07:59
text:
dead: 0
parent: 0
poll: 0
kids: [344111,344202,344329,344606]
url: http://antoniocangiano.com/2008/10/26/what-arc-should-learn-from-ruby/
score: 33
title: What Arc should learn from Ruby
parts: []
descendants: 10
file قراءة الملف من قرص محلي، مع تحديد التنسيق
CSVWithNames فقط.
والأهم من ذلك، تُستنتج البنية تلقائيًا من محتويات الملف.
لاحظ أيضًا أن
clickhouse-local يستطيع قراءة الملف المضغوط، إذ يستنتج تنسيق gzip من امتداد الملف.
يُستخدم التنسيق
Vertical لتسهيل عرض البيانات لكل عمود.
3
حمّل البيانات باستخدام استدلال المخطط
أبسط أداة لتحميل البيانات وأكثرها قوة هي
clickhouse-client: عميل سطر أوامر أصلي غني بالميزات.
ولتحميل البيانات، يمكنك مرة أخرى الاستفادة من استدلال المخطط، مع الاعتماد على ClickHouse لتحديد أنواع الأعمدة.شغّل الأمر التالي لإنشاء جدول وإدراج البيانات مباشرةً من ملف CSV بعيد، مع الوصول إلى المحتوى عبر الدالة
url.
ويُستدل على المخطط تلقائيًا:
يؤدي هذا إلى إنشاء جدول فارغ باستخدام المخطط المُستنتَج من البيانات. يتيح لنا الأمر
CREATE TABLE hackernews ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple
(
) EMPTY AS SELECT * FROM url('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/hackernews/hacknernews.csv.gz', 'CSVWithNames');
DESCRIBE TABLE فهم الأنواع التي جرى تعيينها.
Query
DESCRIBE TABLE hackernews
لإدخال البيانات إلى هذا الجدول، استخدم الأمر
Response
┌─name────────┬─type─────────────────────┬
│ id │ Nullable(Float64) │
│ deleted │ Nullable(Float64) │
│ type │ Nullable(String) │
│ by │ Nullable(String) │
│ time │ Nullable(String) │
│ text │ Nullable(String) │
│ dead │ Nullable(Float64) │
│ parent │ Nullable(Float64) │
│ poll │ Nullable(Float64) │
│ kids │ Array(Nullable(Float64)) │
│ url │ Nullable(String) │
│ score │ Nullable(Float64) │
│ title │ Nullable(String) │
│ parts │ Array(Nullable(Float64)) │
│ descendants │ Nullable(Float64) │
└─────────────┴──────────────────────────┴
INSERT INTO, SELECT.
وباستخدام الدالة
url، ستُبث البيانات مباشرةً من عنوان URL:
لقد نجحت في إدراج 28 مليون صف في ClickHouse باستخدام أمر واحد!
INSERT INTO hackernews SELECT *
FROM url('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/hackernews/hacknernews.csv.gz', 'CSVWithNames')
4
استعراض البيانات
احصل على عيّنة من قصص Hacker News وبعض الأعمدة المحددة بتشغيل الاستعلام التالي:
Query
SELECT
id,
title,
type,
by,
time,
url,
score
FROM hackernews
WHERE type = 'story'
LIMIT 3
FORMAT Vertical
في حين أن استنتاج المخطط أداة ممتازة للاستكشاف الأولي للبيانات، فإنه يعمل وفق مبدأ «أفضل جهد ممكن»، ولا يُعد بديلاً طويل الأمد عن تحديد مخطط أمثل لبياناتك.
Response
Row 1:
──────
id: 2596866
title:
type: story
by:
time: 1306685152
url:
score: 0
Row 2:
──────
id: 2596870
title: WordPress capture users last login date and time
type: story
by: wpsnipp
time: 1306685252
url: http://wpsnipp.com/index.php/date/capture-users-last-login-date-and-time/
score: 1
Row 3:
──────
id: 2596872
title: Recent college graduates get some startup wisdom
type: story
by: whenimgone
time: 1306685352
url: http://articles.chicagotribune.com/2011-05-27/business/sc-cons-0526-started-20110527_1_business-plan-recession-college-graduates
score: 1
5
عرّف مخططًا
من التحسينات الواضحة والمباشرة تحديد نوع لكل حقل. بالإضافة إلى تعريف حقل الوقت بالنوع
DateTime، نحدّد نوعًا مناسبًا لكل حقل من الحقول أدناه بعد حذف مجموعة البيانات الحالية.
في ClickHouse، يُحدَّد المفتاح الأساسي للبيانات عبر عبارة
ORDER BY.يساعد اختيار الأنواع المناسبة وتحديد الأعمدة التي ينبغي تضمينها في عبارة
ORDER BY
على تحسين سرعة الاستعلام والضغط.شغّل الاستعلام أدناه لحذف المخطط القديم وإنشاء المخطط المُحسَّن:
بعد تحسين المخطّط، يمكنك الآن إدراج البيانات من نظام الملفات المحلي. وباستخدام
Query
DROP TABLE IF EXISTS hackernews;
CREATE TABLE hackernews
(
`id` UInt32,
`deleted` UInt8,
`type` Enum('story' = 1, 'comment' = 2, 'poll' = 3, 'pollopt' = 4, 'job' = 5),
`by` LowCardinality(String),
`time` DateTime,
`text` String,
`dead` UInt8,
`parent` UInt32,
`poll` UInt32,
`kids` Array(UInt32),
`url` String,
`score` Int32,
`title` String,
`parts` Array(UInt32),
`descendants` Int32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id
clickhouse-client مرة أخرى، أدرِج الملف عبر عبارة
INFILE مع تعليمة
INSERT INTO صريحة.
Query
INSERT INTO hackernews FROM INFILE '/data/hacknernews.csv.gz' FORMAT CSVWithNames
6
تشغيل استعلامات نموذجية
فيما يلي بعض نماذج الاستعلامات لتستلهم منها أفكاراً لكتابة استعلاماتك الخاصة.
ما مدى شيوع موضوع “ClickHouse” في Hacker News؟يوفر حقل score مقياسًا لشعبية القصص، في حين يمكن استخدام حقل
id ومعامل الدمج
||
لإنشاء رابط للمنشور الأصلي.
Query
SELECT
time,
score,
descendants,
title,
url,
'https://news.ycombinator.com/item?id=' || toString(id) AS hn_url
FROM hackernews
WHERE (type = 'story') AND (title ILIKE '%ClickHouse%')
ORDER BY score DESC
LIMIT 5 FORMAT Vertical
هل يُنتج ClickHouse ضوضاءً أكثر بمرور الوقت؟ يتضح هنا الفائدة من تعريف الحقل
Response
Row 1:
──────
time: 1632154428
score: 519
descendants: 159
title: ClickHouse, Inc.
url: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/blob/master/website/blog/en/2021/clickhouse-inc.md
hn_url: https://news.ycombinator.com/item?id=28595419
Row 2:
──────
time: 1614699632
score: 383
descendants: 134
title: ClickHouse as an alternative to Elasticsearch for log storage and analysis
url: https://pixeljets.com/blog/clickhouse-vs-elasticsearch/
hn_url: https://news.ycombinator.com/item?id=26316401
Row 3:
──────
time: 1465985177
score: 243
descendants: 70
title: ClickHouse – high-performance open-source distributed column-oriented DBMS
url: https://clickhouse.yandex/reference_en.html
hn_url: https://news.ycombinator.com/item?id=11908254
Row 4:
──────
time: 1578331410
score: 216
descendants: 86
title: ClickHouse cost-efficiency in action: analyzing 500B rows on an Intel NUC
url: https://www.altinity.com/blog/2020/1/1/clickhouse-cost-efficiency-in-action-analyzing-500-billion-rows-on-an-intel-nuc
hn_url: https://news.ycombinator.com/item?id=21970952
Row 5:
──────
time: 1622160768
score: 198
descendants: 55
title: ClickHouse: An open-source column-oriented database management system
url: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse
hn_url: https://news.ycombinator.com/item?id=27310247
time
بوصفه
DateTime، إذ يتيح استخدام نوع البيانات المناسب توظيف الدالة
toYYYYMM():
Query
SELECT
toYYYYMM(time) AS monthYear,
bar(count(), 0, 120, 20)
FROM hackernews
WHERE (type IN ('story', 'comment')) AND ((title ILIKE '%ClickHouse%') OR (text ILIKE '%ClickHouse%'))
GROUP BY monthYear
ORDER BY monthYear ASC
يبدو أن شعبية “ClickHouse” في تزايد مستمر مع مرور الوقت.
Response
┌─monthYear─┬─bar(count(), 0, 120, 20)─┐
│ 201606 │ ██▎ │
│ 201607 │ ▏ │
│ 201610 │ ▎ │
│ 201612 │ ▏ │
│ 201701 │ ▎ │
│ 201702 │ █ │
│ 201703 │ ▋ │
│ 201704 │ █ │
│ 201705 │ ██ │
│ 201706 │ ▎ │
│ 201707 │ ▎ │
│ 201708 │ ▏ │
│ 201709 │ ▎ │
│ 201710 │ █▌ │
│ 201711 │ █▌ │
│ 201712 │ ▌ │
│ 201801 │ █▌ │
│ 201802 │ ▋ │
│ 201803 │ ███▏ │
│ 201804 │ ██▏ │
│ 201805 │ ▋ │
│ 201806 │ █▏ │
│ 201807 │ █▌ │
│ 201808 │ ▋ │
│ 201809 │ █▌ │
│ 201810 │ ███▌ │
│ 201811 │ ████ │
│ 201812 │ █▌ │
│ 201901 │ ████▋ │
│ 201902 │ ███ │
│ 201903 │ ▋ │
│ 201904 │ █ │
│ 201905 │ ███▋ │
│ 201906 │ █▏ │
│ 201907 │ ██▎ │
│ 201908 │ ██▋ │
│ 201909 │ █▋ │
│ 201910 │ █ │
│ 201911 │ ███ │
│ 201912 │ █▎ │
│ 202001 │ ███████████▋ │
│ 202002 │ ██████▌ │
│ 202003 │ ███████████▋ │
│ 202004 │ ███████▎ │
│ 202005 │ ██████▏ │
│ 202006 │ ██████▏ │
│ 202007 │ ███████▋ │
│ 202008 │ ███▋ │
│ 202009 │ ████ │
│ 202010 │ ████▌ │
│ 202011 │ █████▏ │
│ 202012 │ ███▋ │
│ 202101 │ ███▏ │
│ 202102 │ █████████ │
│ 202103 │ █████████████▋ │
│ 202104 │ ███▏ │
│ 202105 │ ████████████▋ │
│ 202106 │ ███ │
│ 202107 │ █████▏ │
│ 202108 │ ████▎ │
│ 202109 │ ██████████████████▎ │
│ 202110 │ ▏ │
└───────────┴──────────────────────────┘
من هم أكثر المعلّقين نشاطاً على المقالات المتعلقة بـ ClickHouse؟
Query
SELECT
by,
count() AS comments
FROM hackernews
WHERE (type IN ('story', 'comment')) AND ((title ILIKE '%ClickHouse%') OR (text ILIKE '%ClickHouse%'))
GROUP BY by
ORDER BY comments DESC
LIMIT 5
Response
┌─by──────────┬─comments─┐
│ hodgesrm │ 78 │
│ zX41ZdbW │ 45 │
│ manigandham │ 39 │
│ pachico │ 35 │
│ valyala │ 27 │
└─────────────┴──────────┘
ما التعليقات التي تُثير أكبر قدر من الاهتمام؟
Query
SELECT
by,
sum(score) AS total_score,
sum(length(kids)) AS total_sub_comments
FROM hackernews
WHERE (type IN ('story', 'comment')) AND ((title ILIKE '%ClickHouse%') OR (text ILIKE '%ClickHouse%'))
GROUP BY by
ORDER BY total_score DESC
LIMIT 5
Response
┌─by───────┬─total_score─┬─total_sub_comments─┐
│ zX41ZdbW │ 571 │ 50 │
│ jetter │ 386 │ 30 │
│ hodgesrm │ 312 │ 50 │
│ mechmind │ 243 │ 16 │
│ tosh │ 198 │ 12 │
└──────────┴─────────────┴────────────────────┘
من نقاط قوة ClickHouse قدرته على التعامل مع طيف واسع من التنسيقات. ويمثّل CSV حالة استخدام شبه مثالية، لكنه ليس الخيار الأكثر كفاءة لتبادل البيانات. بعد ذلك، ستحمّل البيانات من ملف Parquet، وهو تنسيق عمودي فعّال. يوفّر Parquet مجموعة محدودة من الأنواع، ويجب على ClickHouse الالتزام بها، كما أن معلومات الأنواع هذه تكون مُرمَّزة في التنسيق نفسه. وسيؤدي الاستدلال على الأنواع في ملف Parquet حتمًا إلى مخطط يختلف قليلًا عن المخطط الخاص بملف CSV.
Parquet
1
إدراج البيانات
نفّذ الاستعلام التالي لقراءة البيانات نفسها بتنسيق Parquet، باستخدام الدالة url مرة أخرى لقراءة البيانات البعيدة:
DROP TABLE IF EXISTS hackernews;
CREATE TABLE hackernews
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id
SETTINGS allow_nullable_key = 1 EMPTY AS
SELECT *
FROM url('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/hackernews/hacknernews.parquet', 'Parquet')
INSERT INTO hackernews SELECT *
FROM url('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/hackernews/hacknernews.parquet', 'Parquet')
شغّل الأمر التالي لعرض المخطط المُستنتَج:
المفاتيح ذات القيمة NULL مع Parquetبحكم تنسيق Parquet، علينا أن نقبل أن المفاتيح قد تكون
NULL،
حتى إن لم تكن موجودة في البيانات.
كما فعلنا سابقًا مع ملف CSV، يمكنك تحديد المخطط يدويًا لمزيد من التحكم في الأنواع المختارة وإدراج البيانات مباشرةً من S3:
Response
┌─name────────┬─type───────────────────┬
│ id │ Nullable(Int64) │
│ deleted │ Nullable(UInt8) │
│ type │ Nullable(String) │
│ time │ Nullable(Int64) │
│ text │ Nullable(String) │
│ dead │ Nullable(UInt8) │
│ parent │ Nullable(Int64) │
│ poll │ Nullable(Int64) │
│ kids │ Array(Nullable(Int64)) │
│ url │ Nullable(String) │
│ score │ Nullable(Int32) │
│ title │ Nullable(String) │
│ parts │ Array(Nullable(Int64)) │
│ descendants │ Nullable(Int32) │
└─────────────┴────────────────────────┴
CREATE TABLE hackernews
(
`id` UInt64,
`deleted` UInt8,
`type` String,
`author` String,
`timestamp` DateTime,
`comment` String,
`dead` UInt8,
`parent` UInt64,
`poll` UInt64,
`children` Array(UInt32),
`url` String,
`score` UInt32,
`title` String,
`parts` Array(UInt32),
`descendants` UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (type, author);
INSERT INTO hackernews
SELECT * FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/hackernews/hacknernews.parquet',
'Parquet',
'id UInt64,
deleted UInt8,
type String,
by String,
time DateTime,
text String,
dead UInt8,
parent UInt64,
poll UInt64,
kids Array(UInt32),
url String,
score UInt32,
title String,
parts Array(UInt32),
descendants UInt32');
2
أضف فهرس تخطٍّ لتسريع الاستعلامات
لمعرفة كم تعليقًا يذكر “ClickHouse”، شغّل الاستعلام التالي:
Query
SELECT count(*)
FROM hackernews
WHERE hasToken(lower(comment), 'ClickHouse');
بعد ذلك، ستنشئ فهرسًا معكوسًا على العمود “comment” لتسريع تنفيذ هذا الاستعلام. لاحظ أن التعليقات المكتوبة بأحرف صغيرة ستُفهرس للعثور على المصطلحات بغضّ النظر عن حالة الأحرف.شغّل الأوامر التالية لإنشاء الفهرس:
Response
1 row in set. Elapsed: 0.843 sec. Processed 28.74 million rows, 9.75 GB (34.08 million rows/s., 11.57 GB/s.)
┌─count()─┐
│ 516 │
└─────────┘
تستغرق عملية تجسيد الفهرس بعض الوقت (للتحقق مما إذا كان الفهرس قد أُنشئ، استخدم جدول النظام
ALTER TABLE hackernews ADD INDEX comment_idx(lower(comment)) TYPE inverted;
ALTER TABLE hackernews MATERIALIZE INDEX comment_idx;
system.data_skipping_indices).شغّل الاستعلام مرة أخرى بعد إنشاء الفهرس:
لاحظ أن الاستعلام لا يستغرق الآن سوى 0.248 ثانية مع الفهرس، بعد أن كان يستغرق 0.843 ثانية سابقًا من دونه:
Query
SELECT count(*)
FROM hackernews
WHERE hasToken(lower(comment), 'clickhouse');
يمكن استخدام عبارة
Response
1 row in set. Elapsed: 0.248 sec. Processed 4.54 million rows, 1.79 GB (18.34 million rows/s., 7.24 GB/s.)
┌─count()─┐
│ 1145 │
└─────────┘
EXPLAIN لفهم سبب تحسين
إضافة هذا الفهرس لأداء الاستعلام بنحو 3.4 مرة.
EXPLAIN indexes = 1
SELECT count(*)
FROM hackernews
WHERE hasToken(lower(comment), 'clickhouse')
لاحظ كيف أتاح الفهرس تخطّي عدد كبير من الحبيبات لتسريع الاستعلام.ومن الممكن الآن أيضًا البحث بكفاءة عن مصطلح واحد أو عن مجموعة من المصطلحات كلها:
Response
┌─explain─────────────────────────────────────────┐
│ Expression ((Projection + Before ORDER BY)) │
│ Aggregating │
│ Expression (Before GROUP BY) │
│ Filter (WHERE) │
│ ReadFromMergeTree (default.hackernews) │
│ Indexes: │
│ PrimaryKey │
│ Condition: true │
│ Parts: 4/4 │
│ Granules: 3528/3528 │
│ Skip │
│ Name: comment_idx │
│ Description: inverted GRANULARITY 1 │
│ Parts: 4/4 │
│ Granules: 554/3528 │
└─────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT count(*)
FROM hackernews
WHERE multiSearchAny(lower(comment), ['oltp', 'olap']);
Response
┌─count()─┐
│ 2177 │
└─────────┘
Query
SELECT count(*)
FROM hackernews
WHERE hasToken(lower(comment), 'avx') AND hasToken(lower(comment), 'sve');
Response
┌─count()─┐
│ 22 │
└─────────┘