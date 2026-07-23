┌─message────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ (from 54.218.178.249:59198) SELECT * FROM session_events WHERE type='type2' LIMIT 10 SETTINGS allow_experimental_parallel_reading_from_replicas=2; (stage: Complete) │ │ Query SELECT __table1.clientId AS clientId, __table1.sessionId AS sessionId, __table1.pageId AS pageId, __table1.timestamp AS timestamp, __table1.type AS type FROM default.session_events AS __table1 WHERE __table1.type = 'type2' LIMIT _CAST(10, 'UInt64') SETTINGS allow_experimental_parallel_reading_from_replicas = 2 to stage Complete │ │ Access granted: SELECT(clientId, sessionId, pageId, timestamp, type) ON default.session_events │ │ Query SELECT __table1.clientId AS clientId, __table1.sessionId AS sessionId, __table1.pageId AS pageId, __table1.timestamp AS timestamp, __table1.type AS type FROM default.session_events AS __table1 WHERE __table1.type = 'type2' LIMIT _CAST(10, 'UInt64') to stage WithMergeableState only analyze │ │ Access granted: SELECT(clientId, sessionId, pageId, timestamp, type) ON default.session_events │ │ Query SELECT __table1.clientId AS clientId, __table1.sessionId AS sessionId, __table1.pageId AS pageId, __table1.timestamp AS timestamp, __table1.type AS type FROM default.session_events AS __table1 WHERE __table1.type = 'type2' LIMIT _CAST(10, 'UInt64') from stage FetchColumns to stage WithMergeableState only analyze │ │ Query SELECT __table1.clientId AS clientId, __table1.sessionId AS sessionId, __table1.pageId AS pageId, __table1.timestamp AS timestamp, __table1.type AS type FROM default.session_events AS __table1 WHERE __table1.type = 'type2' LIMIT _CAST(10, 'UInt64') SETTINGS allow_experimental_parallel_reading_from_replicas = 2 to stage WithMergeableState only analyze │ │ Access granted: SELECT(clientId, sessionId, pageId, timestamp, type) ON default.session_events │ │ Query SELECT __table1.clientId AS clientId, __table1.sessionId AS sessionId, __table1.pageId AS pageId, __table1.timestamp AS timestamp, __table1.type AS type FROM default.session_events AS __table1 WHERE __table1.type = 'type2' LIMIT _CAST(10, 'UInt64') SETTINGS allow_experimental_parallel_reading_from_replicas = 2 from stage FetchColumns to stage WithMergeableState only analyze │ │ Query SELECT __table1.clientId AS clientId, __table1.sessionId AS sessionId, __table1.pageId AS pageId, __table1.timestamp AS timestamp, __table1.type AS type FROM default.session_events AS __table1 WHERE __table1.type = 'type2' LIMIT _CAST(10, 'UInt64') SETTINGS allow_experimental_parallel_reading_from_replicas = 2 from stage WithMergeableState to stage Complete │ │ The number of replicas requested (100) is bigger than the real number available in the cluster (6). Will use the latter number to execute the query. │ │ Initial request from replica 4: 2 parts: [part all_0_2_1 with ranges [(0, 182)], part all_3_3_0 with ranges [(0, 62)]]---------- Received from 4 replica │ │ Reading state is fully initialized: part all_0_2_1 with ranges [(0, 182)] in replicas [4]; part all_3_3_0 with ranges [(0, 62)] in replicas [4] │ │ Sent initial requests: 1 Replicas count: 6 │ │ Initial request from replica 2: 2 parts: [part all_0_2_1 with ranges [(0, 182)], part all_3_3_0 with ranges [(0, 62)]]---------- Received from 2 replica │ │ Sent initial requests: 2 Replicas count: 6 │ │ Handling request from replica 4, minimal marks size is 240 │ │ Going to respond to replica 4 with 1 parts: [part all_0_2_1 with ranges [(128, 182)]]. Finish: false; mine_marks=0, stolen_by_hash=54, stolen_rest=0 │ │ Initial request from replica 1: 2 parts: [part all_0_2_1 with ranges [(0, 182)], part all_3_3_0 with ranges [(0, 62)]]---------- Received from 1 replica │ │ Sent initial requests: 3 Replicas count: 6 │ │ Handling request from replica 4, minimal marks size is 240 │ │ Going to respond to replica 4 with 2 parts: [part all_0_2_1 with ranges [(0, 128)], part all_3_3_0 with ranges [(0, 62)]]. Finish: false; mine_marks=0, stolen_by_hash=0, stolen_rest=190 │ │ Initial request from replica 0: 2 parts: [part all_0_2_1 with ranges [(0, 182)], part all_3_3_0 with ranges [(0, 62)]]---------- Received from 0 replica │ │ Sent initial requests: 4 Replicas count: 6 │ │ Initial request from replica 5: 2 parts: [part all_0_2_1 with ranges [(0, 182)], part all_3_3_0 with ranges [(0, 62)]]---------- Received from 5 replica │ │ Sent initial requests: 5 Replicas count: 6 │ │ Handling request from replica 2, minimal marks size is 240 │ │ Going to respond to replica 2 with 0 parts: []. Finish: true; mine_marks=0, stolen_by_hash=0, stolen_rest=0 │ │ Initial request from replica 3: 2 parts: [part all_0_2_1 with ranges [(0, 182)], part all_3_3_0 with ranges [(0, 62)]]---------- Received from 3 replica │ │ Sent initial requests: 6 Replicas count: 6 │ │ Total rows to read: 2000000 │ │ Handling request from replica 5, minimal marks size is 240 │ │ Going to respond to replica 5 with 0 parts: []. Finish: true; mine_marks=0, stolen_by_hash=0, stolen_rest=0 │ │ Handling request from replica 0, minimal marks size is 240 │ │ Going to respond to replica 0 with 0 parts: []. Finish: true; mine_marks=0, stolen_by_hash=0, stolen_rest=0 │ │ Handling request from replica 1, minimal marks size is 240 │ │ Going to respond to replica 1 with 0 parts: []. Finish: true; mine_marks=0, stolen_by_hash=0, stolen_rest=0 │ │ Handling request from replica 3, minimal marks size is 240 │ │ Going to respond to replica 3 with 0 parts: []. Finish: true; mine_marks=0, stolen_by_hash=0, stolen_rest=0 │ │ (c-crimson-vd-86-server-rdhnsx3-0.c-crimson-vd-86-server-headless.ns-crimson-vd-86.svc.cluster.local:9000) Cancelling query because enough data has been read │ │ Read 81920 rows, 5.16 MiB in 0.013166 sec., 6222087.194288318 rows/sec., 391.63 MiB/sec. │ │ Coordination done: Statistics: replica 0 - {requests: 2 marks: 0 assigned_to_me: 0 stolen_by_hash: 0 stolen_unassigned: 0}; replica 1 - {requests: 2 marks: 0 assigned_to_me: 0 stolen_by_hash: 0 stolen_unassigned: 0}; replica 2 - {requests: 2 marks: 0 assigned_to_me: 0 stolen_by_hash: 0 stolen_unassigned: 0}; replica 3 - {requests: 2 marks: 0 assigned_to_me: 0 stolen_by_hash: 0 stolen_unassigned: 0}; replica 4 - {requests: 3 marks: 244 assigned_to_me: 0 stolen_by_hash: 54 stolen_unassigned: 190}; replica 5 - {requests: 2 marks: 0 assigned_to_me: 0 stolen_by_hash: 0 stolen_unassigned: 0} │ │ Peak memory usage (for query): 1.81 MiB. │ │ Processed in 0.024095586 sec. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘