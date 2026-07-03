متاح حصريًا في ClickHouse Cloud (وفي خدمات السحابة الخاصة بالشركاء من الطرف الأول)

Shared Catalog هو مكوّن مُصمَّم للسحابة، ويتولى نسخ البيانات الوصفية وعمليات DDL لقواعد البيانات والجداول التي تستخدم المحركات عديمة الحالة عبر النسخ المتماثلة في ClickHouse Cloud. ويتيح إدارةً مركزية ومتسقة للحالة لهذه الكائنات، بما يضمن اتساق البيانات الوصفية حتى في البيئات الديناميكية أو البيئات غير المتصلة جزئيًا.

لا يقوم Shared Catalog بنسخ الجداول نفسها، لكنه يضمن أن تمتلك جميع النسخ المتماثلة رؤية متسقة لتعريفات قواعد البيانات والجداول، وذلك من خلال نسخ استعلامات DDL والبيانات الوصفية.

وهو يدعم نسخ محركات قواعد البيانات التالية:

Shared

PostgreSQL

MySQL

DataLakeCatalog

​ البنية وتخزين البيانات الوصفية

تُخزَّن جميع البيانات الوصفية وسجل استعلامات DDL في Shared Catalog بشكل مركزي في ZooKeeper. ولا يُخزَّن أي شيء على القرص المحلي. وتضمن هذه البنية ما يلي:

حالة متسقة عبر جميع النسخ المتماثلة

عدم احتفاظ عُقد الحوسبة بالحالة

تهيئة سريعة وموثوقة للنسخ المتماثلة

​ محرك قاعدة البيانات Shared

يعمل محرك قاعدة البيانات Shared بالاقتران مع Shared Catalog لإدارة قواعد البيانات التي تعتمد جداولها على محركات جداول عديمة الحالة مثل SharedMergeTree . ولا تكتب محركات الجداول هذه حالة دائمة على القرص، كما أنها متوافقة مع بيئات الحوسبة الديناميكية.

يستند محرك قاعدة البيانات Shared إلى سلوك محرك قاعدة البيانات Replicated ويُحسّنه، مع توفير ضمانات إضافية ومزايا تشغيلية.

​ الفوائد الرئيسية

CREATE TABLE … AS SELECT ذرّي يُنفَّذ إنشاء الجدول وإدراج البيانات بصورة ذرّية—إمّا أن تكتمل العملية بالكامل، أو لا يُنشأ الجدول إطلاقًا.

RENAME TABLE بين قواعد البيانات يتيح نقل الجداول ذرّيًا بين قواعد البيانات: RENAME TABLE db1 . table TO db2 . table ;

الاستعادة التلقائية للجداول باستخدام UNDROP TABLE تُحتفَظ بالجداول المحذوفة لمدة افتراضية قدرها 8 ساعات، ويمكن استعادتها: UN DROP TABLE my_table ; يمكن ضبط نافذة الاحتفاظ عبر إعدادات الخادم.

تحسين فصل compute عن compute بخلاف محرك قاعدة البيانات Replicated، الذي يتطلب أن تكون جميع النسخ المتماثلة متصلة لمعالجة استعلام DROP، ينفّذ Shared Catalog حذف البيانات الوصفية مركزيًا. ويتيح ذلك نجاح العمليات حتى عندما تكون بعض النسخ المتماثلة غير متصلة.

النسخ المتماثل التلقائي للبيانات الوصفية يضمن Shared Catalog نسخ تعريفات قواعد البيانات تلقائيًا إلى جميع الخوادم عند بدء التشغيل. ولا يحتاج المشغّلون إلى تهيئة البيانات الوصفية أو مزامنتها يدويًا على المثيلات الجديدة.

حالة مركزية للبيانات الوصفية مع تتبّع الإصدارات يخزّن Shared Catalog مصدرًا موحّدًا للحقيقة في ZooKeeper. وعندما تبدأ نسخة متماثلة، فإنها تجلب أحدث حالة وتطبّق الفرق للوصول إلى الاتساق. وأثناء تنفيذ الاستعلامات، يمكن للنظام انتظار وصول النسخ المتماثلة الأخرى إلى الإصدار المطلوب من البيانات الوصفية على الأقل لضمان الصحة.

​ الاستخدام في ClickHouse Cloud

بالنسبة إلى المستخدمين النهائيين، لا يتطلب استخدام Shared Catalog ومحرك قاعدة البيانات Shared أي تهيئة إضافية. ويظل إنشاء قاعدة البيانات كما هو دائمًا:

CREATE DATABASE my_database ;

يُعيِّن ClickHouse Cloud تلقائيًا محرك قاعدة البيانات Shared لقواعد البيانات. وأي جداول تُنشأ داخل قاعدة بيانات من هذا النوع باستخدام محركات عديمة الحالة ستستفيد تلقائيًا من قدرات النسخ المتماثل والتنسيق التي يوفرها Shared Catalog.

يوفّر Shared Catalog ومحرك قاعدة البيانات Shared ما يلي:

تكرارًا موثوقًا وتلقائيًا للبيانات الوصفية للمحركات عديمة الحالة

حوسبة عديمة الحالة من دون حفظ محلي للبيانات الوصفية

عمليات ذرية لعبارات DDL المعقّدة

دعمًا محسّنًا لبيئات الحوسبة المرنة أو العابرة أو غير المتصلة جزئيًا

استخدامًا سلسًا لمستخدمي ClickHouse Cloud

تجعل هذه الإمكانات من Shared Catalog الأساس لإدارة بيانات وصفية قابلة للتوسع ومصممة للسحابة في ClickHouse Cloud.