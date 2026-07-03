- Shared
- PostgreSQL
- MySQL
- DataLakeCatalog
تُخزَّن جميع البيانات الوصفية وسجل استعلامات DDL في Shared Catalog بشكل مركزي في ZooKeeper. ولا يُخزَّن أي شيء على القرص المحلي. وتضمن هذه البنية ما يلي:
البنية وتخزين البيانات الوصفية
- حالة متسقة عبر جميع النسخ المتماثلة
- عدم احتفاظ عُقد الحوسبة بالحالة
- تهيئة سريعة وموثوقة للنسخ المتماثلة
SharedMergeTree. ولا تكتب محركات الجداول هذه حالة دائمة على القرص، كما أنها متوافقة مع بيئات الحوسبة الديناميكية.
يستند محرك قاعدة البيانات Shared إلى سلوك محرك قاعدة البيانات Replicated ويُحسّنه، مع توفير ضمانات إضافية ومزايا تشغيلية.
الفوائد الرئيسية
- CREATE TABLE … AS SELECT ذرّي يُنفَّذ إنشاء الجدول وإدراج البيانات بصورة ذرّية—إمّا أن تكتمل العملية بالكامل، أو لا يُنشأ الجدول إطلاقًا.
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RENAME TABLE بين قواعد البيانات
يتيح نقل الجداول ذرّيًا بين قواعد البيانات:
RENAME TABLE db1.table TO db2.table;
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الاستعادة التلقائية للجداول باستخدام UNDROP TABLE
تُحتفَظ بالجداول المحذوفة لمدة افتراضية قدرها 8 ساعات، ويمكن استعادتها:
يمكن ضبط نافذة الاحتفاظ عبر إعدادات الخادم.
UNDROP TABLE my_table;
- تحسين فصل compute عن compute بخلاف محرك قاعدة البيانات Replicated، الذي يتطلب أن تكون جميع النسخ المتماثلة متصلة لمعالجة استعلام DROP، ينفّذ Shared Catalog حذف البيانات الوصفية مركزيًا. ويتيح ذلك نجاح العمليات حتى عندما تكون بعض النسخ المتماثلة غير متصلة.
- النسخ المتماثل التلقائي للبيانات الوصفية يضمن Shared Catalog نسخ تعريفات قواعد البيانات تلقائيًا إلى جميع الخوادم عند بدء التشغيل. ولا يحتاج المشغّلون إلى تهيئة البيانات الوصفية أو مزامنتها يدويًا على المثيلات الجديدة.
- حالة مركزية للبيانات الوصفية مع تتبّع الإصدارات يخزّن Shared Catalog مصدرًا موحّدًا للحقيقة في ZooKeeper. وعندما تبدأ نسخة متماثلة، فإنها تجلب أحدث حالة وتطبّق الفرق للوصول إلى الاتساق. وأثناء تنفيذ الاستعلامات، يمكن للنظام انتظار وصول النسخ المتماثلة الأخرى إلى الإصدار المطلوب من البيانات الوصفية على الأقل لضمان الصحة.
بالنسبة إلى المستخدمين النهائيين، لا يتطلب استخدام Shared Catalog ومحرك قاعدة البيانات Shared أي تهيئة إضافية. ويظل إنشاء قاعدة البيانات كما هو دائمًا:
الاستخدام في ClickHouse Cloud
يُعيِّن ClickHouse Cloud تلقائيًا محرك قاعدة البيانات Shared لقواعد البيانات. وأي جداول تُنشأ داخل قاعدة بيانات من هذا النوع باستخدام محركات عديمة الحالة ستستفيد تلقائيًا من قدرات النسخ المتماثل والتنسيق التي يوفرها Shared Catalog.
CREATE DATABASE my_database;
يوفّر Shared Catalog ومحرك قاعدة البيانات Shared ما يلي:
الملخص
- تكرارًا موثوقًا وتلقائيًا للبيانات الوصفية للمحركات عديمة الحالة
- حوسبة عديمة الحالة من دون حفظ محلي للبيانات الوصفية
- عمليات ذرية لعبارات DDL المعقّدة
- دعمًا محسّنًا لبيئات الحوسبة المرنة أو العابرة أو غير المتصلة جزئيًا
- استخدامًا سلسًا لمستخدمي ClickHouse Cloud