يوفر ClickHouse مجموعة من خيارات النشر لتلبية متطلبات العملاء المتنوعة، مع مستويات متفاوتة من التحكم والامتثال والعبء التشغيلي. توضح هذه الوثيقة أنواع النشر المختلفة المتاحة، بما يتيح لك اختيار الحل الأمثل الذي يتوافق مع تفضيلاتك المعمارية الخاصة، والتزاماتك التنظيمية، واستراتيجيات إدارة الموارد.

​ ClickHouse Cloud

ClickHouse Cloud هي خدمة مُدارة بالكامل ومصممة للسحابة، توفّر قوة ClickHouse وسرعته من دون التعقيدات التشغيلية المصاحبة للإدارة الذاتية. يُعد هذا الخيار مثاليًا إذا كانت أولوياتك هي النشر السريع، وقابلية التوسع، وتقليل الأعباء الإدارية إلى أدنى حد. تتولى ClickHouse Cloud التزويد، والتوسع، والصيانة، والتحديثات، ما يتيح للمستخدمين التركيز بالكامل على تحليل البيانات وتطوير التطبيقات. كما توفّر تسعيرًا قائمًا على الاستهلاك وتوسعًا تلقائيًا لضمان أداء موثوق وفعّال من حيث التكلفة لأحمال العمل التحليلية. وهي متاحة على AWS وGCP وAzure، مع خيارات فوترة مباشرة عبر الـ marketplace.

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​ Bring Your Own Cloud

يتيح ClickHouse Bring Your Own Cloud ‏(BYOC) للمؤسسات نشر ClickHouse وإدارته داخل بيئتها السحابية الخاصة مع الاستفادة من طبقة خدمة مُدارة. ويشكّل هذا الخيار حلقة وصل بين التجربة المُدارة بالكامل في ClickHouse Cloud والتحكم الكامل الذي توفّره عمليات النشر ذاتية الإدارة. ومع ClickHouse BYOC، يحتفظ المستخدمون بالتحكم في البيانات والبنية التحتية والسياسات الأمنية لتلبية متطلبات الامتثال والمتطلبات التنظيمية الخاصة، مع إسناد المهام التشغيلية مثل تطبيق التصحيحات والمراقبة والتوسّع إلى ClickHouse. ويمنح هذا النموذج مرونة النشر في سحابة خاصة مع مزايا الخدمة المُدارة، مما يجعله مناسبًا لعمليات النشر واسعة النطاق في المؤسسات ذات المتطلبات الصارمة المتعلقة بالأمان والحوكمة وتوطين البيانات.

​ ClickHouse Private

ClickHouse Private هو إصدار ذاتي النشر من ClickHouse، ويعتمد على التقنية الاحتكارية نفسها التي تشغّل ClickHouse Cloud. يوفّر هذا الخيار أعلى مستوى من التحكم، ما يجعله مثاليًا للمؤسسات ذات متطلبات الامتثال والشبكات والأمان الصارمة، وكذلك للفرق التي تمتلك الخبرة التشغيلية اللازمة لإدارة بنيتها التحتية بنفسها. كما يستفيد من تحديثات وترقيات منتظمة تُختبر بدقة في بيئة ClickHouse Cloud، ومن خطة طريق غنية بالميزات، ويحظى بدعم فريقنا المتخصص.

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​ ClickHouse Government

يُعد ClickHouse Government إصدارًا ذاتي النشر من ClickHouse، صُمم لتلبية المتطلبات الفريدة والصارمة للهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع العام التي تحتاج إلى بيئات معزولة ومعتمدة. ويوفّر خيار النشر هذا بيئة شديدة الأمان ومتوافقة ومعزولة، مع التركيز على الامتثال لمعيار FIPS 140-3 باستخدام OpenSSL، إلى جانب تعزيز إضافي لأمن النظام وإدارة الثغرات. ويستفيد من الإمكانات القوية التي يوفّرها ClickHouse Cloud، مع دمج ميزات وتهيئات متخصصة لتلبية المتطلبات التشغيلية والأمنية المحددة للجهات الحكومية. ومع ClickHouse Government، يمكن للهيئات تحقيق تحليلات عالية الأداء للبيانات الحساسة ضمن بنية تحتية خاضعة للرقابة ومعتمدة، مع دعم خبير مُصمم خصيصًا لاحتياجات القطاع العام.