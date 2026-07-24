لتهيئة جدول زمني، انتقل إلى خدمتك في ClickHouse Cloud console ثم إلى الإعدادات. ومن هناك، اختر Schedule Override وأضف قاعدة جديدة. تتطلب كل قاعدة ما يلي:
إعداد جدول زمني للتوسعة
- Time: وقت تنفيذ إجراء التوسعة (حسب منطقتك الزمنية المحلية)
- Recurrence: مدى تكرار القاعدة (مثل: كل يوم عمل، أو كل يوم أحد)
- Target size: عدد النسخ المتماثلة أو مقدار الذاكرة المطلوب التوسعة إليه
أعباء العمل الدفعية وعمليات ETL: قم بالتحجيم إلى الأعلى قبل تشغيل مهمة إدخال ليلية، ثم أعد التحجيم إلى الأسفل بعد اكتمالها، لتجنّب الإفراط في تخصيص الموارد خلال ساعات النهار الهادئة. أنماط الزيارات المتوقعة: يمكن للخدمات ذات ساعات الذروة المنتظمة (مثل حركة الاستعلامات خلال ساعات العمل) أن تُحجَّم مسبقًا لاستيعاب الحمل قبل وصوله، بدلًا من انتظار التحجيم التلقائي حتى يستجيب. التحجيم إلى الأسفل في عطلة نهاية الأسبوع: خفّض عدد النسخ المتماثلة أو فئة الذاكرة خلال عطلات نهاية الأسبوع عندما يكون الطلب أقل، ثم استعد السعة قبل ذروة صباح يوم الاثنين. التحكم في التكلفة: بالنسبة إلى الفرق التي تدير إنفاق ClickHouse Cloud، يمكن أن تؤدي عمليات Scheduled Scaling إلى الأسفل خلال فترات انخفاض الاستخدام المعروفة إلى تقليل استهلاك الموارد بشكل ملموس من دون أي تدخل يدوي.
حالات الاستخدام
قد يتداخل إجراء Scheduled Scaling مع توصية تحجيم تلقائي متزامنة — ويأخذ الجدول الزمني الأسبقية عند وقت التفعيل.
إذا كنت تتوقع زيادة مفاجئة في عبء العمل، فيمكنك استخدام ClickHouse Cloud API من أجل توسيع خدمتك استباقيًا لاستيعاب هذه الزيادة، ثم تقليصها مجددًا عندما ينخفض الطلب. لفهم عدد نوى CPU الحالية والذاكرة المستخدمة لكل نسخة متماثلة، يمكنك تشغيل الاستعلام أدناه:
التعامل مع الزيادات المفاجئة في عبء العمل
SELECT *
FROM clusterAllReplicas('default', view(
SELECT
hostname() AS server,
anyIf(value, metric = 'CGroupMaxCPU') AS cpu_cores,
formatReadableSize(anyIf(value, metric = 'CGroupMemoryTotal')) AS memory
FROM system.asynchronous_metrics
))
ORDER BY server ASC
SETTINGS skip_unavailable_shards = 1