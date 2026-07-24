يمكن لأعضاء المؤسسة الذين لديهم دور Admin تعديل التوسّع في خدمات ClickHouse Cloud من فئتَي Scale أو Enterprise. لإعداد التحجيم الرأسي التلقائي، انتقل إلى علامة التبويب Settings الخاصة بخدمتك واضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للذاكرة، إلى جانب إعدادات CPU كما هو موضح أدناه.
إعداد التحجيم الرأسي التلقائي
اضبط الحد الأقصى للذاكرة لنسخك المتماثلة على قيمة أعلى من الحد الأدنى للذاكرة. بعد ذلك ستتوسّع الخدمة حسب الحاجة ضمن هذه الحدود. تتوفر هذه الإعدادات أيضًا أثناء عملية إنشاء الخدمة لأول مرة. وسيُخصَّص لكل نسخة متماثلة في خدمتك القدر نفسه من موارد الذاكرة وCPU. يمكنك أيضًا اختيار جعل هذه القيم متساوية، ما يعني عمليًا “تثبيت” الخدمة على إعداد محدد. سيؤدي ذلك إلى فرض التوسّع فورًا إلى الحجم المطلوب الذي اخترته. من المهم ملاحظة أن هذا سيعطّل أي تحجيم تلقائي على المجموعة، ولن تكون خدمتك محمية من الزيادات في استخدام CPU أو الذاكرة بما يتجاوز هذه الإعدادات.
لا يمكن توسيع الخدمات ذات النسخة المتماثلة الواحدة في جميع الفئات.
بالنسبة إلى الخدمات من فئة Enterprise، تدعم ملفات profile القياسية بنسبة 1:4 التحجيم الرأسي التلقائي. ولا تدعم ملفات profile المخصصة التحجيم الرأسي التلقائي أو التوسّع الرأسي اليدوي. ومع ذلك، يمكن توسيع هذه الخدمات رأسيًا من خلال التواصل مع الدعم.