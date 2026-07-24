توفر النسخ الاحتياطية لقاعدة البيانات شبكة أمان، إذ تضمن أنه في حال فقدان البيانات لأي سبب غير متوقع، يمكن استعادة الخدمة إلى حالة سابقة بالاعتماد على آخر نسخة احتياطية ناجحة. يقلل ذلك من فترة التوقف عن العمل ويمنع فقدان البيانات الحيوية للأعمال بشكل دائم.

​ النسخ الاحتياطية

​ كيف تعمل النسخ الاحتياطية في ClickHouse Cloud

تتكوّن النسخ الاحتياطية في ClickHouse Cloud من مزيج من النسخ الاحتياطية “الكاملة” و”التزايدية” التي تُشكّل سلسلة نسخ احتياطية. تبدأ السلسلة بنسخة احتياطية كاملة، ثم تؤخذ نسخ احتياطية تزايدية خلال الفترات الزمنية المجدولة التالية لتكوين تسلسل من النسخ الاحتياطية. وعندما تصل سلسلة النسخ الاحتياطية إلى طول معيّن، تبدأ سلسلة جديدة. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه السلسلة كاملةً لاستعادة البيانات إلى خدمة جديدة عند الحاجة. وبمجرد أن تتجاوز جميع النسخ الاحتياطية ضمن سلسلة معيّنة مدة الاحتفاظ المحددة للخدمة (المزيد عن الاحتفاظ أدناه)، تُزال هذه السلسلة.

في لقطة الشاشة أدناه، تشير المربعات ذات الخط المتصل إلى النسخ الاحتياطية الكاملة، وتشير المربعات ذات الخط المنقّط إلى النسخ الاحتياطية التزايدية التي تشكّل جزءًا من السلسلة.

في اليوم الأول، تؤخذ نسخة احتياطية كاملة لبدء سلسلة النسخ الاحتياطية. وفي اليوم الثاني، تؤخذ نسخة احتياطية تزايدية، وتصبح كل من النسخة الاحتياطية الكاملة والنسخة التزايدية متاحتين للاستعادة. وبحلول اليوم السابع، يكون لدينا نسخة احتياطية كاملة واحدة وست نسخ احتياطية تزايدية في السلسلة، وكلها ظاهرة ومتاحة للاستعادة. وفي اليوم الثامن، نأخذ نسخة احتياطية كاملة جديدة، وفي اليوم التاسع، بمجرد أن يصبح لدينا نسختان احتياطيتان في السلسلة الجديدة، تُزال السلسلة السابقة.

​ سياسة النسخ الاحتياطي الافتراضية

تُحتسب النسخ الاحتياطية وتُفوتر بشكل منفصل عن التخزين في مستويات Basic وScale وEnterprise. ستتضمن جميع الخدمات افتراضيًا نسخة احتياطية يومية واحدة، مع إمكانية إعداد المزيد بدءًا من مستوى Scale، عبر علامة التبويب Settings في وحدة تحكم Cloud. سيُحتفَظ بكل نسخة احتياطية لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

​ النسخ الاحتياطية القابلة للتهيئة

يتيح لك ClickHouse Cloud تهيئة جدول النسخ الاحتياطية لخدمات فئتَي Scale وEnterprise. ويمكن تهيئة النسخ الاحتياطية وفق الأبعاد التالية بما يتناسب مع احتياجات عملك.

الاحتفاظ : عدد الأيام التي سيُحتفَظ خلالها بكل نسخة احتياطية. ويمكن ضبط مدة الاحتفاظ لتبدأ من يوم واحد وتصل إلى 30 يومًا، مع عدة قيم متاحة بينهما.

: عدد الأيام التي سيُحتفَظ خلالها بكل نسخة احتياطية. ويمكن ضبط مدة الاحتفاظ لتبدأ من يوم واحد وتصل إلى 30 يومًا، مع عدة قيم متاحة بينهما. التكرار : يتيح لك التكرار تحديد الفاصل الزمني بين النسخ الاحتياطية المتتالية. على سبيل المثال، فإن التكرار “كل 12 ساعة” يعني أن كل نسخة احتياطية ستكون بفاصل 12 ساعة عن الأخرى. ويمكن أن يتراوح التكرار من “كل 6 ساعات” إلى “كل 48 ساعة” بالزيادات الساعية التالية: 6 , 8 , 12 , 16 , 20 , 24 , 36 , 48 .

: يتيح لك التكرار تحديد الفاصل الزمني بين النسخ الاحتياطية المتتالية. على سبيل المثال، فإن التكرار “كل 12 ساعة” يعني أن كل نسخة احتياطية ستكون بفاصل 12 ساعة عن الأخرى. ويمكن أن يتراوح التكرار من “كل 6 ساعات” إلى “كل 48 ساعة” بالزيادات الساعية التالية: , , , , , , , . وقت البدء: وقت البدء الذي تريد جدولة النسخ الاحتياطية عنده كل يوم. ويعني تحديد وقت بدء أن التكرار سيُضبط افتراضيًا على مرة كل 24 ساعة. وسيبدأ ClickHouse Cloud النسخ الاحتياطي خلال ساعة من وقت البدء المحدد.

سيؤدي الجدول الزمني المخصص إلى تجاوز سياسة النسخ الاحتياطي الافتراضية في ClickHouse Cloud للخدمة المعنية. في بعض الحالات النادرة، قد لا يلتزم مجدول النسخ الاحتياطي بـ وقت البدء المحدد للنسخ الاحتياطية. ويحدث ذلك تحديدًا إذا تم تشغيل نسخة احتياطية ناجحة قبل أقل من 24 ساعة من موعد النسخة الاحتياطية المجدولة حاليًا. وقد يحدث هذا بسبب آلية إعادة المحاولة المعتمدة لدينا للنسخ الاحتياطية. وفي هذه الحالات، سيتجاوز المجدول النسخة الاحتياطية لليوم الحالي، ثم يعيد محاولة النسخ الاحتياطي في اليوم التالي في الوقت المجدول.

​ النسخ الاحتياطية بحاويتك الخاصة (BYOB)

يتيح ClickHouse Cloud تصدير النسخ الاحتياطية إلى مساحة التخزين في حسابك لدى مزود الخدمة السحابية (CSP) (AWS S3 أو Google Cloud Storage أو Azure Blob Storage). إذا قمت بتهيئة النسخ الاحتياطية إلى الحاوية الخاصة بك، فسيواصل ClickHouse Cloud إنشاء نسخ احتياطية يومية في الحاوية الخاصة به. وذلك لضمان توفر نسخة واحدة على الأقل من البيانات يمكن الاستعادة منها إذا تعرضت النسخ الاحتياطية الموجودة في الحاوية الخاصة بك للتلف. للتعرّف على كيفية عمل النسخ الاحتياطية في ClickHouse Cloud، راجع وثائق النسخ الاحتياطية

في هذا الدليل، نستعرض كيفية تصدير النسخ الاحتياطية إلى تخزين الكائنات لديك على AWS أو GCP أو Azure، وكذلك كيفية استعادة هذه النسخ الاحتياطية من حسابك إلى خدمة ClickHouse Cloud جديدة. كما نشارك أوامر النسخ الاحتياطي/الاستعادة التي تتيح لك تصدير النسخ الاحتياطية إلى الحاوية الخاصة بك واستعادتها.

النسخ الاحتياطية عبر المناطق أي استخدام تُصدَّر فيه النسخ الاحتياطية إلى منطقة مختلفة ضمن مزود الخدمة السحابية نفسه سيترتب عليه رسوم نقل البيانات حاليًا، لا ندعم النسخ الاحتياطي/الاستعادة للخدمات التي تستخدم Transparent Data Encryption (TDE) أو للخدمات الخاضعة للمتطلبات التنظيمية.

راجع “تصدير النسخ الاحتياطية إلى حسابك السحابي الخاص” للاطلاع على أمثلة حول كيفية إنشاء نسخ احتياطية كاملة وتزايدية على تخزين الكائنات في AWS وGCP وAzure، وكذلك كيفية الاستعادة من هذه النسخ الاحتياطية.

​ خيارات النسخ الاحتياطي

لتصدير النسخ الاحتياطية إلى حسابك السحابي الخاص، لديك خياران: